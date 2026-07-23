23 જુલાઈ, 2026 પંચાંગ: ગુરુવારે મુસાફરી કરવાનું ટાળો, દિવસ સાવધાનીપૂર્વક વિતાવો
આજે અષાઢ મહિનાના શુદ્ધ પખવાડિયાનો નવમો દિવસ છે. આ તિથિની અધિપતિ દેવી સરસ્વતી છે.
Published : July 23, 2026 at 7:12 AM IST
હૈદરાબાદ : આજે, ગુરુવાર, 23 જુલાઈ 2026, અષાઢ મહિનાના સુદ પક્ષની નોમની તિથિ છે. દેવી સરસ્વતી આ તિથિના અધિપતિ છે. દુશ્મનો અને હરીફો સામે યોજના બનાવવા માટે આ એક સારો દિવસ છે. જો કે, આ તિથિ કોઈપણ શુભ સમારોહ અથવા યાત્રા માટે અશુભ માનવામાં આવે છે.
23 જુલાઈનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: અષાઢ
- પક્ષ: સુદ
- દિવસ: ગુરુવાર
- તારીખ: નોમ
- યોગ: શુભ
- નક્ષત્ર: વિશાખા
- કરણ: કૌલવ
- ચંદ્ર રાશિ: તુલા
- સૂર્ય રાશિ: કર્ક
- સૂર્યોદય: 05:36:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:19:00 વાગ્યે
- ચંદ્રોદય: 02:35 PM
- ચંદ્રાસ્ત: 01:18 AM, 24 જુલાઈ
- રાહુકાલ: 14:10 થી 15:53
- યમાગંડા: 05:36 થી 07:19
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર તુલા રાશિમાં અને વિશાખા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર 20 ડિગ્રી તુલા રાશિથી 3:20 ડિગ્રી વૃશ્ચિક રાશિ સુધી વિસ્તરેલું છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ ગુરુ છે, અને તેનો દેવતા સત્રાગ્નિ છે - જેને ઇન્દ્રગ્નિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર મિશ્ર પ્રકૃતિનું છે. તે નિયમિત ફરજો કરવા, પોતાની વ્યાવસાયિક જવાબદારીઓ સોંપવા, ઘરકામ અને રોજિંદા મહત્વની કોઈપણ પ્રવૃત્તિ માટે યોગ્ય છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાલ 14:10 થી 15:53 સુધીનો રહેશે. જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.
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