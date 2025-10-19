ETV Bharat / spiritual

19 ઓક્ટોબર 2025નું પંચાંગ: કાળી ચૌદશ પર બની રહ્યો છે સર્વાર્થ અને અમૃત સિદ્ધ યોગ, આ સમયે કરો પૂજા

આજે, રવિવાર, 19 ઓક્ટોબર, 2025 આસો મહિનાની વદ પક્ષ તેરસ-ચૌદશની તિથિ છે.

આજનું પંચાંગ
આજનું પંચાંગ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 19, 2025 at 7:33 AM IST

અમદાવાદ: આજે, રવિવાર, 19 ઓક્ટોબર, 2025 આસો મહિનાની વદ પક્ષ તેરસ-ચૌદશની તિથિ છે. આ દિવસ યોગ અને ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવા તેમજ ભૂતકાળના પાપોના પ્રાયશ્ચિત માટે શુભ છે. બપોર બાદ કાળિ ચૌદસની તિથિ શરૂ થશે, સાથે આજે હનુમાન પૂજા પણ છે. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ અને અમૃત સિદ્ધિ યોગ પણ બની રહ્યા છે.

19મી ઓક્ટોબરનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો: આસો
  • પક્ષઃ વદની તેરસ-કાળી ચૌદશ
  • દિવસ: રવિવાર
  • તિથિ: તેરસ (કાળી ચૌદશ બપોર બાદ)
  • યોગ: ઇન્દ્ર
  • નક્ષત્રઃ ઉત્તરા ફાલ્ગુની
  • કરણ: વણિજ
  • ચંદ્ર રાશિ: કન્યા
  • સૂર્ય રાશિ: તુલા
  • સૂર્યોદય: 6:37 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 6:11 PM
  • ચંદ્રોદય: 5:13 AM (ઓક્ટોબર 20)
  • ચંદ્રાસ્ત: 4:33 PM
  • રાહુ કાળ: 16:44 થી 18:11
  • યમગંડ: 12:24 થી 13:51

અભ્યાસ શરૂ કરવા માટે નક્ષત્રો અનુકૂળ છે

આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં અને ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર સિંહ રાશિમાં 26:40 થી કન્યા રાશિમાં 10 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા આર્યમ છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી સૂર્ય છે. આ નક્ષત્ર સ્થિર પ્રકૃતિનું છે. કૂવો ખોદવા, શિલાન્યાસ કરવા, ધાર્મિક વિધિઓ કરવા, વૃક્ષો વાવવા, રાજ્યાભિષેક કરવા, જમીન ખરીદવા, અભ્યાસ શરૂ કરવા, દેવતાઓની સ્થાપના કરવા, મંદિરો બનાવવા અથવા કાયમી અસરની જરૂર હોય તેવી કોઈપણ અન્ય પ્રવૃત્તિ માટે આ એક અનુકૂળ નક્ષત્ર છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાળ આજે સાંજે 6:44 થી 7:11 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમય ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

