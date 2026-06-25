25 જૂન 2026નું આજનું પંચાંગ: ભગવાન વિષ્ણુ આ તિથિના રક્ષક, પૈસા કમાવવાના કાર્યો માટે આ દિવસ સારો
આજે જેઠ મહિનાની એકાદશીની તિથિ છે. પૈસા કમાવવાના કાર્યો માટે આ દિવસ સારો છે.
Published : June 25, 2026 at 7:12 AM IST
હૈદરાબાદ : આજે, ગુરુવાર, 25 જૂન, 2026, જેઠ મહિનાના સુદ પક્ષની એકાદશીની તિથિ છે. ભગવાન વિષ્ણુ આ તિથિના રક્ષક છે. આ તિથિ લગ્ન સમારોહ, આત્મ-નિયંત્રણ અને ઉપવાસ માટે સારી છે. તે ધન-ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિઓની ઉર્જામાં વ્યસ્ત રહેવા માટે પણ સારી છે.
25 જૂનનું પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: જેઠ
- પક્ષઃ સુદ
- દિવસ: ગુરુવાર
- તિથિ: એકાદશી
- યોગ: શિવ
- નક્ષત્ર: સ્વાતિ
- કરણ: વણિજ
- ચંદ્ર રાશિ: તુલા
- સૂર્ય રાશિ: મિથુન
- સૂર્યોદય: 05:23:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:24:00 વાગ્યે
- ચંદ્રોદય: 15:37
- ચંદ્રાસ્ત: 02:09, 26 જૂન
- રાહુકાલ: 14:08 થી 15:53
- યમગંડ: 05:23 થી 07:08
આજનું નક્ષત્ર
ચંદ્ર તુલા રાશિમાં અને સ્વાતિ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર તુલા રાશિમાં 6:40 થી 20:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ રાહુ છે અને તેનો દેવતા વાયુ છે. ક્ષણિક નક્ષત્ર, સ્વાતિ સ્વતંત્રતા, સુગમતા, શીખવા અને નવી દિશામાં આગળ વધવાનું પ્રતીક છે. તેની ઉર્જા પરિવર્તનનો સ્વીકાર અને સંજોગોમાં અનુકૂલનશીલતાને પ્રેરણા આપે છે. આજનો દિવસ નવી તકો શોધવા, જ્ઞાન મેળવવા અને તમારા વિચારો સ્પષ્ટ રીતે વ્યક્ત કરવા માટે અનુકૂળ રહેશે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાલ 14:08 થી 15:53 સુધીનો રહેશે. જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.
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