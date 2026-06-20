20 જૂન 2026નું આજનું પંચાંગ: શનિવારે જમીન અને મિલકત સંબંધિત કાર્ય સફળ થશે
આજે જ્યેષ્ઠ મહિનાના શુદ્ધ પખવાડિયાનો છઠ્ઠો દિવસ છે. ભગવાન મુરુગન (કાર્તિકેય) આ તિથિના અધિપતિ છે.
Published : June 20, 2026 at 7:28 AM IST
હૈદરાબાદ : આજે, શનિવાર 20 જૂન, 2026, જ્યેષ્ઠ મહિનાની શુક્લ પક્ષ ષષ્ઠી તિથિ છે. ભગવાન મુરુગન (કાર્તિકેય) આ તિથિના અધિપતિ છે. આ તિથિ મિલકત કે નવા ઘરેણાં ખરીદવા માટે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે.
20 જૂનનું પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: જ્યેષ્ઠ
- પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ ષષ્ઠી
- દિવસ: શનિવાર
- તિથિ: શુક્લ પક્ષ ષષ્ઠી
- યોગ: વજ્ર
- નક્ષત્ર: માઘ
- કરણ: તૈતિલ
- ચંદ્ર રાશિ: સિંહ
- સૂર્ય રાશિ: મિથુન
- સૂર્યોદય: 05:22:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:23:00 વાગ્યે
- ચંદ્રોદય: 10:52
- ચંદ્રાસ્ત: 23:35
- રાહુકાલ: 08:52 થી 10:37
- યમગંડ: 14:07 થી 15:52
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને મઘ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર સિંહ રાશિમાં 0 થી 13:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા પૂર્વજો છે, અને નક્ષત્રનો સ્વામી કેતુ છે. આ નક્ષત્ર સ્વભાવે ઉગ્ર અને ક્રૂર છે. તેની ઉર્જા આત્મવિશ્વાસ, સત્તા અને પ્રતિષ્ઠા આપે છે, પરંતુ ઘમંડ અથવા ઉતાવળા કાર્યો સામે પણ સલાહ આપે છે. જવાબદારીઓને ગંભીરતાથી લેવા, ઉપરી અધિકારીઓનો આદર કરવા અને તમારા કાર્યમાં આત્મવિશ્વાસ સાથે આગળ વધવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ રહેશે. પૂર્વજોને યાદ કરવા અને તેમના આશીર્વાદ મેળવવા ખાસ કરીને શુભ માનવામાં આવે છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાલ સવારે 8:52 થી 10:37 સુધીનો રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.
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