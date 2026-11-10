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10 નવેમ્બર 2026નું પંચાંગ: મંગળવારે શુભ કાર્યો અને મુસાફરી ટાળો, જાણો રાહુકાળ

આજે કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ છે. ધનના દેવતા કુબેર અને સૃષ્ટિના સર્જનહાર બ્રહ્મા આ તિથિના દેવતા છે.

10 નવેમ્બર 2026નું પંચાંગ
10 નવેમ્બર 2026નું પંચાંગ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 10, 2026 at 6:50 AM IST

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હૈદરાબાદ: આજે, મંગળવાર, 10 નવેમ્બર 2026ના રોજ કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ છે. ધનના દેવતા કુબેર અને સૃષ્ટિના સર્જનહાર બ્રહ્મા આ તિથિના દેવતા છે. નવી યોજનાઓનું આયોજન કરવા અને તેનો વિકાસ કરવા માટે આ તિથિ સારી માનવામાં આવે છે. જોકે, કોઈ પણ શુભ કાર્ય કે મુસાફરી માટે તેને અશુભ માનવામાં આવે છે.

10 નવેમ્બરનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2083
  • માસ: કારતક
  • પક્ષ: શુક્લ પક્ષ, પ્રતિપદા
  • વાર: મંગળવાર
  • તિથિ: શુક્લ પક્ષ, પ્રતિપદા
  • યોગ: શોભન
  • નક્ષત્ર: વિશાખા
  • કરણ: નાગ
  • ચંદ્ર રાશિ: વૃશ્ચિક
  • સૂર્ય રાશિ: તુલા
  • સૂર્યોદય: સવારે 06:40
  • સૂર્યાસ્ત: સાંજે 05:29
  • ચંદ્રોદય: સવારે 07:45
  • ચંદ્રાસ્ત: સાંજે 06:23
  • રાહુકાળ: 14:47થી 16:08
  • યમગંડ: 10:43થી 12:05

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિ અને વિશાખા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર તુલા રાશિના 20 અંશથી વૃશ્ચિક રાશિના 3°20′ સુધી વિસ્તરેલું છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ ગુરુ છે અને દેવતા સતરાગ્નિ છે, જેમને ઇન્દ્રાગ્નિ પણ કહેવામાં આવે છે. આ મિશ્ર સ્વભાવનું નક્ષત્ર છે. રોજિંદી ફરજો નિભાવવા, વ્યાવસાયિક જવાબદારીઓ સોંપવા, ઘરકામ કરવા અને રોજિંદા મહત્ત્વનાં કાર્યો માટે આ નક્ષત્ર અનુકૂળ છે.

આજનો વર્જિત સમય

આજે બપોરે 14:47થી 16:08 સુધી રાહુકાળ રહેશે. આ સમય દરમિયાન કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય તો તેને ટાળવું યોગ્ય છે. એ જ રીતે યમગંડ, ગુલિક, દુર્મુહૂર્ત અને વર્જ્ય સમય પણ ટાળવા જોઈએ.

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10 નવેમ્બર પંચાંગ

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