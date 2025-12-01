સોમવાર, 1 ડિસેમ્બર, 2025નું પંચાંગ: આજે મોક્ષદા એકાદશી, શુભ મુહૂર્તમાં કરો ભગવાન હરિની પૂજા
માર્ગશીર્ષ શુક્લ પક્ષની મહિનાના શુક્લ પક્ષનીતિથિ આત્મ-નિયંત્રણ અને ઉપવાસ માટે શુભ છે. રાહુકાલથી સાવધ રહો.
Published : December 1, 2025 at 7:21 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, 1 ડિસેમ્બર, 2025, સોમવાર, માર્ગશીર્ષ મહિનાના શુક્લ પક્ષની એકાદશી તિથિ છે. ભગવાન વિષ્ણુ આ તિથિના રક્ષક છે. આ તિથિ લગ્ન સમારોહ સાથે આત્મ-નિયંત્રણ અને ઉપવાસ માટે શુભ છે. તે ધન-ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિઓની ઉર્જામાં પોતાને જોડવા માટે પણ શુભ છે. આજે મોક્ષદા એકાદશી છે.
1 ડિસેમ્બરનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- માસઃ માર્ગશીર્ષ
- પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ એકાદશી
- દિવસ: સોમવાર
- તિથિઃ શુક્લ પક્ષની એકાદશી
- યોગ: વ્યતિપાત
- નક્ષત્રઃ રેવતી
- કરણ: વણીજ
- ચંદ્ર રાશિ: મીન
- સૂર્ય ચિહ્ન: વૃશ્ચિક
- સૂર્યોદય: 7:03 AM
- સૂર્યાસ્ત: 5:53 PM
- ચંદ્રોદય: 2:22 PM
- ચંદ્રાસ્ત: 3:42 AM (2જી ડિસેમ્બર)
- રાહુકાલ: સવારે 8:24 થી સવારે 9:45 સુધી
યમગંડ: 11:07 AM થી 12:28 AM
વ્યવસાયના આયોજન માટે યોગ્ય નક્ષત્રો
આજે ચંદ્ર મીન અને રેવતી નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મીન રાશિમાં ૧૬:૪૦ થી ૩૦ ડિગ્રી સુધી વિસ્તરેલું છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ બુધ છે અને તેનો દેવતા પુષ છે. આ નક્ષત્ર સૌમ્ય અને સૌમ્ય સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર વ્યવસાય આયોજન તેમજ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે યોગ્ય છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે ૮:૨૪ થી ૯:૪૫ સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.