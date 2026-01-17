આજે 17 જાન્યુઆરી 2026નું પંચાંગ, શનિવારે શુભ ચોઘડીયામાં કરો ભોળાનાથની પૂજા, થશે લાભ
માઘ કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્દશ તિથિ શુભ સમારોહ માટે યોગ્ય નથી, તેનાથી બચવું જોઈએ.
Published : January 17, 2026 at 6:58 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે શનિવાર 17 જાન્યુઆરી 2026, માઘ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષ (અંધારા પખવાડિયા)ની ચતુર્દશી તિથિ છે. ભગવાન રુદ્ર આ તિથિ પર શાસન કરે છે. આ દિવસ આધ્યાત્મિક અભ્યાસ, શિવ પૂજા અને સમસ્યાઓ દૂર કરવાની કામગીરી માટે સારો દિવસ છે. જોકે, આ દિવસે લગ્ન કે શુભ પ્રસંગો ન કરવા જોઈએ.
17 જાન્યુઆરીનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: માઘ
- પખવાડિયું: કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી
- દિવસ: શનિવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી
- યોગ: વ્યાઘાત
- નક્ષત્ર: મૂલા
- કર્ણ: વિષ્ટિ
- ચંદ્ર ચિહ્ન: ધનુરાશિ
- સૂર્ય રાશિ: મકર
- સૂર્યોદય: 7:16 AM
- સૂર્યાસ્ત: 5:46 PM
- ચંદ્રોદય: સવારે 6:59 (જાન્યુઆરી 18)
- ચંદ્રાસ્ત: 4:21 PM
- રાહુકાલ: સવારે 9:53 થી 11:12 સુધી
- યમગંડ: બપોરે 13:50 થી 15:09 PM
આ નક્ષત્ર દરમિયાન કરી શકાય છે તાંત્રિક વિધિઓ
આજે ચંદ્ર ધનુ અને મૂળ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધનુ રાશિમાં 0 થી 13:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરેલો છે. તેનો દેવતા નૈરિતિ છે, અને શાસક ગ્રહ કેતુ છે. આ બિલકુલ શુભ નક્ષત્ર નથી. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવું જોઈએ. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન તોડફોડ કાર્ય, વિચ્છેદ અથવા તાંત્રિક વિધિઓ કરી શકાય છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાલ આજે 9:53 થી 11:12 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.