14 જાન્યુઆરી 2026નું પંચાંગ, સર્વાર્થ સિદ્ધિ અને અમૃત યોગનો સંયોગ
માઘના કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશીના દિવસે સૂર્ય આજે ઉત્તરાયણમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. જેની અસર દરેક જાતકોને થશે.
Published : January 14, 2026 at 6:44 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે બુધવાર 14 જાન્યુઆરી 2026, માઘ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષ (અંધારા પખવાડિયા)ની એકાદશી તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન વિષ્ણુનું શાસન છે. આ દિવસ નવા ઘરેણાં ખરીદવા, ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરવા અને ઉપવાસ કરવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે મકરસંક્રાંતિ છે. આ દિવસે સૂર્ય ઉત્તર દિશા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. આજે ષટતિલા એકાદશી પણ છે. આ દિવસે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ અને અમૃત સિદ્ધિ યોગ પણ બની રહ્યા છે.
14મી જાન્યુઆરીનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: માઘ
- પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી
- દિવસ: બુધવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી
- યોગ: ગંડ
- નક્ષત્ર: અનુરાધા
- કરણ: બલવા
- ચંદ્ર ચિહ્ન: વૃશ્ચિક
- સૂર્ય ચિહ્ન: ધનુરાશિ
- સૂર્યોદય: 7:16 AM
- સૂર્યાસ્ત: 5:44 PM
- ચંદ્રોદય: 4:26 AM (15મી જાન્યુઆરી)
- ચંદ્રાસ્ત: 1:49 PM
- રાહુ કાલ: 12:30 થી 13:48
- યમ ગંડ: 8:35 થી 9:53
કૃષિ કાર્ય અને મુસાફરી માટે શુભ નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને અનુરાધા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં 3:20 થી 16:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ શનિ છે અને તેના દેવતા મિત્ર દેવ છે, જે 12 આદિત્યોમાંના એક છે. આ નક્ષત્ર સૌમ્ય સ્વભાવનું છે. તે લલિત કલા શીખવા, મિત્રો બનાવવા, રોમાંસ કરવા, નવા કપડાં પહેરવા, લગ્નમાં હાજરી આપવા, ગાયન અને સરઘસ કાઢવા તેમજ કૃષિ કાર્ય અને મુસાફરી માટે શુભ છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાલ આજે 12:30 થી 13:48 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવું શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પમ ટાળવું જોઈએ.