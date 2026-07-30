30 જુલાઈ 2026નું પંચાંગ: જાણો આજના દિવસના શુભ મુહૂર્ત અને રાહુકાળ
આજે અષાઢ મહિનાના વદ પક્ષની એકમની તિથિ છે.
Published : July 30, 2026 at 7:15 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, 30 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના દિવસે અષાઢ મહિનાના વદ પક્ષની એકમની તિથિ છે. આ દિવસ પર માતા દુર્ગાનું શાસન છે. નવા પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન કરવા અને તબીબી સંબંધિત કાર્યો હાથ ધરવા માટે આ શુભ દિવસ છે. જોકે, અન્ય કોઈ મોટી શુભ પ્રવૃત્તિઓ ન કરવી જોઈએ.
30 જુલાઈનું પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: અષાઢ
- પક્ષ: વદ
- દિવસ: ગુરુવાર
- તિથિ: એકમ
- યોગ: આયુષ્માન
- નક્ષત્ર: શ્રવણ
- કરણ: બાલવ
- ચંદ્ર રાશિ: મકર
- સૂર્ય રાશિ: કર્ક
- સૂર્યોદય: 05:40:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:14:00 PM
- ચંદ્રોદય: 08:04 PM
- ચંદ્રાસ્ત: 06:30 AM
- રાહુ કાળ: 14:09 થી 15:51
- યમંગડ: 05:40 થી 07:22
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને શ્રવણ નક્ષત્રમાં રહેશે. મકર રાશિમાં આ નક્ષત્ર 10 ડિગ્રીથી 23:20 સુધી ફેલાયેલું છે. તેના પ્રમુખ દેવતા ભગવાન વિષ્ણુ છે, અને તે ચંદ્રનું શાસન છે. આ સમય દરમિયાન મુસાફરી, વાહન ચલાવવું, શોભાયાત્રામાં જોડાવું, મિત્રોને મળવું, ખરીદી કરવી અને કામચલાઉ કાર્યો કરવા જેવી પ્રવૃત્તિઓ યોગ્ય છે.
આજ માટે પ્રતિબંધિત સમય
આજે 14:09 થી 15:51 સુધી રાહુ કાળ પ્રબળ રહેશે. તેથી, કોઈપણ શુભ કાર્યો માટે આ સમય ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, તમારે યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
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