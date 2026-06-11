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11 જૂન, 2026નું પંચાંગ: આજે જેઠ મહિનાની એકાદશી, ઉપવાસ માટે ખૂબ જ શુભ દિવસ

આજે જ્યેષ્ઠ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષ (અર્ધમાસિક) ની એકાદશી તિથિ (એકાદશી તિથિ) છે. આ દિવસ ઉપવાસ માટે ખૂબ જ શુભ છે.

1 જૂન 2026નું પંચાંગ
1 જૂન 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 11, 2026 at 7:14 AM IST

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હૈદરાબાદ : આજે, ગુરુવાર, 11 જૂન, 2026, જેઠ મહિનાના વદ પક્ષની એકાદશી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન વિષ્ણુ દ્વારા શાસિત છે. આ દિવસ નવા ઘરેણાં ખરીદવા, ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરવા અને ઉપવાસ કરવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

11 જૂનનું પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: જેઠ
  • સુદ એકાદશી
  • દિવસ: ગુરુવાર
  • તિથિઃ એકાદશી
  • યોગ: શોભન
  • નક્ષત્ર: રેવતી
  • કરણ: બાવ
  • ચંદ્ર રાશિ: મીન
  • સૂર્ય રાશિ: વૃષભ
  • સૂર્યોદય: 05:21:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત : 07:20:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 02:31
  • ચંદ્રાસ્ત: 15:10
  • રાહુકાળ: 14:05 થી 15:50
  • યમગંડ: 05:21 થી 07:06

આજનું નક્ષત્ર

ચંદ્ર મીન રાશિમાં અને રેવતી નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મીન રાશિમાં 16:40 થી 30 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ બુધ છે અને તેનો અધ્યક્ષ દેવતા પુષ છે. આ નક્ષત્ર સકારાત્મક ઉર્જા, સંવેદનશીલતા અને માર્ગદર્શન આપે છે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ કરવા, ભવિષ્ય માટે નવી યોજનાઓ તૈયાર કરવા અને શાંત મનથી મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ રહેશે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાલ 2:05 થી 3:50 સુધીનો રહેશે. જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.

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THURSDAY 11TH JUNE 2026 KA PANCHANG
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