18 જૂન 2026નું પંચાંગ: ગુરુવારે રિકતા તિથિ હોવાથી શુભ કાર્યો કરવાનું ટાળો
આજે જેઠ મહિનાના સુદ પક્ષની ચોથની તિથિ છે. આ દિવસે ભગવાન ગણેશ શાસન કરે છે.
Published : June 18, 2026 at 7:16 AM IST
હૈદરાબાદ : આજે, ગુરુવાર 18 જૂન 2026 જેઠ મહિનાની સુદ પક્ષ ચોથની તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન ગણેશનું શાસન છે. વિરોધીઓ સામે વ્યૂહાત્મક આયોજન માટે તે સારી છે, પરંતુ તે રિક્ત તિથિ હોવાથી, કોઈ શુભ કાર્ય ન કરવું જોઈએ.
18 જૂનનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: જેઠ
- પક્ષઃ સુદ
- દિવસ: ગુરુવાર
- તિથિ: ચોથ
- યોગ: વ્યઘાત
- નક્ષત્ર: પુષ્ય
- કરણ: વણિજ
- ચંદ્ર રાશિ: કર્ક
- સૂર્ય રાશિ: મિથુન
- સૂર્યોદય: 05:22:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:22:00 વાગ્યે
- ચંદ્રોદય: 08:41
- ચંદ્રાસ્ત: 22:25
- રાહુકાળ: 14:07 થી 15:52
- યમગંડ: 05:22 થી 07:07
આજનું નક્ષત્ર
ચંદ્ર કર્ક અને પુષ્ય નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કર્ક રાશિમાં 3:20 થી 16:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો અધિષ્ઠાપિત દેવતા ગુરુ છે, અને શાસક ગ્રહ શનિ છે. તે જ્ઞાન, રક્ષણ, આધ્યાત્મિક પ્રગતિ અને સ્થિરતાનું પ્રતીક છે. મહત્વપૂર્ણ કાર્યો શરૂ કરવા, આધ્યાત્મિક અભ્યાસ કરવા, પરિવાર સંબંધિત નિર્ણયો લેવા અને લાંબા ગાળાની યોજનાઓ પર કામ કરવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ રહેશે. ધીરજ અને વિવેકથી કરવામાં આવેલા પ્રયત્નો સકારાત્મક પરિણામો આપી શકે છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાલ 14:07 થી 15:52 સુધીનો રહેશે. જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.
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