રવિવાર, 23 નવેમ્બર, 2025નું પંચાંગ: તિથિ પર મા ગૌરી અને શિવનું વર્ચસ્વ, વાદ-વિવાદથી રહેવું દૂર

માર્ગશીર્ષના શુક્લ પક્ષની તૃતીયા તિથિ ગૃહ નિર્માણ અને કલાત્મક કાર્યો માટે શુભ છે, જાણો વિસ્તારથી...

રવિવાર, 23 નવેમ્બર, 2025નું પંચાંગ
રવિવાર, 23 નવેમ્બર, 2025નું પંચાંગ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 23, 2025 at 7:14 AM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ: આજે 23 નવેમ્બર, 2025 રવિવાર, માર્ગશીર્ષ મહિનાના શુક્લ પક્ષની તૃતીયા તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવ અને તેમના પત્ની, દેવી ગૌરી દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. જે ગૃહ પ્રવેશ, ઘર નિર્માણ અને કલાત્મક કાર્યો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. જોકે, વિવાદો અને મુકદ્દમા માટે અશુભ છે. આ દિવસે ઝઘડા અને વાદ-વિવાદથી દૂર રહેવું જોઈએ.

23 નવેમ્બરનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2081
  • માસઃ માર્ગશીર્ષ
  • પખવાડિયું: શુક્લ પક્ષ તૃતીયા
  • દિવસ: રવિવાર
  • તિથિઃ શુક્લ પક્ષ તૃતીયા
  • યોગ: ધૃતિ
  • નક્ષત્ર: મૂળ
  • કર્ણઃ તૈતિલ
  • ચંદ્ર રાશિ: ધનુ
  • સૂર્ય રાશિ: વૃશ્ચિક
  • સૂર્યોદય: 6:57 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 5:53 PM
  • ચંદ્રોદય: 9:31 AM
  • ચંદ્રાસ્ત: 7:37 PM
  • રાહુકાલ: 16:31 થી 17:53 PM
  • યમગંડ: 12:25 થી 13:47

આ નક્ષત્ર દરમિયાન શુભ કાર્યો ટાળો

આજે ચંદ્ર ધનુ અને મૂળ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધનુ રાશિમાં 0 થી 13:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરેલો છે. તેના દેવતા નૈઋતિ છે, અને શાસક ગ્રહ કેતુ છે. આ બિલકુલ શુભ નક્ષત્ર નથી. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્યો ટાળવા જોઈએ. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન ખંઢેર કે જર્જરીત થઈ ગયેલા બાંધકામો તોડવાનું ટાળવું જોઈએ. વિચ્છેદ અથવા તાંત્રિક પ્રવૃત્તિઓ કરી શકાય છે.

આજનો વર્જિત સમય

રાહુકાલ આજે સાંજે 6:31 થી 6:53 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

