ETV Bharat / spiritual

આજે 17 જાન્યુઆરી 2026નું પંચાંગ, શનિવારે શુભ ચોઘડીયામાં કરો ભોળાનાથની પૂજા, થશે લાભ

માઘ કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્દશ તિથિ શુભ સમારોહ માટે યોગ્ય નથી, તેનાથી બચવું જોઈએ.

આજે 17 જાન્યુઆરી 2026નું પંચાંગ
આજે 17 જાન્યુઆરી 2026નું પંચાંગ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 17, 2026 at 6:58 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આજે શનિવાર 17 જાન્યુઆરી 2026, માઘ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષ (અંધારા પખવાડિયા)ની ચતુર્દશી તિથિ છે. ભગવાન રુદ્ર આ તિથિ પર શાસન કરે છે. આ દિવસ આધ્યાત્મિક અભ્યાસ, શિવ પૂજા અને સમસ્યાઓ દૂર કરવાની કામગીરી માટે સારો દિવસ છે. જોકે, આ દિવસે લગ્ન કે શુભ પ્રસંગો ન કરવા જોઈએ.

17 જાન્યુઆરીનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: માઘ
  • પખવાડિયું: કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી
  • દિવસ: શનિવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી
  • યોગ: વ્યાઘાત
  • નક્ષત્ર: મૂલા
  • કર્ણ: વિષ્ટિ
  • ચંદ્ર ચિહ્ન: ધનુરાશિ
  • સૂર્ય રાશિ: મકર
  • સૂર્યોદય: 7:16 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 5:46 PM
  • ચંદ્રોદય: સવારે 6:59 (જાન્યુઆરી 18)
  • ચંદ્રાસ્ત: 4:21 PM
  • રાહુકાલ: સવારે 9:53 થી 11:12 સુધી
  • યમગંડ: બપોરે 13:50 થી 15:09 PM

આ નક્ષત્ર દરમિયાન કરી શકાય છે તાંત્રિક વિધિઓ

આજે ચંદ્ર ધનુ અને મૂળ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધનુ રાશિમાં 0 થી 13:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરેલો છે. તેનો દેવતા નૈરિતિ છે, અને શાસક ગ્રહ કેતુ છે. આ બિલકુલ શુભ નક્ષત્ર નથી. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવું જોઈએ. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન તોડફોડ કાર્ય, વિચ્છેદ અથવા તાંત્રિક વિધિઓ કરી શકાય છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાલ આજે 9:53 થી 11:12 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

TAGGED:

PANCHANG 2026
JANUARY 2026 PANCHANG
17TH JANUARY 2026 PANCHAND
આજનું પંચાંગ 2026
AAJ NU PANCHANG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.