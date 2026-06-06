6 જૂન 2026નું પંચાંગ: શનિવારે મંગળનું શાસન, જમીન સંબંધિત કાર્ય કરો
આજે અષાઢ મહિનાના અંધારા પખવાડિયાનો છઠ્ઠો દિવસ છે. રાહુકાલ દરમિયાન સાવધાન રહો. વધુ વાંચો.
Published : June 6, 2026 at 7:15 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, શનિવાર, 6 જૂન, 2026, અષાઢ મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ ષષ્ઠી તિથિ છે. આ તિથિ મંગળ દ્વારા શાસિત છે. આ તિથિ તબીબી કાર્ય અથવા નવી દવાઓ શરૂ કરવા માટે, તેમજ સ્થાવર મિલકત સંબંધિત કાર્ય માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
- વિક્રમ સંવત: 2092
- મહિનો: અષાઢ
- પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ ષષ્ઠી
- દિવસ: શનિવાર
- તારીખ: કૃષ્ણ પક્ષ ષષ્ઠી
- યોગ: ઇન્દ્ર
- નક્ષત્ર: શ્રાવણ
- કરણ: જો
- ચંદ્ર રાશિ: મકર
- સૂર્ય રાશિ: વૃષભ
- સૂર્યોદય: 05:21:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:18:00 વાગ્યે
- ચંદ્રોદય: 23:51
- ચંદ્રાસ્ત: 10:12
- રાહુકાલ: 08:50 થી 10:35
- યમાગંડા: 14:04 થી 15:48
આજનું નક્ષત્ર
ચંદ્ર આજે મકર રાશિમાં અને શ્રવણ નક્ષત્ર આજે રહેશે. આ નક્ષત્ર મકર રાશિના 10 અંશથી 23:20 સુધી વિસ્તરેલું છે. તેના દેવતા હરિ છે, અને આ નક્ષત્ર ચંદ્ર દ્વારા શાસિત છે. એક ગતિશીલ તારો, શ્રવણ નક્ષત્ર સાંભળવા, શીખવા, વાતચીત કરવા અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું પ્રતીક છે. તેની ગતિશીલ ઉર્જા તમને નવી માહિતી મેળવવા, યોજનાઓમાં પ્રગતિ કરવા અને મહત્વપૂર્ણ કાર્યોમાં આગળ વધવા માટે પ્રેરણા આપી શકે છે. અનુભવી લોકો પાસેથી સલાહ લેવા, ધીરજપૂર્વક નિર્ણયો લેવા અને તમારા લક્ષ્યો તરફ સક્રિય પગલાં લેવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ રહેશે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાલ સવારે 8:50 થી 10:35 સુધીનો રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.
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