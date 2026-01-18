18 જાન્યુઆરી, 2026નું પંચાંગ: રવિવારે દર્શ અમાવસ્યાના દિવસે કરો પિતૃઓની પૂજા, મળશે આશીર્વાદ.
માઘ કૃષ્ણ પક્ષની અમાવસ્યા તિથિ પર કોઈપણ નવી શરૂઆત કરવાથી બચવું જોઈએ. આ પૂર્વજોનો દિવસ છે.
Published : January 18, 2026 at 6:48 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે રવિવાર 18 જાન્યુઆરી 2026 માઘ મહિનાનો અમાસ છે. તેને અંધકારનો દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ દિવસ પર દેવી કાલી શાસન કરે છે. આ દિવસ ધ્યાન, લોકોને દાન આપવા અને પ્રાણીઓને ખોરાક આપવા અને પૂર્વજોની પૂજા કરવા માટે શુભ છે. આ દિવસે લગ્ન સમારોહ કે કોઈ નવી શરૂઆત ન કરવી જોઈએ. તેના બદલે, નવી શરૂઆત માટે ચંદ્રોદયની રાહ જુઓ. આજે મૌની અમાવસ્યા છે, જેને દર્શ અમાવસ્યા પણ કહેવાય છે.
18 જાન્યુઆરીનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: માઘ
- પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ અમાવસ્યા
- દિવસ: રવિવાર
- તિથિ: અમાવસ્યા
- યોગ: હર્ષન
- નક્ષત્રઃ પૂર્વાષાદ
- કારણ: ચતુર્ભુજ
- ચંદ્ર ચિહ્ન: ધનુરાશિ
- સૂર્ય રાશિ: મકર
- સૂર્યોદય: 07:16 am
- સૂર્યાસ્ત: સાંજે 05:47
- ચંદ્રોદય: ચંદ્રોદય નહીં
- ચંદ્રાસ્ત: સાંજે 05.20 કલાકે
- રાહુકાલ: 16:28 થી 17:47
- યમગંડ: 12:31 થી 13:50
દેવી લક્ષ્મીની પૂજા માટે શુભ નક્ષત્રો
આજે ચંદ્ર ધનુ રાશિ અને પૂર્વાષાઢ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધનુ રાશિમાં 13:20 થી 26:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ શુક્ર છે અને તેનો દેવતા વરુણ છે. પૂર્વાષાઢ એટલે વિજય. આ નક્ષત્રમાં કોઈપણ મોટા કાર્ય માટે તૈયારી કરવી સારી છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરવી શુભ છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાલ આજે 16:28થી 17:47 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.