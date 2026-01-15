15 જાન્યુઆરી 2026નું પંચાગ, ગુરૂવારે ષટતિલા એકાદશીના કરો પારણા, દાન માટે આ તિથિ છે શ્રેષ્ઠ
માઘ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ પર શુભ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરો. આપને સફળતા મળશે.
Published : January 15, 2026 at 6:51 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, ગુરુવાર, 15 જાન્યુઆરી 2026, માઘ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષ (અંધારા પખવાડિયા)ની દ્વાદશી તિથિ છે. આ તિથિ પર શુભ ગ્રહ શુક્રનું શાસન છે. આ દિવસ દાન આપવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આ દિવસે શુભ પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવું જોઈએ. આજે ષટ્તિલા એકાદશીનો પારણા (ઉપવાસનો દિવસ) છે. આજે મટ્ટુ પોંગલ પણ છે.
15મી જાન્યુઆરીનું પંચાગ
વિક્રમ સંવત: 2082
મહિનો: માઘ
પખવાડિયું: કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
દિવસ: ગુરુવાર
તિથિઃ કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
યોગ: વ્રુદ્ધિ
નક્ષત્રઃ જ્યેષ્ઠા
કર્ણ: કૌલવ
ચંદ્ર ચિહ્ન: વૃશ્ચિક
સૂર્ય રાશિ: મકર
સૂર્યોદય: 7:16 AM
સૂર્યાસ્ત: 5:45 PM
ચંદ્રોદય: 5:20 AM (જાન્યુઆરી 16)
ચંદ્રાસ્ત: 2:34 PM
રાહુકાલ: 13:49 થી 15:07
યમગંડ: 7:16 થી 8:35
આ નક્ષત્ર દરમિયાન શુભ કાર્યો પર પ્રતિબંધ છે.
આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક અને જ્યેષ્ઠ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં 16:40થી 30:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરેલું છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ બુધ છે અને તેના દેવતા ઇન્દ્ર છે. તેને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવતું નથી, પરંતુ તે યુદ્ધ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવા, તાંત્રિક વિધિઓ કરવા અને કોઈપણ વિવાદ કે દલીલ માટે તૈયારી કરવા માટે સારું છે. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન શુભ કાર્યો કરવા યોગ્ય નથી.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે 13:49 થી 15:07 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવું શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.