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10 જૂન 2026નું પંચાંગ: બુધવારે ભગવાન ગણેશની પૂજા કરો, બધી મુશ્કેલીઓ દૂર થશે

આજે અધિક માસના કૃષ્ણ પક્ષ (અંધારા પખવાડિયા)નો દસમો દિવસ છે. આ શુભ સમય દરમિયાન તમારા કાર્ય કરો. વિગતવાર વાંચો.

10 જૂન 2026નું પંચાંગ
10 જૂન 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 10, 2026 at 6:52 AM IST

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હૈદરાબાદ : આજે, બુધવાર, 10 જૂન, 2026, અધિક માસ (અધિક માસનો મહિનો)ના કૃષ્ણ પક્ષ (અંધારા પખવાડિયા)નો દસમો દિવસ છે. આ દિવસ દેવતાઓના ગુરુ અને ધર્મના દેવતા બૃહસ્પતિ દ્વારા શાસિત છે. આ દિવસ કોઈપણ શુભ કાર્ય માટે અથવા મહત્વપૂર્ણ લોકોને મળવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

10 જૂનનો પંચાંગ:

  1. વિક્રમ સંવત: 2082
  2. મહિનો: અષાઢ
  3. પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ દશમી
  4. દિવસ: બુધવાર
  5. તારીખ: કૃષ્ણ પક્ષ દશમી
  6. યોગ: આયુષ્ય
  7. નક્ષત્ર: ઉત્તરા ભાદ્રપદ
  8. કરણ: વેપારી
  9. ચંદ્ર રાશિ: મીન
  10. સૂર્ય રાશિ: વૃષભ
  11. સૂર્યોદય: 05:21:00 AM
  12. સૂર્યાસ્ત: 07:19:00 વાગ્યે
  13. ચંદ્રોદય: 01:53
  14. ચંદ્રાસ્ત: 14:05
  15. રાહુકાલ: 12:20 થી 14:05
  16. યમાગંડા: 07:06 થી 08:51

આજનું નક્ષત્ર

ચંદ્ર મીન રાશિ અને ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર 3:20 ડિગ્રી મીન રાશિથી 16:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેના પ્રમુખ દેવતા અહિરબુદ્ધ્ન્ય છે, જે એક સર્પ દેવતા છે. આ નક્ષત્રનો શાસક ગ્રહ શનિ છે. ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રને ઊંડાણ, સ્થિરતા, આત્મનિરીક્ષણ અને આધ્યાત્મિક પરિપક્વતાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર કાર્યમાં ધીરજ અને ગંભીરતા પ્રેરિત કરે છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાલ 12:20 થી 2:05 સુધીનો રહેશે. જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.

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10 જૂન 2026નું પંચાંગ
10 JUNE PANCHANG

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