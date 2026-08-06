6 ઓગસ્ટ 2026નું પંચાંગ: શુભ કાર્યો માટે આજનું નક્ષત્ર અનુકૂળ નહીં, સાવધાની રાખો
આજે અષાઢ મહિનાના વદ પક્ષની આઠમની તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન શિવના એક સ્વરૂપ કાળભૈરવનો અધિકાર છે,
Published : August 6, 2026 at 7:22 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે 6 ઓગસ્ટ, 2026 ગુરુવારે અષાઢ મહિનાના વદ પક્ષની આઠમની તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન શિવના એક સ્વરૂપ કાળભૈરવનો અધિકાર છે, જેને સમયના દેવતા પણ કહેવામાં આવે છે. આ તિથિ કોઈપણ પ્રકારના શુભ કાર્યો, નવી વાતચીત અને મેડિકલ સારવાર માટે શુભ માનવામાં આવતી નથી.
6 ઓગસ્ટનું પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: અષાઢ
- પક્ષ: વદ
- દિવસ: ગુરુવાર
- તિથિ: આઠમ
- યોગ: ગંડ
- નક્ષત્ર: ભરણી
- કરણ: બાલવ
- ચંદ્ર રાશિ: મેષ
- સૂર્ય રાશિ: કર્ક
- સૂર્યોદય: 05:44:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:09:00 PM
- ચંદ્રોદય: 11:42 AM
- ચંદ્રાસ્ત: 12:55 PM
- રાહુ કાલ: 14:07 થી 15:48
- યમગંડ: 05:44 થી 07:24
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મેષ રાશિ અને ભરણી નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મેષ રાશિમાં 13:20 થી 26:40 સુધી ફેલાયેલું છે. આ નક્ષત્રના પ્રમુખ દેવતા યમ છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ શુક્ર છે. આ નક્ષત્ર ઉગ્ર અને કઠોર સ્વભાવનું છે. તે કઠોર અથવા આક્રમક કાર્યો, કુવા ખોદવા, કૃષિ કાર્ય, દવાઓ તૈયાર કરવા અને અગ્નિ સંબંધિત કાર્યો માટે યોગ્ય માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈને પૈસા ઉધાર ન આપવા જોઈએ. જો કે, શસ્ત્રો, વૃક્ષો કાપવા અથવા સ્પર્ધાત્મક પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાવા સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ માટે તે અનુકૂળ છે. સામાન્ય શુભ સમારોહ માટે તે શુભ માનવામાં આવતું નથી.
આજ માટે નિષિદ્ધ સમય
આજે 14:07 થી 15:48 સુધી રાહુ કાળ પ્રબળ રહેશે. તેથી, જો કોઈ શુભ કાર્ય હાથ ધરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિક, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ સમયગાળાને પણ ટાળવા જોઈએ.
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