8 જાન્યુઆરી 2026નું પંચાંગ: ગુરુવારે રવિ યોગના શુભ ચોઘડિયામાં કરો પૂજા, થશે ભગવાનની કૃપા
આજે પોષ મહિનાની વદની છઠની તિથિ છે. આ તિથિ મંગળ દ્વારા શાસિત છે.
Published : January 8, 2026 at 7:22 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, ગુરુવાર, 8 જાન્યુઆરી, 2026, પોષ મહિનાની વદની છઠની તિથિ છે. આ તિથિ મંગળ દ્વારા શાસિત છે. આ તિથિ તબીબી કાર્ય અથવા નવી દવા શરૂ કરવા માટે તેમજ રિયલ એસ્ટેટ સંબંધિત કાર્ય માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે રવિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.
8મી જાન્યુઆરીનું કેલેન્ડર
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: પોષ
- પખવાડિયું: વદ
- દિવસ: ગુરુવાર
- તિથિ: છઠ
- યોગ: સૌભાગ્ય
- નક્ષત્રઃ પૂર્વા ફાલ્ગુની
- કરણ: ગર
- ચંદ્ર રાશિ: સિંહ
- સૂર્ય રાશિ: ધન
- સૂર્યોદય: 7:16 AM
- સૂર્યાસ્ત: 5:39 PM
- ચંદ્રોદય: 10:53 PM
- ચંદ્રાસ્ત: 10:39 AM
- રાહુ કાળ: 13:45 થી 15:03
- યમગંડ: 7:16 થી 8:34 AM
આ નક્ષત્ર વૈભવી વસ્તુઓ ખરીદવા માટે શુભ છે
આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં રહેશે અને પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્ર સિંહ રાશિમાં બપુો 13:20' થી 26:40 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા ભગવાન શિવ છે, અને શાસક ગ્રહ શુક્ર છે. તેને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર ભગવાનની પૂજા કરવા, વૈભવી વસ્તુઓ ખરીદવા અને નવા કપડાં કે ઘરેણાં પહેરવા માટે શુભ છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે 13:45 થી 15:03 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
