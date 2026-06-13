ETV Bharat / spiritual

13 જૂન 2026નું પંચાંગ: પાપોનું પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે શનિવાર સૌથી શુભ દિવસ છે, તમને આશીર્વાદ મળશે

આજે જ્યેષ્ઠ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષ (અર્ધમાસિક)નો તેરમો દિવસ છે. આ દિવસે ભગવાન શિવનું વાહન નંદીનું શાસન છે.

13 જૂન 2026નું પંચાંગ
13 જૂન 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 13, 2026 at 7:11 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આજે, શનિવાર, 13 જૂન 2026 જ્યેષ્ઠ (અતિ-અંધારા) મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ ત્રયોદશી તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન શિવનું વાહન નંદીનું શાસન છે. આ દિવસ યોગ અને ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવા તેમજ ભૂતકાળના પાપોના પ્રાયશ્ચિત માટે શુભ છે.

13 જૂનનું પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • માસ: વરિષ્ઠ
  • પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ ત્રયોદશી
  • દિવસ: શનિવાર
  • તિથિઃ કૃષ્ણ પક્ષ ત્રયોદશી
  • યોગ: સારા કાર્યો
  • સ્ટાર: કૃતિકા
  • કરણ: ગર
  • ચંદ્ર રાશિ: મેષ
  • સૂર્ય રાશિ: વૃષભ
  • સૂર્યોદય: 05:21:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત : 07:20:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 04:08
  • ચંદ્રાસ્ત: 17:31
  • રાહુકાલ: 08:51 થી 10:36
  • યમાગંડા: 14:06 થી 15:51

આજનું નક્ષત્ર

ચંદ્ર મેષ રાશિમાં અને કૃતિકા નક્ષત્રમાં રહેશે. કૃતિકા નક્ષત્ર મેષ રાશિમાં 26 ડિગ્રીથી વૃષભ રાશિમાં 10 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરેલું છે. તેના દેવતા અગ્નિ છે, અને સૂર્ય આ નક્ષત્ર પર શાસન કરે છે. આ નક્ષત્ર વ્યક્તિને નકારાત્મકતાને દૂર કરવા અને નવી દિશામાં આગળ વધવા માટે પ્રેરણા આપે છે. મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવા, પોતાના કાર્યોમાં સ્પષ્ટતા લાવવા અને આત્મવિશ્વાસ સાથે નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ રહેશે. જોકે, ઉતાવળ ટાળીને સંયમ અને વિવેક જાળવી રાખવો ફાયદાકારક રહેશે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાલ સવારે 8:51 થી 10:36 સુધીનો રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.

આ પણ વાંચો...

  1. નવસારી: વરૂણદેવને રીઝવવા પારસી સમાજની 120 વર્ષ જૂની પરંપરા, ઘર-ઘર ગીતો ગાઈ સારા વરસાદ માટે કરે છે પ્રાર્થના
  2. બાઈક પર બાર જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા પૂર્ણ કરી જૂનાગઢના પરત ફર્યા ચાર સાહસિક શ્રદ્ધાળુ, જણાવ્યા યાત્રાના અનુભવો

TAGGED:

SATURDAY 13TH JUNE 2026 KA PANCHANG
AAJ 13TH JUNE 2026 KA PANCHANG
13 જૂન 2026નું પંચાંગ
NAKSHTRA ON SATURDAY
TODAY 13TH JUNE 2026 KA PANCHANG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.