4 ઓગસ્ટ 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ શુભ, નાણાકીય લાભ અને પ્રમોશનની શક્યતા
મંગળવારે શુભ પહેરમાં કરો બજરંગબલીની પૂજા, લાભ થશે.
Published : August 4, 2026 at 6:44 AM IST
મેષ - ચંદ્ર આજે મંગળવાર, 4 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ મીનમાં છે. તે તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. તમને આ દિવસ ખૂબ જ સાવધાની સાથે વિતાવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. શરદી, ખાંસી અને તાવ તમારા સ્વાસ્થ્યને બગાડી શકે છે. પરિણામે, તમે અભ્યાસમાં રસ ગુમાવી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદો શક્ય છે. તમે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. તમે કોઈ બાબતને લઈને પણ ચિંતિત રહેશો. તમે આજે તમારા જીવનસાથી માટે વધુ સમય ફાળવી શકશો નહીં. તમારે મિત્રો સાથે બહાર જવાનું અને બિનજરૂરી ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ.
વૃષભ - ચંદ્ર આજે મંગળવાર, 4 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ મીનમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ છે. નાણાકીય લાભ અને પ્રમોશનની શક્યતાઓ છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ થશે. વ્યવસાયિક સોદા સફળ થઈ શકે છે. ભાગીદારીનું કામ પણ સફળ થઈ શકે છે. તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે બહાર જવાની યોજના બનાવી શકો છો. નવા સંપર્કો તમને લાભ કરશે. આજે તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા મતભેદો ઉકેલાશે. તમારા પ્રેમ સંબંધ મધુર રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહી શકે છે.
મિથુન - ચંદ્ર આજે મંગળવાર, 4 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ મીન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. તમે સામાજિક કાર્ય અને મિત્રોમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે તેમના પર પૈસા ખર્ચ પણ કરી શકો છો, જોકે અચાનક નાણાકીય લાભ તમને ખુશ કરશે. સરકારી કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. કામ અથવા વ્યવસાયમાં અનુકૂળ પરિણામો મેળવવા માટે તમારે વધુ મહેનત કરવી પડી શકે છે. આજે તમે કોઈ ખાસ વ્યક્તિને મળી શકો છો. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમે મુસાફરી કરી શકો છો. બપોરે કોઈ બાબતને લઈને તણાવ તમને હતાશ કરશે.
કર્ક - ચંદ્ર આજે મંગળવાર, 4 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ મીન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. વેપારીઓ માટે આજનો દિવસ શુભ છે. તેમને આવકમાં વધારો થવાના સમાચાર મળશે. નવા ગ્રાહકોને મળવાથી વ્યવસાયમાં તમારો ઉત્સાહ વધશે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. વ્યવસાયમાં અટકેલા સરકારી કામ આજે પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. તમારા લગ્ન જીવનમાં મધુરતા રહેશે. કૌટુંબિક જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચવાથી ખુશી મળશે. ધ્યાન અને મનપસંદ સંગીત ઉદાસી દૂર કરવામાં મદદ કરશે.
સિંહ - ચંદ્ર આજે, 4 ઓગસ્ટ, 2026, મંગળવાર, મીનમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં હશે. આજે તમને કેટલીક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. તમે થાકેલા અને સુસ્ત અનુભવશો. કામ સારી રીતે પૂર્ણ ન થઈ શકે. તમે ચિંતિત રહેશો. કામ પર સાથીદારો તમને નિરાશ કરશે. આજે ઉપરી અધિકારીઓ સાથે કોઈપણ સંઘર્ષ ટાળો, કારણ કે આનાથી નુકસાન થઈ શકે છે. વિરોધીઓથી દૂર રહો અને મોટાભાગે મૌન રહો. વધુ પડતો તણાવ તમારા સ્વાસ્થ્યને પણ અસર કરશે, જોકે બપોરે પરિસ્થિતિમાં સુધારો થઈ શકે છે. તમે તમારા પરિવાર સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો.
કન્યા - ચંદ્ર આજે, 4 ઓગસ્ટ, 2026, મંગળવાર, મીનમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં ખુશ ક્ષણોનો અનુભવ કરશો. તમને સામાજિક અને જાહેર ક્ષેત્રમાં ખ્યાતિ અને પ્રતિષ્ઠા મળશે. કામ પર તમારી પ્રતિભાની પ્રશંસા થશે. તમે આજે મનોરંજક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેશો. તમને કપડાં, ઘરેણાં અથવા નવું વાહન ખરીદવાનું મન થશે. નવા લોકો સાથેની ઓળખાણ પ્રેમમાં ફેરવાઈ જશે. વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે સંબંધો સારા રહેશે. નાણાકીય લાભ શક્ય બનશે. તમે રોકાણનું આયોજન કરી શકશો.
તુલા - ચંદ્ર આજે, 4 ઓગસ્ટ, 2026, મંગળવાર, મીનમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. સામાન્ય રીતે, આજે તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો જોવા મળશે. જેઓ બીમાર છે તેઓ પણ સુધારો જોશે. તમે ઘરે ખુશ અને શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં સમય પસાર કરશો. કામ પર સફળતા અને માન્યતા તમારા ઉત્સાહમાં વધારો કરશે. તમને કામ પર ફાયદાકારક સમાચાર મળશે અને સાથીદારો તરફથી ટેકો મળશે. તમે મિત્રોને મળશો. વિરોધીઓ અને સ્પર્ધકોનો પરાજય થશે.
વૃશ્ચિક - ચંદ્ર આજે, 4 ઓગસ્ટ, 2026, મંગળવાર, મીનમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓ માટે શુભ છે. તમે વાર્તા અથવા કવિતા લખવાનું આયોજન કરી શકો છો. તમે આજે સામાજિક અથવા રાજકીય ચર્ચામાં ભાગ લઈ શકો છો. નોકરીમાં રહેલા લોકો કંઈક સારું કરી શકશે. તમારી ખ્યાતિ વધશે. વ્યવસાયિક વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. સારી નાણાકીય સ્થિતિ તમારા મનમાં ખુશી અને ઉત્તમ સ્વાસ્થ્ય લાવશે.
ધન - ચંદ્ર આજે, મંગળવાર, 4 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ મીન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં રહેશે. ઘરેલું બાબતોને લઈને માનસિક તણાવની શક્યતા છે. માનસિક દ્વિધાઓને કારણે તમે માનસિક ચિંતા અનુભવશો. આજનો દિવસ તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે સારો રહેશે નહીં. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. અનિદ્રા તમને પરેશાન કરી શકે છે. પાણીવાળી જગ્યાઓ ટાળવી ફાયદાકારક છે. કામ પર, બીજાના કામમાં દખલ કરવાને બદલે તમારા પોતાના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો, નહીં તો સંઘર્ષનું જોખમ છે.
મકર - ચંદ્ર આજે, મંગળવાર, 4 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ મીન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે શુભ છે. તમારી નોકરી, વ્યવસાય અને દિનચર્યામાં અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ રહેશે. આ તમારા મનમાં ખુશી લાવશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. તમે તમારા વ્યવસાયને આગળ વધારવાની કોઈ તક ગુમાવશો નહીં. તમને તમારા ભાઈ-બહેનો તરફથી લાભ અને સમર્થન મળશે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. પારિવારિક જીવન ખુશ રહેશે. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે સમય વિતાવી શકશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ ઉત્તમ રહેશે.
કુંભ - ચંદ્ર આજે મંગળવાર, 4 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ મીન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈની સાથે દલીલ કરવાનું ટાળો, નહીં તો તમને બદનામીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કામ પર, ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. ધીરજ અને સંતોષ સાથે દિવસ પસાર કરો. પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. કૌટુંબિક વાતાવરણ બગડવાથી તમે નાખુશ અનુભવી શકો છો, જેના કારણે તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. કામમાં નિષ્ફળતા અસંતોષ અને નિરાશાની લાગણી પેદા કરી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો. તમારી પાસે નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાનો અભાવ રહેશે. માનસિક શાંતિ માટે, ધ્યાન શોધો.
મીન - ચંદ્ર આજે મંગળવાર, 4 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ મીન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ઉત્સાહી વાતાવરણ તમને નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે પ્રેરણા આપશે. તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે તમારી કોઈ સાથે મુલાકાત થઈ શકે છે. પારિવારિક વાતાવરણમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે મુસાફરી કરી શકો છો. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. આજે ધાર્મિક યાત્રા અથવા ધાર્મિક ખર્ચની પણ શક્યતા છે. આધ્યાત્મિકતા તમને શાંતિ આપશે.
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