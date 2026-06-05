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5 જૂન 2026નું પંચાંગ: શુક્રવારે રાહુકાલ ટાળો, લાભ માટે શુભ સમય દરમિયાન પૂજા કરો

અષાઢ મહિનાના અંધારા પખવાડિયાના પાંચમા દિવસે નાગોના દેવતાનું શાસન હોય છે. વિગતવાર વાંચો.

5 જૂન 2026 પંચાંગ
5 જૂન 2026 પંચાંગ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 5, 2026 at 6:57 AM IST

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હૈદરાબાદ : આજે, શુક્રવાર, 5 જૂન 2026, અષાઢ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષ (અંધારા પખવાડિયા)ની પંચમી તિથિ છે. આ તિથિ પર સર્પોના સ્વામી શાસન કરે છે. આ તિથિ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ અને તીર્થયાત્રાઓ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

5 જૂન પંચાંગ :

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: અષાઢ
  • પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ પંચમી
  • દિવસ: શુક્રવાર
  • તારીખ: કૃષ્ણ પક્ષ પંચમી
  • યોગ: બ્રહ્મ
  • નક્ષત્ર: શ્રાવણ
  • કરણ: કૌલવ
  • ચંદ્ર રાશિ: મકર
  • સૂર્ય રાશિ: વૃષભ
  • સૂર્યોદય: 05:21:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 07:17:00 વાગ્યે
  • ચંદ્રોદય: 23:19
  • ચંદ્રાસ્ત: 09:15
  • રાહુકાલ: 10:35 થી 12:19
  • યમાગંડા: 15:48 થી 17:33

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને શ્રવણ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મકર રાશિમાં 10 ડિગ્રીથી 23:20 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા હરિ છે, અને આ નક્ષત્ર ચંદ્ર દ્વારા શાસિત છે. શ્રવણ નક્ષત્ર શાણપણ, સાંભળવાની અને સમજવાની ક્ષમતા, શીખવાની અને સમજદાર નિર્ણયો લેવાની ક્ષમતાનું પ્રતીક છે. આજનો દિવસ નવી માહિતી મેળવવા, મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવા, અનુભવી લોકો પાસેથી સલાહ લેવા અને ધીરજપૂર્વક તમારા લક્ષ્યો તરફ આગળ વધવા માટે અનુકૂળ રહેશે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાલ 10:35 થી 12:19 વાગ્યા સુધીનો રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.

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5 જૂન 2026 પંચાંગ
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