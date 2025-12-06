શનિવાર 6 ડિસેમ્બર 2025નું પંચાંગ: દ્વિપુષ્કર યોગ પર શુભ ચોઘડીયામાં કરો પૂજા, મનોકામનાઓ થશે પૂર્ણ
પોષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દ્વિતીયા તિથિના નવા નિર્માણ અને તીર્થયાત્રા માટે શુભ છે. રાહુકાલથી બચીને રહેવું.
Published : December 6, 2025 at 7:13 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે શનિવાર 6 ડિસેમ્બર 2025નો દિવસ પોષ મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષની દ્વિતીયા તિથિ છે. આ તિથિના પ્રમુખ દેવતા વાયુ છે, જે ધરતી પર હાજર વાયુના દેવ છે. આ તિથિ નવા મકાન બાંધકામ અને તીર્થયાત્રા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે દ્વિપુષ્કર યોગ બની રહ્યો છે.
6 ડિસેમ્બરનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: પોષ
- પખવાડિયું: કૃષ્ણ પક્ષ દ્વિતિયા
- દિવસ: શનિવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ દ્વિતિયા
- યોગ: શુભ
- નક્ષત્ર: મૃગશિરા
- કરણ: તૈતિલ
- ચંદ્ર રાશિ: મિથુન
- સૂર્ય ચિહ્ન: વૃશ્ચિક
- સૂર્યોદય: 7:06 AM
- સૂર્યાસ્ત: 5:53 PM
- ચંદ્રોદય: સાંજે 6:44
- ચંદ્રાસ્ત: 8:32 AM
- રાહુકાલ: સવારે 9:48 થી 11:09 સુધી
- યમગંડ: 13:51 PM થી 15:12 PM
શુભ વિધિઓ માટે શુભ નક્ષત્ર
આજના દિવસે ચંદ્ર મિથુન અને મૃગશિર્ષ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મિથુન રાશિમાં 23:20 થી 6:40 સુધી વૃષભ રાશિમાં રહે છે. તેનો દેવતા ચંદ્ર છે અને શાસક ગ્રહ મંગળ છે. આ નક્ષત્ર લગ્ન, દીક્ષા, યાત્રા અને મકાન બાંધકામ જેવા સમારોહ માટે શુભ છે. આ નક્ષત્ર સૌમ્ય સ્વભાવ ધરાવે છે. તે લલિત કળાઓ માટે શુભ છે. તે નવી કલા શીખવા, મિત્રો બનાવવા, પ્રેમ વ્યક્ત કરવા, નવા કપડાં પહેરવા, તેમજ શુભ વિધિઓ, ઉજવણીઓ અને કૃષિ વ્યવહારો માટે શુભ છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે 9:48 થી 11:09 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.