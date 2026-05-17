17 મે 2026નું પંચાંગ: રવિવારે શુભ કાર્યો અને યાત્રા કરવાનું ટાળવું, સંભાળીને રહેવું
જેઠ મહિનાના સુદ પક્ષની પડવોની તિથિના દેવસા સૃષ્ટિના નિર્માતા બ્રહ્મા અને કુબેર છે.
Published : May 17, 2026 at 7:35 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે 17 મે, 2026 રવિવારના દિવસે જેઠ મહિનાના સુદ પક્ષની પડવોની તિથિ છે. ધનના દેવતા કુબેર અને બ્રહ્માંડના સર્જનહાર બ્રહ્મા આ તિથિના દેવતા છે. આ તિથિ નવા પ્રોજેક્ટ્સના આયોજન અને તેમને વિકસિત કરવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. જો કે, કોઈપણ શુભ કાર્ય અથવા યાત્રાઓ કરવા માટે તે અશુભ માનવામાં આવે છે.
17 મેનું પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: જેઠ
- પક્ષ: સુદ
- દિવસ: રવિવાર
- તિથિ: પડવો
- યોગ: શોભન
- નક્ષત્ર: કૃતિકા
- કરણ: કિંસ્તુધ્ન
- ચંદ્ર રાશિ: વૃષભ
- સૂર્ય ચિહ્ન: વૃષભ
- સૂર્યોદય: 05:28:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:07:00 PM
- ચંદ્રોદય: સવારે 5:30
- ચંદ્રાસ્ત: સાંજે 7:58
- રાહુકાલ: 17:24 થી 19:06
- યમગંડા: 12:17 થી 14:00
આજનું નક્ષત્ર
આજે, ચંદ્ર વૃષભ રાશિ અને કૃતિકા નક્ષત્રમાં રહેશે. કૃતિકા નક્ષત્ર મેષ રાશિમાં 26 ડિગ્રીથી લઈને વૃષભ રાશિમાં 10 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરેલું છે. તેનો પ્રમુખ દેવતા અગ્નિ છે, અને આ નક્ષત્ર પર સૂર્ય ગ્રહનું શાસન છે. આજનો દિવસ દ્રઢતા અને સ્પષ્ટ નિર્ણય લેવાનો સંકેત આપે છે. સૂર્યના પ્રભાવ હેઠળ, આત્મવિશ્વાસ અને નેતૃત્વ ક્ષમતાઓમાં વધારો થશે, જે વિવિધ પ્રયાસોમાં સફળતા તરફ દોરી શકે છે. અગ્નિના પ્રભાવથી ઉર્જા તો પ્રબળ રહેશે, પરંતુ ક્રોધ અને આવેગ પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી રહેશે.
આજ માટે અશુભ સમય
આજે, 17:24થી 19:06 વાગ્યા સુધી રાહુકાળ રહેશે. એવામાં કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય તો આ સમયમાં ટાળવું જોઈએ. આવી જ રીતે યમગંડ, ગુલિક, દુમુહૂર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
