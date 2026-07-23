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23 જુલાઈ, 2026 પંચાંગ: ગુરુવારે મુસાફરી કરવાનું ટાળો, દિવસ સાવધાનીપૂર્વક વિતાવો

આજે અષાઢ મહિનાના શુદ્ધ પખવાડિયાનો નવમો દિવસ છે. આ તિથિની અધિપતિ દેવી સરસ્વતી છે.

23 જુલાઈ, 2026 પંચાંગ
23 જુલાઈ, 2026 પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 23, 2026 at 7:12 AM IST

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હૈદરાબાદ : આજે, ગુરુવાર, 23 જુલાઈ 2026, અષાઢ મહિનાના સુદ પક્ષની નોમની તિથિ છે. દેવી સરસ્વતી આ તિથિના અધિપતિ છે. દુશ્મનો અને હરીફો સામે યોજના બનાવવા માટે આ એક સારો દિવસ છે. જો કે, આ તિથિ કોઈપણ શુભ સમારોહ અથવા યાત્રા માટે અશુભ માનવામાં આવે છે.

23 જુલાઈનું પંચાંગ

  1. વિક્રમ સંવત: 2082
  2. મહિનો: અષાઢ
  3. પક્ષ: સુદ
  4. દિવસ: ગુરુવાર
  5. તારીખ: નોમ
  6. યોગ: શુભ
  7. નક્ષત્ર: વિશાખા
  8. કરણ: કૌલવ
  9. ચંદ્ર રાશિ: તુલા
  10. સૂર્ય રાશિ: કર્ક
  11. સૂર્યોદય: 05:36:00 AM
  12. સૂર્યાસ્ત: 07:19:00 વાગ્યે
  13. ચંદ્રોદય: 02:35 PM
  14. ચંદ્રાસ્ત: 01:18 AM, 24 જુલાઈ
  15. રાહુકાલ: 14:10 થી 15:53
  16. યમાગંડા: 05:36 થી 07:19

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર તુલા રાશિમાં અને વિશાખા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર 20 ડિગ્રી તુલા રાશિથી 3:20 ડિગ્રી વૃશ્ચિક રાશિ સુધી વિસ્તરેલું છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ ગુરુ છે, અને તેનો દેવતા સત્રાગ્નિ છે - જેને ઇન્દ્રગ્નિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર મિશ્ર પ્રકૃતિનું છે. તે નિયમિત ફરજો કરવા, પોતાની વ્યાવસાયિક જવાબદારીઓ સોંપવા, ઘરકામ અને રોજિંદા મહત્વની કોઈપણ પ્રવૃત્તિ માટે યોગ્ય છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાલ 14:10 થી 15:53 સુધીનો રહેશે. જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.

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