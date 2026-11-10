10 નવેમ્બર 2026નું પંચાંગ: મંગળવારે શુભ કાર્યો અને મુસાફરી ટાળો, જાણો રાહુકાળ
આજે કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ છે. ધનના દેવતા કુબેર અને સૃષ્ટિના સર્જનહાર બ્રહ્મા આ તિથિના દેવતા છે.
Published : November 10, 2026 at 6:50 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, મંગળવાર, 10 નવેમ્બર 2026ના રોજ કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ છે. ધનના દેવતા કુબેર અને સૃષ્ટિના સર્જનહાર બ્રહ્મા આ તિથિના દેવતા છે. નવી યોજનાઓનું આયોજન કરવા અને તેનો વિકાસ કરવા માટે આ તિથિ સારી માનવામાં આવે છે. જોકે, કોઈ પણ શુભ કાર્ય કે મુસાફરી માટે તેને અશુભ માનવામાં આવે છે.
10 નવેમ્બરનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2083
- માસ: કારતક
- પક્ષ: શુક્લ પક્ષ, પ્રતિપદા
- વાર: મંગળવાર
- તિથિ: શુક્લ પક્ષ, પ્રતિપદા
- યોગ: શોભન
- નક્ષત્ર: વિશાખા
- કરણ: નાગ
- ચંદ્ર રાશિ: વૃશ્ચિક
- સૂર્ય રાશિ: તુલા
- સૂર્યોદય: સવારે 06:40
- સૂર્યાસ્ત: સાંજે 05:29
- ચંદ્રોદય: સવારે 07:45
- ચંદ્રાસ્ત: સાંજે 06:23
- રાહુકાળ: 14:47થી 16:08
- યમગંડ: 10:43થી 12:05
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિ અને વિશાખા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર તુલા રાશિના 20 અંશથી વૃશ્ચિક રાશિના 3°20′ સુધી વિસ્તરેલું છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ ગુરુ છે અને દેવતા સતરાગ્નિ છે, જેમને ઇન્દ્રાગ્નિ પણ કહેવામાં આવે છે. આ મિશ્ર સ્વભાવનું નક્ષત્ર છે. રોજિંદી ફરજો નિભાવવા, વ્યાવસાયિક જવાબદારીઓ સોંપવા, ઘરકામ કરવા અને રોજિંદા મહત્ત્વનાં કાર્યો માટે આ નક્ષત્ર અનુકૂળ છે.
આજનો વર્જિત સમય
આજે બપોરે 14:47થી 16:08 સુધી રાહુકાળ રહેશે. આ સમય દરમિયાન કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય તો તેને ટાળવું યોગ્ય છે. એ જ રીતે યમગંડ, ગુલિક, દુર્મુહૂર્ત અને વર્જ્ય સમય પણ ટાળવા જોઈએ.
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