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4 નવેમ્બર, 2026નું પંચાંગ: બુધવારે વિઘ્નવિનાશક ભગવાન ગણેશની પૂજા કરો, કષ્ટો દૂર થશે

આજે કારતક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દશમી તિથિ છે. આ દિવસ પર દેવગુરુ બૃહસ્પતિ અને ધર્મના દેવતાનું આધિપત્ય છે.

બુધવાર 4 નવેમ્બર પંચાંગ
બુધવાર 4 નવેમ્બર પંચાંગ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 4, 2026 at 7:06 AM IST

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હૈદરાબાદ: આજે, બુધવાર, 4 નવેમ્બર 2026ના રોજ કારતક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દશમી તિથિ છે. આ દિવસ પર દેવગુરુ બૃહસ્પતિ અને ધર્મના દેવતાનું આધિપત્ય છે. કોઈ પણ પ્રકારનું શુભ કાર્ય કરવા અને વડીલો સાથે બેઠક યોજવા માટે આ દિવસ સારો માનવામાં આવે છે.

4 નવેમ્બરનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2083
  • માસ: કારતક
  • પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ, દશમી
  • વાર: બુધવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ દશમી
  • યોગ: બ્રહ્મ
  • નક્ષત્ર: પૂર્વા ફાલ્ગુની
  • કરણ: વિષ્ટિ
  • ચંદ્ર રાશિ: સિંહ
  • સૂર્ય રાશિ: તુલા
  • સૂર્યોદય: સવારે 06:35
  • સૂર્યાસ્ત: સાંજે 05:33
  • ચંદ્રોદય: 5 નવેમ્બરે સવારે 03:07
  • ચંદ્રાસ્ત: બપોરે 02:48
  • રાહુકાળ: બપોરે 12:04થી 01:26 સુધી

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિ અને પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્રનો વિસ્તાર સિંહ રાશિમાં 13°20′થી 26°40′ સુધી છે. તેના દેવતા ભગવાન શિવ છે અને શુક્ર તેનો શાસક ગ્રહ છે. આ નક્ષત્રને શુભ માનવામાં આવે છે. ભગવાનની ઉપાસના કરવા, વૈભવી વસ્તુઓ ખરીદવા તેમજ નવાં વસ્ત્રો કે આભૂષણો પહેરવા માટે આ નક્ષત્ર શુભ છે.

આજના દિવસનો નિષેધિત સમય

આજે બપોરે 12:04થી 01:26 સુધી રાહુકાળ રહેશે. આ સમય દરમિયાન કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો તે ટાળવું હિતાવહ છે. તેવી જ રીતે યમગંડ, ગુલિક, દુર્મુહૂર્ત અને વર્જ્ય સમય પણ ટાળવા જોઈએ.

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TAGGED:

PANCHANG4THNOVEMBER2026
PURVA FALGUNI NAKSHATRA
4 નવેમ્બરનું પંચાંગ
ગણેશ પૂજાથી કષ્ટો દૂર

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