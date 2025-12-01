ETV Bharat / spiritual

સોમવાર, 1 ડિસેમ્બર, 2025નું પંચાંગ: આજે મોક્ષદા એકાદશી, શુભ મુહૂર્તમાં કરો ભગવાન હરિની પૂજા

માર્ગશીર્ષ શુક્લ પક્ષની મહિનાના શુક્લ પક્ષનીતિથિ આત્મ-નિયંત્રણ અને ઉપવાસ માટે શુભ છે. રાહુકાલથી સાવધ રહો.

સોમવાર, 1 ડિસેમ્બર, 2025નું પંચાંગ
સોમવાર, 1 ડિસેમ્બર, 2025નું પંચાંગ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 1, 2025 at 7:21 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આજે, 1 ડિસેમ્બર, 2025, સોમવાર, માર્ગશીર્ષ મહિનાના શુક્લ પક્ષની એકાદશી તિથિ છે. ભગવાન વિષ્ણુ આ તિથિના રક્ષક છે. આ તિથિ લગ્ન સમારોહ સાથે આત્મ-નિયંત્રણ અને ઉપવાસ માટે શુભ છે. તે ધન-ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિઓની ઉર્જામાં પોતાને જોડવા માટે પણ શુભ છે. આજે મોક્ષદા એકાદશી છે.

1 ડિસેમ્બરનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • માસઃ માર્ગશીર્ષ
  • પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ એકાદશી
  • દિવસ: સોમવાર
  • તિથિઃ શુક્લ પક્ષની એકાદશી
  • યોગ: વ્યતિપાત
  • નક્ષત્રઃ રેવતી
  • કરણ: વણીજ
  • ચંદ્ર રાશિ: મીન
  • સૂર્ય ચિહ્ન: વૃશ્ચિક
  • સૂર્યોદય: 7:03 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 5:53 PM
  • ચંદ્રોદય: 2:22 PM
  • ચંદ્રાસ્ત: 3:42 AM (2જી ડિસેમ્બર)
  • રાહુકાલ: સવારે 8:24 થી સવારે 9:45 સુધી

યમગંડ: 11:07 AM થી 12:28 AM

વ્યવસાયના આયોજન માટે યોગ્ય નક્ષત્રો

આજે ચંદ્ર મીન અને રેવતી નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મીન રાશિમાં ૧૬:૪૦ થી ૩૦ ડિગ્રી સુધી વિસ્તરેલું છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ બુધ છે અને તેનો દેવતા પુષ છે. આ નક્ષત્ર સૌમ્ય અને સૌમ્ય સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર વ્યવસાય આયોજન તેમજ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે યોગ્ય છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે ૮:૨૪ થી ૯:૪૫ સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

TAGGED:

AAJ 01ST DEC 2025 PANCHANG
MONDAY 1ST DEC 2025 PANCHANG
૧ ડિસેમ્બર સોમવાર ૨૦૨૫નું પંચાગ
TODAY 1ST DEC 2025 PANCHANG
PANCHANG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.