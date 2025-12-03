બુધવાર 3 ડિસેમ્બર, 2025નું પંચાંગ: હનુમાન જયંતિ પર સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ, આ ચોઘડીયામાં કરો પૂજા
માર્ગશીર્ષના શુક્લ પક્ષની ત્રયોદશી તિથિ કર્મકાંડ માટે શુભ છે. જાણો વિસ્તારથી...
હૈદરાબાદ: આજે, બુધવાર, 3 ડિસેમ્બર, 2025, માર્ગશીર્ષ મહિનાના શુક્લ પક્ષની ત્રયોદશી તિથિ છે. આ તિથી પર ભગવાન શિવ અને કામદેવનું શાસન છે. નવા પુસ્તકો લખવા, ધાર્મિક વિધિઓ કરવા અને નૃત્ય કરવા માટે આ દિવસ સારો માનવામાં આવે છે. આજે હનુમાન જયંતિ છે. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.
3 ડિસેમ્બર પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- માસઃ માર્ગશીર્ષ
- પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ ત્રયોદશી
- દિવસ: બુધવાર
- તિથિઃ શુક્લ પક્ષ ત્રયોદશી
- યોગ: પરિધા
- નક્ષત્ર: ભરણી
- કર્ણઃ તૈતિલ
- ચંદ્ર રાશિ: મેષ
- સૂર્ય ચિહ્ન: વૃશ્ચિક
- સૂર્યોદય: 7:04 AM
- સૂર્યાસ્ત: 5:53 PM
- ચંદ્રોદય: બપોરે 3:43
- ચંદ્રાસ્ત: સવારે 6:07 (4 ડિસેમ્બર)
- રાહુકાલ: 12:29 થી 13:50
- યમગંડ: 8:25 થી 9:46
શુભ કાર્યો માટે આ નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી.
આજે ચંદ્ર મેષ અને ભરણી નક્ષત્રમાં રહેશે. તે મેષ રાશિમાં બપોરે 1:20 થી 26:40 વાગ્યા સુધી વિસ્તરે છે. આ નક્ષત્રનો દેવતા યમ છે, અને શુક્ર તેનો સ્વામી ગ્રહ છે. આ નક્ષત્ર ઉગ્ર અને ક્રૂર સ્વભાવ ધરાવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ નક્ષત્રમાં ક્રૂર કાર્યો, કુવા ખોદવા, કૃષિ કાર્ય, દવાઓ બનાવવી, અગ્નિ દ્વારા કોઈ વસ્તુઓ બનાવવી વગેરે યોગ્ય માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈને પણ પૈસા ઉધાર આપવા ન જોઈએ. શસ્ત્ર સંબંધિત કાર્ય, વૃક્ષ કાપવા અથવા સ્પર્ધાઓમાં આગળ વધવા માટે આ નક્ષત્રમાં કામ કરવું સારું છે. શુભ કાર્યો માટે આ નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાલ આજે બપોરે 12:29 થી 1:50 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.