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15 જુલાઈ, 2026નું પંચાંગ: લાભ માટે બુધવારે ધનના દેવતા કુબેરની પૂજા કરો

આજે અષાઢ માસની શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા તિથિ છે. રાહુકાલથી દૂર રહો.

15 જુલાઈ, 2026નું પંચાંગ
15 જુલાઈ, 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 7:14 AM IST

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હૈદરાબાદ : આજે, બુધવાર, 15 જુલાઈ 2026 અષાઢ મહિનાની શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા તિથિ છે. ધનના દેવતા કુબેર અને બ્રહ્માંડના સર્જનહાર બ્રહ્મા આ તિથિના દેવતા છે. આ તિથિ નવા પ્રોજેક્ટ્સના આયોજન અને વિકાસ માટે શુભ માનવામાં આવે છે. કોઈપણ શુભ કાર્ય કે યાત્રા માટે તે અશુભ છે.

15 જુલાઈનું પંચાંગ

  1. વિક્રમ સંવત: 2082
  2. મહિનો: અષાઢ
  3. પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા
  4. દિવસ: બુધવાર
  5. તિથિ: શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા
  6. યોગ: હર્ષન
  7. નક્ષત્ર: પુષ્ય
  8. કરણ: સાપ
  9. ચંદ્ર રાશિ: કર્ક
  10. સૂર્ય રાશિ: મિથુન
  11. સૂર્યોદય: 05:31:00 AM
  12. સૂર્યાસ્ત: 07:22:00 વાગ્યે
  13. ચંદ્રોદય: 06:51 AM
  14. ચંદ્રાસ્ત: 08:28 PM
  15. રાહુકાલ: 12:27 થી 14:10
  16. યમાગંડા: 07:15 થી 08:59

આજનું નક્ષત્ર

ચંદ્ર કર્ક અને પુષ્ય નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કર્ક રાશિમાં 3:20 થી 16:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો સ્વામી દેવ ગુરુ છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ શનિ છે. કોઈપણ શુભ કાર્ય માટે તે શ્રેષ્ઠ નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે. રમતગમત, વૈભવી વસ્તુઓનો આનંદ માણવા, ઉદ્યોગ શરૂ કરવા, કુશળ શ્રમ, તબીબી સારવાર, શિક્ષણ શરૂ કરવા, મુસાફરી કરવા, મિત્રોને મળવા, ચોક્કસ વસ્તુઓ ખરીદવા અને વેચવા, આધ્યાત્મિક કાર્યો કરવા, સજાવટ કરવા અને લલિત કળા શીખવા માટે તે એક સારું નક્ષત્ર છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાલ 12:27 થી 14:10 સુધીનો રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.

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15 જુલાઈ 2026નું પંચાંગ
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