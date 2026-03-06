ETV Bharat / spiritual

6 માર્ચ, 2026 આજનું રાશિફળ: કન્યા રાશિના જાતકો શુક્રવારે ઉતાવળ ટાળો, નહીંતર થશે નુકસાન

આજે આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે વિચારો ખીલશે. તમારી વાક્પટુતા અને મધુર શબ્દો તમને સારા અને ફાયદાકારક સંબંધો વિકસાવવામાં મદદ કરશે.

મેષ - આજનો દિવસ તમારા માટે આનંદપ્રદ રહેશે. નાણાકીય યોજનાઓ સફળ થશે. તમે તમારા વ્યવસાયમાં કેટલાક સકારાત્મક પરિણામો પ્રાપ્ત કરશો. તમે નવા સંપર્કો બનાવશો. તમે તમારા ક્ષેત્રની બહારના લોકો સાથે પણ વાતચીત કરશો. બૌદ્ધિક કાર્યોમાં તમારી રુચિ વધશે. ટૂંકી યાત્રા પણ શક્ય છે. આજનો દિવસ સેવા કાર્ય માટે પણ શુભ છે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય અને માનસિક ખુશી રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે ચાલી રહેલા વિવાદોનો ઉકેલ આવી શકે છે.

વૃષભ - વ્યાપક વિચાર અને વાણીની મધુરતા પ્રબળ રહેશે. તમે અન્ય લોકોને પ્રભાવિત કરી શકશો અને તેમની સાથે સારા સંબંધો જાળવી શકશો. તમને મીટિંગ્સ અને ચર્ચાઓમાં પણ સફળતા મળશે. ભલે તમારી મહેનત અપેક્ષિત પરિણામો ન આપે, તમે ચોક્કસપણે તે ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ કરશો. પાચન સમસ્યાઓની ઉચ્ચ સંભાવના છે, તેથી શક્ય હોય તો ઘરે બનાવેલા ભોજનને પ્રાથમિકતા આપો. અભ્યાસમાં રસ વધશે.

મિથુન - માનસિક મૂંઝવણ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં મુશ્કેલી પાડશે. વિચારોનો ઉછાળો તમને અસ્વસ્થ બનાવશે. વધુ પડતી ભાવનાત્મકતા તમારા સંકલ્પને નબળી પાડશે. ગરમ પાણી અને અન્ય ગરમ પ્રવાહીથી સાવધ રહો. આજે પરિવાર અથવા મિલકત સંબંધિત ચર્ચાઓ અને મુસાફરી મુલતવી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. થાક તમને કોઈપણ વસ્તુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી અટકાવશે. કામ પર તમારું કામ સમયસર પૂર્ણ થશે નહીં.

કર્ક - ઘરમાં આનંદદાયક વાતાવરણ રહેશે, મન અને શરીર તાજું થશે. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મળશો. કોઈપણ શુભ કાર્ય શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. કામમાં કાર્યક્ષમતા અને મિત્રોને મળવાથી આનંદ થશે. નાણાકીય લાભ અને નસીબમાં વધારો ટૂંકી યાત્રા તરફ દોરી જશે. માન અને સન્માનમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. ટૂંકી યાત્રા પણ શક્ય છે.

સિંહ - આજે તમે આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર રહેશો. તમે દરેક કાર્યને મજબૂત ઇચ્છાશક્તિ સાથે કરશો. તમારા બધા પ્રયત્નોમાં સફળતા આનંદ લાવશે. તમે થોડા ગુસ્સે થશો, તેથી મોટાભાગની જગ્યાએ મૌન રહો. સરકારી કાર્ય ફાયદાકારક રહેશે. તમને પરિવારના સભ્યો તરફથી સહયોગ મળશે. ખર્ચ આવક કરતાં વધી જશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. તમે તમારા પ્રેમ જીવનમાં પણ સકારાત્મક રહેશો.

કન્યા - આજનો દિવસ લાભદાયી રહેશે. તમારી બૌદ્ધિક સમૃદ્ધિ વધશે. તમારી વાક્પટુતા અને મધુર શબ્દો તમને સારા અને લાભદાયી સંબંધો વિકસાવવામાં મદદ કરશે. તમને ઉત્તમ ભોજન, ભેટો અને કપડાં પ્રાપ્ત થશે. તમારું શરીર અને મન સ્વસ્થ રહેશે. તમે ખુશી અને આનંદનો અનુભવ કરશો. તમારા જીવનસાથી માટેનો તમારો પ્રેમ મજબૂત બનશે. કોઈ સફર તમારા દિવસને ખુશ કરશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં ઉતાવળથી આગળ વધવાથી તમને નુકસાન થઈ શકે છે.

તુલા - તમારે તમારા વાણી અને વર્તન પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. પરિવારના સભ્યો અથવા બહારના લોકો સાથે સંઘર્ષ થવાની સંભાવના છે. તમે કોઈનું ભલું કરવાનો પ્રયાસ કરશો, પરંતુ ફળ સારું નહીં મળે. ખર્ચ તમારી આવક કરતાં વધુ થશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં રસ હશે. આજે કામ પર, તમારે ફક્ત તમારા પોતાના વ્યવસાય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ.

વૃશ્ચિક - તમને તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં લાભ જોવા મળશે. તમે મિત્રો સાથે મુલાકાત અને બહાર ફરવાનું આયોજન કરશો. લગ્નમાં રસ ધરાવતા યુવાનો અને મહિલાઓ માટે શુભ સંજોગો ઉભા થશે. તમને તમારા જીવનસાથી તરફથી સહયોગ મળશે. પરિવારના વડીલોના આશીર્વાદથી, તમારા બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને પરિવાર અને મિત્રો તરફથી ભેટો મળશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ દયાળુ રહેશે. તમે તમારા સાંસારિક જીવનમાં આનંદનો અનુભવ કરશો. સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે તમારે વધારાના પ્રયત્નો કરવાની જરૂર પડશે.

ધન - આજે તમારું કાર્ય સફળ થશે. તમે નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરી શકશો. તમે તમારા વ્યવસાય માટે ઉત્તમ યોજનાઓ બનાવી શકશો. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે અર્થપૂર્ણ ચર્ચાઓ થશે. પ્રમોશન શક્ય છે. તમે તમારા લગ્નજીવનમાં સંતોષ અનુભવશો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને નાણાકીય લાભ અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ સારો છે.

મકર - બૌદ્ધિક કાર્ય અથવા સાહિત્યિક લેખન જેવા કાર્યો માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. તમારા વ્યવસાયમાં નવા વિચારો તમારા કાર્યને એક નવું પરિમાણ આપશે. કામ પર પ્રતિકૂળ વાતાવરણ તમને ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. તમે શારીરિક રીતે થાક અનુભવશો. તમારા બાળકો સંબંધિત સમસ્યાઓ તમને પરેશાન કરશે. પૈસા ખોટી જગ્યાએ ખર્ચ થઈ શકે છે. વિરોધીઓ સાથે દલીલો ટાળો.

કુંભ - આજે તમે કોઈ બાબતમાં ખુશ થશો. ગુસ્સામાં લોકો સાથે વાત કરવાનું ટાળો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો ટાળો. બપોર પછી, તમે પરિવાર અને સંબંધીઓ સાથે સારો સમય વિતાવશો. ધાર્મિક યાત્રા શક્ય છે. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. વેપારીઓ માટે દિવસ સારો રહેશે. તમે ગ્રાહકોને આકર્ષવા માટે નવી યોજના પણ બનાવી શકશો. બિનજરૂરી વસ્તુઓ પર પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. કોઈને ભેટ આપવાથી આનંદ થશે.

મીન - આજનો દિવસ તમારા દિનચર્યામાં શાંતિ લાવશે. તમે મિત્રો અથવા પરિવાર સાથે મનોરંજન સ્થળ પર જઈ શકો છો. વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે તમારી વાતચીત સારી રહેશે. બપોર પછી તમે થાક અનુભવશો. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ પણ શક્ય છે. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. બિનજરૂરી વસ્તુઓ પર પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. આજે, તમે ઘરની સજાવટ પર ખાસ ધ્યાન આપશો. સાંજે તમારો મૂડ સારો રહેશે.

