12 જાન્યુઆરી 2026નું પંચાંગ: સોમવારની તિથિ પર માતા દુર્ગાનું શાસન, આ ચોઘડીયામાં કરો પૂજા
માઘ કૃષ્ણ પક્ષની નવમીલ તિથિ પર કોઈપણ પ્રકારનું શુભ કાર્ય ન કરો, નહિંતર તેનું પરિણામ સારૂં નહી આવે.
Published : January 12, 2026 at 6:42 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, સોમવાર, 12 જાન્યુઆરી 2026, માઘ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષ (અંધારા પખવાડિયા) ની નવમી તિથિ છે. આ તિથિ પર મૃત્યુના દેવતા યમ અને દેવી દુર્ગાનું શાસન છે. આ દિવસે કોઈ શુભ કાર્ય ન કરવું જોઈએ. જોકે, આ દિવસે વિરોધીઓને હરાવવા માટે નવી યોજનાઓ બનાવી શકાય છે.
12મી જાન્યુઆરીનું પંચાગ
વિક્રમ સંવત: 2082
મહિનો: માઘ
પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ નવમી
દિવસ: સોમવાર
તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ નવમી
યોગ: ધૃતિ
નક્ષત્રઃ સ્વાતિ
કર્ણ: ગર
ચંદ્ર રાશિ: તુલા
સૂર્ય ચિહ્ન: ધનુરાશિ
સૂર્યોદય: 7:16 AM
સૂર્યાસ્ત: 5:42 PM
ચંદ્રોદય: 2:33 AM (13મી જાન્યુઆરી)
ચંદ્રાસ્ત: 12:35 PM
રાહુકાલ: સવારે 8:34 થી સવારે 9:53 સુધી
યમગંડ: 11:11 AM થી 12:29 AM
કામચલાઉ કાર્યો માટે યોગ્ય નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર તુલા રાશિમાં અને સ્વાતિ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર તુલા રાશિમાં 6:40 થી 20:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ રાહુ છે અને તેનો દેવતા વાયુ છે. આ નક્ષત્ર સ્વભાવે ક્ષણિક છે, પરંતુ તે મુસાફરી, નવું વાહન ખરીદવા, બાગકામ, શોભાયાત્રામાં ભાગ લેવા, ખરીદી કરવા, મિત્રોને મળવા અને કામચલાઉ પ્રકૃતિની કોઈપણ વસ્તુ માટે યોગ્ય માનવામાં આવે છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાલ આજે 8:34 થી 9:53 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ દરમિયાન તેને ટાળવું શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.