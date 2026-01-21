21 જાન્યુઆરી 2026નું પંચાંગ: બુધવારે ઝઘડા અને માથાકૂટથી રહો દૂર, જાણો શુભ ચોઘડીયું અને રાહુકાલ
માઘ શુક્લ પક્ષની તૃતીયા તિથિ ગૃહ પ્રવેશ અને ગૃહ નિર્માણ માટે ખુબ જ શુભ છે, જાણો વિસ્તારથી...
Published : January 21, 2026 at 6:47 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે 21 જાન્યુઆરી 2026 બુધવાર, માઘ મહિનાના શુક્લ પક્ષની તૃતિયા તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવ અને તેમના પત્ની, દેવી ગૌરી દ્વારા સંચાલિત છે. તે ગૃહ પ્રવેશ, ઘર બાંધકામ અને કલાત્મક કાર્યો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. જોકે, વિવાદો અને મુકદ્દમાઓ માટે અશુભ છે. આ દિવસે ઝઘડા અને માથાકૂટથી દૂર રહેવું જોઈએ.
21મી જાન્યુઆરીનું પંચાગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: માઘ
- પખવાડિયું: શુક્લ પક્ષ તૃતીયા
- દિવસ: બુધવાર
- તિથિઃ શુક્લ પક્ષ તૃતીયા
- યોગ: વ્યતિપાત
- નક્ષત્રઃ ધનિષ્ઠા
- કર્ણઃ તૈતિલ
- ચંદ્ર ચિહ્ન: કુંભ
- સૂર્ય રાશિ: મકર
- સૂર્યોદય: 7:15 AM
- સૂર્યાસ્ત: 5:50 PM
- ચંદ્રોદય: 8:51 AM
- ચંદ્રાસ્ત: 8:20 PM
- રાહુકાલ: 12:32 થી 13:52
- યમગંધા: 8:34 થી 9:54
આ નક્ષત્ર આધ્યાત્મિક કાર્ય માટે ઉત્તમ
આજે ચંદ્ર કુંભ અને ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મકર રાશિમાં 23:20 થી કુંભ રાશિમાં 6:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા અષ્ટવસુ છે, અને આ નક્ષત્ર પર મંગળનું શાસન છે. આ નક્ષત્ર મુસાફરી, મિત્રોને મળવા અને આધ્યાત્મિક કાર્યો માટે શ્રેષ્ઠ છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાલ આજે 12:32 થી 13:52 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળા દરમિયાન ટાળવું શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.