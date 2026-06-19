19 જૂન, 2026 આજનું પંચાંગ: આ શુક્રવારે તિથિનું સ્વામીત્વ દેવી લલિતા ત્રિપુરી સુંદરી દ્વારા કરવામાં આવે છે
આજે જેઠ મહિનાની શુક્લ પક્ષ પાંચમ છે. આ શુભ કાર્યો કરવા માટે ખૂબ જ શુભ દિવસ છે.
Published : June 19, 2026 at 7:07 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 19 જૂન, 2026, જેઠ મહિનાના શુક્લ પક્ષ પાંચમ છે. દેવી લલિતા ત્રિપુરા સુંદરી આ તિથિ (ચંદ્ર દિવસ) ના સ્વામીત્વ દેવી છે. આ દિવસ તમામ પ્રકારના શુભ કાર્યો માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે.
19 જૂન માટે પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: જેઠ
- પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ પાંચમ
- દિવસ: શુક્રવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષ પાંચમ
- યોગ: હર્ષના
- નક્ષત્ર: આશ્લેષા
- કરણા: બાવા
- ચંદ્ર રાશિ: કર્ક (કાર્કા)
- સૂર્ય રાશિ: મિથુન (મિથુન)
- સૂર્યોદય: 05:22:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:22:00 PM
- ચંદ્રોદય: 09:50
- ચંદ્રાસ્ત: 23:02
- રાહુ કાલ: 10:37 થી 12:22
- યમાગંડા: 15:52 થી 17:37
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં અને આશ્લેષા નક્ષત્રમાં રહેશે. કર્ક રાશિમાં આશ્લેષા નક્ષત્ર 16°40' થી 30° સુધી વિસ્તરે છે. તેનો અધિષ્ઠાત્રી દેવતા સર્પ છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ બુધ છે. આ નક્ષત્રને શુભ માનવામાં આવતું નથી. તેની ઉર્જા ક્યારેક મૂંઝવણ અથવા માનસિક મૂંઝવણ પેદા કરી શકે છે. તેથી, આજે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેતી વખતે ખાસ સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ઉતાવળ, વિવાદ અથવા ભાવનાત્મક પ્રતિક્રિયાઓ ટાળો. શાંત મનથી કામ કરવું, આત્મસંયમ જાળવવો અને વિચારપૂર્વક આગળ વધવું તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે.
આજે નિષિદ્ધ સમય
આજે રાહુ કાળ 10:37 થી 12:22 સુધી પ્રબળ રહેશે. પરિણામે, કોઈપણ શુભ કાર્યો કરવા માટે આ સમય ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ.
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