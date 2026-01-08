ETV Bharat / spiritual

8 જાન્યુઆરી 2026નું પંચાંગ: ગુરુવારે રવિ યોગના શુભ ચોઘડિયામાં કરો પૂજા, થશે ભગવાનની કૃપા

આજે પોષ મહિનાની વદની છઠની તિથિ છે. આ તિથિ મંગળ દ્વારા શાસિત છે.

8 જાન્યુઆરી 2026નું પંચાંગ
8 જાન્યુઆરી 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 8, 2026 at 7:22 AM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ: આજે, ગુરુવાર, 8 જાન્યુઆરી, 2026, પોષ મહિનાની વદની છઠની તિથિ છે. આ તિથિ મંગળ દ્વારા શાસિત છે. આ તિથિ તબીબી કાર્ય અથવા નવી દવા શરૂ કરવા માટે તેમજ રિયલ એસ્ટેટ સંબંધિત કાર્ય માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે રવિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.

8મી જાન્યુઆરીનું કેલેન્ડર

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: પોષ
  • પખવાડિયું: વદ
  • દિવસ: ગુરુવાર
  • તિથિ: છઠ
  • યોગ: સૌભાગ્ય
  • નક્ષત્રઃ પૂર્વા ફાલ્ગુની
  • કરણ: ગર
  • ચંદ્ર રાશિ: સિંહ
  • સૂર્ય રાશિ: ધન
  • સૂર્યોદય: 7:16 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 5:39 PM
  • ચંદ્રોદય: 10:53 PM
  • ચંદ્રાસ્ત: 10:39 AM
  • રાહુ કાળ: 13:45 થી 15:03
  • યમગંડ: 7:16 થી 8:34 AM

આ નક્ષત્ર વૈભવી વસ્તુઓ ખરીદવા માટે શુભ છે
આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં રહેશે અને પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્ર સિંહ રાશિમાં બપુો 13:20' થી 26:40 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા ભગવાન શિવ છે, અને શાસક ગ્રહ શુક્ર છે. તેને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર ભગવાનની પૂજા કરવા, વૈભવી વસ્તુઓ ખરીદવા અને નવા કપડાં કે ઘરેણાં પહેરવા માટે શુભ છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે 13:45 થી 15:03 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

