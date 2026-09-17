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5 પૈસાના સિક્કાથી કેસેટ સુધીની ભુલાયેલી વસ્તુથી બની ગણેશ પ્રતિમા, ગણેશ પંડાલમાં 80ના દાયકના શ્રીજી બન્યા આકર્ષણનું કેન્દ્ર

આ ગણેશ પંડાલમાં પ્રવેશતા જ જાણે સમયની ઘડિયાળની સોય 40 વર્ષ પાછળ ફરી ગઈ હોય તેવો અનુભવ થાય છે. નવસારીથી પરિમલ મકવાણાનો અહેવાલ

ગણેશ પંડાલમાં 80ના દાયકના શ્રીજી બન્યા આકર્ષણનું કેન્દ્ર
ગણેશ પંડાલમાં 80ના દાયકના શ્રીજી બન્યા આકર્ષણનું કેન્દ્ર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 17, 2026 at 11:10 AM IST

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નવસારી: આજના ડિજિટલ યુગમાં સોશિયલ મીડિયામાં 80sના ERAનો નૉસ્ટેલ્જિયા છવાયો છે. જૂના ગીતો, ફિલ્મો અને 80ના દાયકાની યાદો ફરી એકવાર લોકોના દિલમાં સ્થાન બનાવી રહી છે. ત્યારે નવસારીમાં ગણેશોત્સવ દરમિયાન આ જ નૉસ્ટેલ્જિયાને ધાર્મિક આસ્થા સાથે જોડતો અનોખો પ્રયાસ જોવા મળી રહ્યો છે. અહીં એક ગણેશ મંડળે 80ના દાયકાની ભુલાઈ રહેલી ચીજવસ્તુઓમાંથી શ્રીજીની અનોખી પ્રતિમા અને પંડાલ તૈયાર કર્યો છે.

શ્રી ગણેશ મંડળના સંચાલક અરવિંદ વર્માએ કહ્યું કે, શ્રી ગણેશ યુવક મંડળ છેલ્લા 50 વર્ષથી ગણેશજીની સ્થાપના કરે છે. અમે વિવિધ થીમ પર ગણેશજીની પ્રતિમા બનાવીએ છીએ. આ વર્ષે અમે વિસરાતી વસ્તુઓ છે 1980ના દાયકાની તે જૂની વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને ગણપતિની પ્રતિમા બનાવી છે અને ભાવિક ભક્તો પણ પ્રતિમા જોઈને પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. હાલની જનરેશન AIની મદદથી જૂના જમાનામાં જવાની વાતો કરે છે પરંતુ અમે હકીકતમાં આ જૂની વસ્તુઓથી ગણેશજીની પ્રતિમા સ્થાપિત કરી છે.

આ ગણેશ પંડાલમાં પ્રવેશતા જ જાણે સમયની ઘડિયાળની સોય 40 વર્ષ પાછળ ફરી ગઈ હોય તેવો અનુભવ થાય છે. પાંચ પૈસાના સિક્કા, જૂના રોટરી ડાયલ ટેલિફોન, સ્ટીરીયો કેસેટ, સ્લેટ, અંતર્દેશીય પત્ર, ટપાલ પેટી, લેમ્પપોસ્ટ, પ્રાઇમસ અને ફાનસ સહિતની અનેક વસ્તુઓ અહીં જોવા મળી રહી છે. આજની પેઢી માટે આમાંથી ઘણી વસ્તુઓ કદાચ માત્ર તસવીરોમાં જોવા મળતી હશે, પરંતુ 80ના દાયકાની પેઢી માટે આ ચીજવસ્તુઓ બાળપણ અને સંઘર્ષભર્યા પરંતુ સાદગીભર્યા જીવનની યાદો સાથે જોડાયેલી છે.

80ના દાયકાની જૂની વસ્તુઓથી ગણપતિ બનાવાયા
80ના દાયકાની જૂની વસ્તુઓથી ગણપતિ બનાવાયા (ETV Bharat Gujarat)

ગણેશજીની પ્રતિમા જોવા આવેલા શ્રદ્ધાળુ હેતલ હિરાણીએ કહ્યું કે, આજે અમે ગણપતિ પંડાલમાં ગણપતિ જોવા નીકળ્યા હતા અને એક અદભૂત નજારો જોવા મળ્યો. જેની અંદર 80ના દાયકાની વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને ગણપતિ બનાવવામાં આવ્યા. અમે જ્યારે 80ના દાયકામાં જે જે વસ્તુઓ વાપરતા હતા તે વસ્તુઓ હું આજે મારા બાળકને બતાવવા લાવી છું. તે વખતે આ વસ્તુઓ અપડેટ હતી પરંતુ હાલની તારીખમાં આ વસ્તુઓ જોવા મળતી નથી. એ બધી વસ્તુઓ હાલ મારા દીકરાને જોવા માટે લાવી છું, જેથી ખબર પડે કે 80ના દાયકાની વસ્તુઓ કઈ કઈ હતી.

અન્ય શ્રદ્ધાળુ તનુષ હિરાણીએ કહ્યું કે, હું નવસારીમાં મારા મમ્મી-પપ્પા સાથે ગણપતિ જોવા ગયો હતો. શહેરમાં પાણીની ટાંકી પાસે ગણપતિ જોવા આવ્યા ત્યારે બહુ બધી વસ્તુઓ પડી હતી જેમ કે, રેડિયો, સુટકેશ, 5 પૈસા, 10 પૈસાના સિક્કા. એ બધુ મૂક્યું હતું. પહેલા તો મને કંઈ ખબર ન પડી પછી મારા મમ્મીએ સમજાવ્યું કે આ બધુ વસ્તુઓ તેમના જમાનામાં એટલે કે 80ના દાયકામાં વપરાતી હતી. પછી મને અહીં આવીને ખબર પડી કે ઈન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુકમાં બધા AI જનરેટેડ ફોટો-વીડિયો પોસ્ટ કરે છે એ કેમ કરે છે.

શ્રી ગણેશ યુવક મંડળ છેલ્લા 50 વર્ષથી ગણેશજીની સ્થાપના કરે છે
શ્રી ગણેશ યુવક મંડળ છેલ્લા 50 વર્ષથી ગણેશજીની સ્થાપના કરે છે (ETV Bharat Gujarat)

ખાસ વાત એ છે કે આ પંડાલ ગણેશ યુવક મંડળના ગોલ્ડન જ્યુબિલી વર્ષની ઉજવણીનો પણ ભાગ છે. છેલ્લા 50 વર્ષથી ગણેશજીની પ્રતિમાની સ્થાપના કરતા આ મંડળના યુવાનોએ અંદાજે 15 દિવસની મહેનત કરીને થર્મોકોલ સહિતની સામગ્રીની મદદથી 80ના દાયકાની થીમને સાકાર કરી છે.

પંડાલમાં મૂકવામાં આવેલી અસલી જૂની વસ્તુઓ વડીલો માટે જાણે યાદોના દરવાજા ખોલી રહી છે. શ્રીજીના દર્શન કરવા આવતા વડીલો પોતાના બાળપણના દિવસોને યાદ કરી રહ્યા છે અને નવી પેઢીને જૂના સમયની વાતો સંભળાવી રહ્યા છે. ખાસ કરીને ટપાલ, કેસેટ, રોટરી ફોન અને પ્રાઇમસ જેવી વસ્તુઓ જોઈને સંયુક્ત પરિવાર, પત્રવ્યવહાર અને સાદગીભર્યા જીવનની સંસ્કૃતિ ફરી જીવંત થતી જોવા મળી રહી છે.

તો દિત્યા હિરાણીએ જણાવ્યું કે, અત્યારના જમાનો iphoneનો જમાનો કહેવાય જે ખૂબ ઝડપી જમાનો કહેવાય. જૂનો જમાનો હતો એ લોકો શાંતિથી જીવન જીવતા હતા. આજે ફાસ્ટ ફોરવર્ડ જીવન છે, પહેલા લોકો શાંતિથી કામ કરતા, સાથે જીવતા. સાચે જ ઓલ્ડ ઈઝ ગોલ્ડ છે.

માતા-પિતા સંતાનોને 80ના દાયકાની વસ્તુઓ બતાવી રહ્યા છે.
માતા-પિતા સંતાનોને 80ના દાયકાની વસ્તુઓ બતાવી રહ્યા છે. (ETV Bharat Gujarat)

અન્ય શ્રદ્ધાળુ યાશિકા પટેલે કહ્યું કે, હું આજે શ્રી ગણશે મંડળમાં મૂર્તિ જોવા આવી છું. અહીંની મૂર્તિ ખૂબ જ સુંદર છે. 80ના દાયકાની વિસરાતી વસ્તુઓને લઈને મૂર્તિ બનાવવામાં આવી છે. આજની જનરેશન જે 80ના દાયકાને લઈને ફોટો બનાવે છે અહીં સાક્ષાત એ જ વસ્તુને લઈને મૂર્તિ બનાવવામાં આવી છે. અહીં કીપેડ ફોન, પ્રાઈમસ, રેડિયો છે. આજની જનરેશનને તે વસ્તુનો ખ્યાલ પણ નહીં હોય.

એક તરફ આજે AI અને આધુનિક ટેક્નોલોજીનો જમાનો છે, તો બીજી તરફ નવસારીના આ ગણેશ પંડાલે લોકોને કોઈ વર્ચ્યુઅલ સ્ક્રીન વગર જ 80ના દાયકાની સફર કરાવી છે. એક સમય હતો જ્યારે ગણેશ મંડળો દ્વારા સામાજિક સંદેશ આપતી થીમ આધારિત સજાવટ કરવામાં આવતી હતી. સમયની સાથે આવી સજાવટનું ચલણ ઘટ્યું અને તેની જગ્યાએ વિવિધ રંગ, આકાર અને ડિઝાઇનવાળી ગણેશ પ્રતિમાઓએ સ્થાન લીધું.

80ના દાયકાની જૂની વસ્તુઓથી ગણપતિ બનાવાયા
80ના દાયકાની જૂની વસ્તુઓથી ગણપતિ બનાવાયા (ETV Bharat Gujarat)

પરંતુ નવસારીના આ ગણેશ મંડળે જૂની યાદોને ફરી જીવંત કરીને સાબિત કર્યું છે કે નવી પેઢીને આકર્ષવા માટે હંમેશા નવી ટેક્નોલોજીની જરૂર નથી. ક્યારેક ભૂલાઈ ગયેલી જૂની વસ્તુઓ જ સૌથી સુંદર વાર્તા કહી જાય છે. આ પંડાલમાં શ્રીજીના દર્શન સાથે લોકો પોતાના ભૂતકાળના દર્શન પણ કરી રહ્યા છે.

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