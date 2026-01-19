ETV Bharat / spiritual

19 જાન્યુઆરી 2026નું પંચાંગ: સોમવારે શુભ કાર્ય કે યાત્રા કરવાનું ટાળો

માઘ મહિનાના શુક્લ પક્ષ (ઉજ્જવળ પખવાડિયા) ની પ્રતિપદા તિથિ નવા પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન કરવા માટે શ્રેષ્ઠ છે. શુભ સમય અને રાહુકાલ વિશે જાણો.

19 જાન્યુઆરી 2026નું પંચાંગ
19 જાન્યુઆરી 2026નું પંચાંગ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 19, 2026 at 6:52 AM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ: આજે, 19 જાન્યુઆરી, 2026 સોમવાર, માઘ મહિનાના શુક્લ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ છે. ધનના દેવતા કુબેર અને બ્રહ્માંડના સર્જનહાર બ્રહ્મા, આ તિથિના દેવતા છે. આ તિથિ નવા પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન અને વિકાસ કરવા માટે સારી માનવામાં આવે છે. જોકે, કોઈપણ શુભ કાર્ય કે યાત્રા માટે તે અશુભ છે. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ બની રહ્યો છે.

19 જાન્યુઆરીનું પંચાંગ

વિક્રમ સંવત: 2082

મહિનો: માઘ

પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા

દિવસ: સોમવાર

તિથિઃ શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા

યોગ: વજ્ર

નક્ષત્ર: ઉત્તરાષાદ

કરણ: ચતુષ્પદા

ચંદ્ર રાશિ: મકર

સૂર્ય રાશિ: મકર

સૂર્યોદય: 7:15 AM

સૂર્યાસ્ત: 5:48 PM

ચંદ્રોદય: 7:40 AM

ચંદ્રાસ્ત: 6:20 PM

રાહુ કાલ: સવારે 8:34 થી 9:53 સુધી

યમગંડ: 11:13 AM થી 12:32 PM

ધાર્મિક વિધિઓ માટે નક્ષત્ર સારું

આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને ઉત્તરાષાદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધનુરાશિમાં 26:40 થી મકર રાશિમાં 10:00 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો અધિપતિ સૂર્ય છે. આ નક્ષત્ર સ્થિર પ્રકૃતિનું છે, તેના દેવતા વિશ્વદેવ છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કૂવો ખોદવો, પાયો કે શહેર બનાવવું, ધાર્મિક વિધિઓ કરવી, રાજ્યાભિષેક કરવો, જમીન ખરીદવી, પુણ્ય કાર્યો કરવા, બીજ વાવવા, દેવતાઓની પૂજા કરવી, મંદિર બનાવવું, લગ્ન પ્રસંગ અથવા કાયમી સફળતાની જરૂર હોય તેવું કોઈપણ કાર્ય કરી શકાય છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે સવારે 8:34 થી 9:53 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

