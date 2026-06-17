17 જૂન 2026નું પંચાંગ: આજે ઝઘડા અને મુકદ્દમાથી દૂર રહો, વિવાદોથી બચો
આજે જેઠ મહિનાના શુદ્ધ પખવાડિયાનો ત્રીજો દિવસ છે, જેના પર ભગવાન શિવ અને દેવી ગૌરી શાસન કરે છે.
Published : June 17, 2026 at 7:26 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, બુધવાર,17 જૂન, 2026 જ્યેષ્ઠ મહિનાની શુક્લ પક્ષ તૃતીયા તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવ અને તેમની પત્ની, દેવી ગૌરી દેવી દ્વારા સંચાલિત છે. તે ગૃહનિર્માણ, ગૃહ નિર્માણ અને કલાત્મક કાર્યો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. તે વિવાદો અને મુકદ્દમા માટે અશુભ છે. આ તિથિ પર ઝઘડા અને મુકદ્દમા ટાળવા જોઈએ.
17 જૂનનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: જ્યેષ્ઠ
- પક્ષ: શુક્લ પક્ષ ત્રીજ
- દિવસ: બુધવાર
- તિથિ: શુક્લ પક્ષ તૃતીયા
- યોગ: ધ્રુવ
- નક્ષત્ર: પુનર્વસુ
- કરણ: તૈતિલ
- ચંદ્ર રાશિ: મિથુન
- સૂર્ય રાશિ: મિથુન
- સૂર્યોદય: 05:21:૦૦ AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:22:00 વાગ્યે
- ચંદ્રોદય: 07:31
- ચંદ્રાસ્ત: 21:43
- રાહુકાલ: 12:22 થી 14:07
- યમગંડ: 07:06 થી 08:52
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં અને પુનર્વાસુ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મિથુન રાશિમાં 20:00 થી કર્ક રાશિમાં 3:20 સુધી વિસ્તરેલું છે. તેનો પ્રમુખ દેવતા અદિતિ છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ ગુરુ છે. આ નક્ષત્ર મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓ પછી નવી ઉર્જા અને સારી તકો સૂચવે છે. અધૂરા કાર્યો ફરી શરૂ કરવા, નવી યોજનાઓ પર કામ કરવા અને આત્મવિશ્વાસ સાથે આગળ વધવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ રહેશે. ધીરજ અને સકારાત્મક વિચારસરણી ફાયદાકારક સાબિત થશે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાલ 12:22 થી 2:07 સુધીનો રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.
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