4 જૂન 2026નું પંચાંગ: ગુરુવારે શુભ કાર્યો કરવાનું ટાળો, જાણો આજના શુભ મહૂર્ત
અધિક માસના વદ પક્ષની ચોથની તિથિ પર ગણેશજીનું શાસન છે.
Published : June 4, 2026 at 7:39 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, 4 જૂન 2026, ગુરુવાર, જેઠ (અધિક માસ) મહિનાના વદ પક્ષની ચોથની તિથિ છે. ભગવાન ગણેશનું આ તિથિ પર શાસન છે. તેમની પૂજા કરવાથી તમામ પ્રકારના દુઃખ અને તકલીફ દૂર થશે. જોકે કોઈપણ નવા કાર્ય કે શુભ વિધિ શરૂ કરવા માટે આ તિથિ શુભ માનવામાં આવતી નથી.
4 જૂનનું પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: જેઠ (અધિક માસ)
- પક્ષ: વદ
- દિવસ: ગુરુવાર
- તિથિ: ચોથ
- યોગ: શુક્લ
- નક્ષત્ર: ઉત્તરાષાઢા
- કરણ: બવ
- ચંદ્ર રાશિ: ધન
- સૂર્ય રાશિ:વૃષભ
- સૂર્યોદય: 05:22:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:17:00 PM
- ચંદ્રોદય: 22:43
- ચંદ્રાસ્ત: 08:18
- રાહુકાલ: 14:03 થી 15:48
- યમગંડ: 05:22 થી 07:06
આજનું નક્ષત્ર
આજના દિવસે ચંદ્ર ધન રાશિ અને ઉત્તરાષાઠા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધન રાશિમાં 26:40થી લઈને મકર રાશિમાં 10:00 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો શાસક ગ્રહ સૂર્ય છે. તેને સ્થિર પ્રકૃતિનું નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે, અને તેના દેવતા વિશ્વદેવ છે. જે દ્રઢતા, સ્થાયિત્વ અને લાંબા ગાળાની સફળતાનું પ્રતીક છે. પરિણામે, આજનો દિવસ મહત્વપૂર્ણ યોજનાઓ પર કામ કરવા, જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરવા અને ભવિષ્ય માટે મજબૂત પાયો નાખવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
આજ માટે અશુભ સમય
આજે, રાહુકાલ કાળ 14:03 થી 15:48 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમે કોઈ શુભ કાર્યો કરવાના હોય તો આ ચોક્કસ સમયને ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ સમયગાળા દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ કાર્યો શરૂ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
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