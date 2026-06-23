23 જૂન 2026નું આજનું પંચાંગ: મંગળવારે શુભ કાર્યોથી દૂર રહો, આ તિથિ શુભ નથી
આજે જ્યેષ્ઠ મહિનાના શુક્લ પક્ષ (વધાવવાનો તબક્કો)નો નવમો દિવસ છે. તમારા શત્રુઓને હરાવવાની યોજના બનાવો.
Published : June 23, 2026 at 7:14 AM IST
હૈદરાબાદ : આજે, 23 જૂન 2026 મંગળવાર, જ્યેષ્ઠ મહિનાના શુક્લ પક્ષ (વધતો ચંદ્ર)ની નવમી તિથિ છે. દેવી સરસ્વતી આ તિથિના અધિપતિ છે. દુશ્મનો અને હરીફો સામે યોજના બનાવવા માટે આ એક સારો દિવસ છે. જો કે, આ તિથિ કોઈપણ શુભ સમારોહ અથવા યાત્રા માટે અશુભ માનવામાં આવે છે.
23 જૂનનું પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: જ્યેષ્ઠ
- પક્ષ: શુક્લ પક્ષ નવમી
- દિવસ: મંગળવાર
- તારીખ: શુક્લ પક્ષ નવમી
- યોગ: વરિયાન
- નક્ષત્ર: હસ્ત
- કરણ: કૌલવ
- ચંદ્ર રાશિ: કન્યા
- સૂર્ય રાશિ: મિથુન
- સૂર્યોદય: 05:23:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:23:00 વાગ્યે
- ચંદ્રોદય: 13:46
- ચંદ્રાસ્ત: 01:04, 24 જૂન
- રાહુકાલ: 15:53 થી 17:38
- યમાગંડા: 10:38 થી 12:23
આજનું નક્ષત્ર
ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં અને હસ્ત નક્ષત્રમાં રહેશે. કન્યા રાશિમાં આ નક્ષત્ર સવારે 10:00 થી 23:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો દેવતા સૂર્ય છે, અને તેનો સ્વામી ચંદ્ર છે. તેની ઉર્જા તમને તમારા પ્રયત્નોને દિશામાન કરવા, તમારી યોજનાઓ ગોઠવવા અને વ્યવહારુ નિર્ણયો લેવા માટે પ્રેરણા આપે છે. આજનો દિવસ નવા કાર્યોનું આયોજન કરવા, સર્જનાત્મક કાર્યોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા અને તમારા કાર્ય વાતાવરણમાં કાર્યક્ષમતા દર્શાવવા માટે અનુકૂળ રહેશે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાલ 15:53 થી 17:38 સુધીનો રહેશે. જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.
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