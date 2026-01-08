8 જાન્યુઆરી 2026નું રાશિફળ: ગુરુવારે કઈ રાશિના જાતકોનો દિવસ શુભ રહેશે, કોણે રહેવું પડશે સાવધાન?
આજના દિવસે આ રાશિના લોકોને ધન ખર્ચ થઈ શકે છે. કામ પૂરા થશે. વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : January 8, 2026 at 7:12 AM IST
અમદાવાદ: 8મી જાન્યુઆરી, 2026 ગુરુવારનો દિવસ છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે, કોણે કાર્યક્ષેત્રમાં વધારે કાળજી રાખવી પડશે અને કઈ રાશિના જાતકોનો દિવસ મિશ્ર રહેશે. બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે અને કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ...
મેષ - ચંદ્ર આજે, 8 જાન્યુઆરી, 2026 ગુરુવારના રોજ સિંહ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારે તમારા આક્રમક સ્વભાવ અને હઠીલા વર્તનને નિયંત્રિત કરવાની જરૂર છે. સખત મહેનત છતાં ઇચ્છિત સફળતા ન મળવાથી ચિંતા થશે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પણ નબળું રહેશે. મુસાફરી માટે આ સારો સમય નથી. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. કોઈપણ વિચારવિહીન કાર્ય ફક્ત નુકસાન તરફ દોરી જશે. તમને સરકારી કાર્યમાં સફળતા મળશે. કાર્યસ્થળમાં આજનો દિવસ ખાસ સફળ નથી.
વૃષભ - ચંદ્ર આજે, 8 જાન્યુઆરી, 2026 ગુરુવારના રોજ સિંહ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને તમારા કાર્યમાં સફળતા મળશે. તમારું મનોબળ મજબૂત અને આત્મવિશ્વાસ રહેશે. તમને પિતૃ પક્ષનો લાભ મળશે. વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસમાં રસ જાળવી શકશે. તમને સરકારી કાર્યમાં સફળતા અથવા નફો મળશે. તમારા બાળકો પર પૈસા ખર્ચ થશે. કલાકારો અને રમતવીરો તેમની પ્રતિભા સાબિત કરી શકશે. આજે મિલકત સંબંધિત કોઈપણ કાર્ય ટાળો. કોઈ મોટી રોકાણ યોજના ન બનાવો. પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીત કરતી વખતે સંયમિત વર્તન રાખો.
મિથુન - ચંદ્ર આજે, 8 જાન્યુઆરી, 2026 ગુરુવારના રોજ સિંહ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. દિવસની શરૂઆતથી જ તમે તાજગી અને ઉર્જા અનુભવશો. ભાગ્યમાં વધારો થવાની તકો ઉભી થશે. ઝડપથી બદલાતા વિચારો તમને મૂંઝવણમાં મૂકશે. તમે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. મિત્રો, સંબંધીઓ અને પડોશીઓ સાથેના તમારા સંબંધો સારા રહેશે. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને તેમનું કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. ઉદ્યોગપતિઓનો દિવસ સારો રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ પણ આજનો દિવસ ફાયદાકારક છે.
કર્ક - ચંદ્ર આજે, 8 જાન્યુઆરી, 2026 ગુરુવારના રોજ સિંહ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે થોડા હતાશ અનુભવી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ શક્ય છે. અહંકાર કોઈની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં. પૈસા ખર્ચ થશે. અસંતોષની લાગણીઓ તમને ચિંતિત રાખશે. કોઈપણ ખોટા કામથી બચો. કામ પર કોઈની સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો અને બેદરકારીથી ખાવા-પીવાનું ટાળો.
સિંહ - ચંદ્ર આજે, 8 જાન્યુઆરી, 2026 ગુરુવારના રોજ સિંહ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમે આત્મવિશ્વાસ અને ઝડપી નિર્ણયો સાથે કામ પર આગળ વધી શકશો. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે. આક્રમક વાણી અને વર્તન અને કોઈની સાથે અહંકારનો ટકરાવ થવાની શક્યતા છે. તમને તમારા પિતા અથવા વડીલો તરફથી લાભ મળશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી તમને ચિંતા કરાવશે. તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં મધુરતાનો અનુભવ કરશો. સરકારી કામ ઝડપથી પૂર્ણ થશે. તમે કામ પર નફાકારક રહેશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સામાન્ય છે. શરૂઆતમાં, તમને તમારા અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડશે.
કન્યા - ચંદ્ર આજે, 8 જાન્યુઆરી, 2026 ગુરુવારના રોજ સિંહ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. શારીરિક બીમારીની સાથે માનસિક ચિંતા પણ વધશે. તમને આંખમાં દુખાવાની ફરિયાદ થશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થશે. આક્રમક વાણી અને અહંકારના ટકરાવથી કોઈની સાથે ઝઘડા અથવા વિવાદ થઈ શકે છે. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચ થશે. નોકરી કરતા લોકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ તેમના ગૌણ અધિકારીઓ સાથે સાવધ રહે. આજે તમારા પોતાના વ્યવસાય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. આજે કોર્ટના કેસ મુલતવી રાખવાનું શ્રેષ્ઠ છે.
તુલા - ચંદ્ર આજે, 8 જાન્યુઆરી, 2026 ગુરુવારના રોજ સિંહ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. વિવિધ ક્ષેત્રોમાં લાભ તમને શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને આનંદ લાવશે. મિત્રો સાથે મુલાકાત, સુંદર સ્થળોની મુસાફરી અને પર્યટનનું આયોજન કરવામાં આવશે. તમે તમારા પારિવારિક જીવનમાં સુખ અને શાંતિનો અનુભવ કરશો. તમે મિત્રોને મળશો, અને તમારી આવકમાં વધારો થશે. તમે વૈવાહિક આનંદનો અનુભવ કરશો. અપરિણીત યુગલોને સંબંધ મળવાની શક્યતા છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં એક નવી અને સકારાત્મક શરૂઆત થશે.
વૃશ્ચિક - ચંદ્ર આજે, 8 જાન્યુઆરી, 2026 ગુરુવારના રોજ સિંહ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારા બધા કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં ખુશી રહેશે. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ થશે. તમને ઘરમાં તમારા ઉપરી અધિકારીઓ અને વડીલો તરફથી લાભ મળશે. તમને નાણાકીય લાભ મળશે. ઉદ્યોગપતિઓને તેમના લોન મળશે. તમારા બાળકોની પ્રગતિ આનંદ લાવશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને મિત્રો અને પ્રિયજનો તરફથી લાભ મળશે. નોકરી કરતા લોકોને નવું કામ મળી શકે છે. જોકે, બપોર પછી તમારું મન કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત થઈ શકે છે.
ધન - ચંદ્ર આજે, 8 જાન્યુઆરી, 2026 ગુરુવારના રોજ સિંહ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. તમે કોઈ બાબતમાં દોષિત અનુભવી શકો છો. તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો ટાળો. બપોર પછી તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થવાની શક્યતા છે. કૌટુંબિક મુશ્કેલીઓ પણ ઓછી થશે. ધાર્મિક સ્થળની યાત્રા શક્ય છે. ભગવાનનું નામ અને આધ્યાત્મિકતાનું સ્મરણ કરવાથી તમારા મનમાં શાંતિ આવશે.
મકર - ચંદ્ર આજે, 8 જાન્યુઆરી, 2026 ગુરુવારના રોજ સિંહ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. નકારાત્મક વિચારોને પ્રભુત્વ ન આપવા દો. ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખવાથી ઘણી મુશ્કેલીઓ ટાળી શકાય છે. ભાગીદારો સાથેના સંબંધો બગડશે. અચાનક યાત્રા થઈ શકે છે, જેમાં ઘણા પૈસાની જરૂર પડી શકે છે. કોઈપણ નવા સંબંધો સ્થાપિત કરવા ફાયદાકારક નથી. તમારા આહાર પર ખાસ ધ્યાન આપો, નહીં તો તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડશે. વહીવટી કાર્યમાં તમારી કુશળતા સ્પષ્ટ થશે. અણધારી નાણાકીય લાભ પણ તમારી રાહ જોશે.
કુંભ - ચંદ્ર આજે, 8 જાન્યુઆરી, 2026 ગુરુવારના રોજ સિંહ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ ખુશ રહેશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે, જેનાથી કોઈપણ કાર્યમાં સફળતા સરળ બનશે. તમારો બેદરકાર સ્વભાવ તમને તાજગી આપશે. નવા લોકો સાથે મળવાની કે રોમાંસની શક્યતા વધી શકે છે. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાની યોજના બનાવશો. જાહેર જીવનમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. સ્વાદિષ્ટ ભોજન, કપડાં અને વાહનો આરામ લાવશે. ભાગીદારીથી લાભ થવાની શક્યતા છે.
મીન - ચંદ્ર આજે, 8 જાન્યુઆરી, 2026 ગુરુવારના રોજ સિંહ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. ઘરમાં શાંતિ અને આનંદનું વાતાવરણ તમારા કામ પર સકારાત્મક અસર કરશે. તમારે તમારા આક્રમક સ્વભાવ અને વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. તમે તમારા અધીનસ્થ અધિકારીઓનો સહયોગ મેળવી શકશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળતા મળશે. તમે આજે નવો સંબંધ પણ શરૂ કરી શકો છો. જોકે, વધુ પડતા ઉત્સાહને કારણે તમારું કામ બગડે નહીં તેનું ધ્યાન રાખો. તમે રોકાણ સંબંધિત યોજનાઓ પણ બનાવી શકશો.
