10 જૂન 2026નું પંચાંગ: બુધવારે ભગવાન ગણેશની પૂજા કરો, બધી મુશ્કેલીઓ દૂર થશે
આજે અધિક માસના કૃષ્ણ પક્ષ (અંધારા પખવાડિયા)નો દસમો દિવસ છે. આ શુભ સમય દરમિયાન તમારા કાર્ય કરો. વિગતવાર વાંચો.
Published : June 10, 2026 at 6:52 AM IST
હૈદરાબાદ : આજે, બુધવાર, 10 જૂન, 2026, અધિક માસ (અધિક માસનો મહિનો)ના કૃષ્ણ પક્ષ (અંધારા પખવાડિયા)નો દસમો દિવસ છે. આ દિવસ દેવતાઓના ગુરુ અને ધર્મના દેવતા બૃહસ્પતિ દ્વારા શાસિત છે. આ દિવસ કોઈપણ શુભ કાર્ય માટે અથવા મહત્વપૂર્ણ લોકોને મળવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
10 જૂનનો પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: અષાઢ
- પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ દશમી
- દિવસ: બુધવાર
- તારીખ: કૃષ્ણ પક્ષ દશમી
- યોગ: આયુષ્ય
- નક્ષત્ર: ઉત્તરા ભાદ્રપદ
- કરણ: વેપારી
- ચંદ્ર રાશિ: મીન
- સૂર્ય રાશિ: વૃષભ
- સૂર્યોદય: 05:21:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:19:00 વાગ્યે
- ચંદ્રોદય: 01:53
- ચંદ્રાસ્ત: 14:05
- રાહુકાલ: 12:20 થી 14:05
- યમાગંડા: 07:06 થી 08:51
આજનું નક્ષત્ર
ચંદ્ર મીન રાશિ અને ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર 3:20 ડિગ્રી મીન રાશિથી 16:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેના પ્રમુખ દેવતા અહિરબુદ્ધ્ન્ય છે, જે એક સર્પ દેવતા છે. આ નક્ષત્રનો શાસક ગ્રહ શનિ છે. ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રને ઊંડાણ, સ્થિરતા, આત્મનિરીક્ષણ અને આધ્યાત્મિક પરિપક્વતાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર કાર્યમાં ધીરજ અને ગંભીરતા પ્રેરિત કરે છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાલ 12:20 થી 2:05 સુધીનો રહેશે. જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.
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