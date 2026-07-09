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9 જુલાઈ 2026નું પંચાંગ: આજે અશ્વિની નક્ષત્રમાં કરો શુભ કાર્યો, મળશે ભગવાનના આશીર્વાદ

આજે જેઠ મહિનાના વદ પક્ષની નોમની તિથિ છે. આ તિથિ પર મૃત્યુના દેવતા યમ અને માતા દુર્ગાનું શાસન છે.

9 જુલાઈ 2026નું પંચાંગ
9 જુલાઈ 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 9, 2026 at 7:25 AM IST

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હૈદરાબાદ: આજે 9 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ જેઠ મહિનાના વદ પક્ષની નોમની તિથિ છે. આ દિવસ મૃત્યુના દેવતા યમ અને દેવી દુર્ગા દ્વારા સંચાલિત છે. આ દિવસે કોઈપણ શુભ કાર્યો કરવાનું ટાળવું જોઈએ. જોકે, વિરોધીઓ પર વિજય મેળવવા માટે નવી વ્યૂહરચના બનાવવાનો આ યોગ્ય સમય છે.

9 જુલાઈનું પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: જેઠ
  • પક્ષ: વદ
  • દિવસ: ગુરુવાર
  • તિથિ: નોમ
  • યોગ: સુકર્મા
  • નક્ષત્ર: અશ્વિની
  • કરણ: ગર
  • ચંદ્ર રાશિ: મેષ
  • સૂર્ય રાશિ: મિથુન
  • સૂર્યોદય: 05:28:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 07:23:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 01:36 AM
  • ચંદ્રાસ્ત: 02:11 PM
  • રાહુ કાળ: 14:10 થી 15:54
  • યમગંડ: 05:28 થી 07:13

આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મેષ રાશિમાં અને અશ્વિની નક્ષત્રમાં રહેશે. નક્ષત્ર ગણતરીમાં અશ્વિની પહેલું નક્ષત્ર છે. તેનો વિસ્તાર મેષ રાશિની અંદર 0 થી 13.2 ડિગ્રી સુધી થાય છે. તેના પ્રમુખ દેવતાઓ અશ્વિની કુમારો છે, જે જોડિયા દેવતાઓ છે અને દેવતાઓના ચિકિત્સકના રૂપમાં પ્રસિદ્ધ છે. તેનો શાસક ગ્રહ કેતુ છે. આ નક્ષત્ર મુસાફરી, ઉપચાર, ઘરેણાં બનાવવા, અભ્યાસ શરૂ કરવા અને વાહનો ખરીદવા અથવા વેચવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. રમતગમત, શણગાર અને લલિત કલા, વ્યવસાય, ખરીદી, શારીરિક કસરત, ઘરેણાં પહેરવા, બાંધકામ અથવા વ્યવસાય શરૂ કરવા, શિક્ષા અને શિક્ષણ, દવા લેવા, પૈસા ઉધાર આપવા અથવા ઉધાર લેવા, ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ અને વૈભવી વસ્તુઓનો આનંદ માણવા જેવી પ્રવૃત્તિઓ પણ આ નક્ષત્ર દરમિયાન કરી શકાય છે.

આજે પ્રતિબંધિત સમય
આજે 14:10 થી 15:54 સુધી રાહુ કાળનો પ્રભાવ રહે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્યો કરવાથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ.

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PANCHANG
9 JULY 2026 PANCHANG
9 JULY SHUBH MAHURAT
આજનું પંચાંગ
9 JULY PANCHANG

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