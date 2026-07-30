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30 જુલાઈ 2026નું પંચાંગ: જાણો આજના દિવસના શુભ મુહૂર્ત અને રાહુકાળ

આજે અષાઢ મહિનાના વદ પક્ષની એકમની તિથિ છે.

30 જુલાઈ 2026નું પંચાંગ
30 જુલાઈ 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 30, 2026 at 7:15 AM IST

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હૈદરાબાદ: આજે, 30 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના દિવસે અષાઢ મહિનાના વદ પક્ષની એકમની તિથિ છે. આ દિવસ પર માતા દુર્ગાનું શાસન છે. નવા પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન કરવા અને તબીબી સંબંધિત કાર્યો હાથ ધરવા માટે આ શુભ દિવસ છે. જોકે, અન્ય કોઈ મોટી શુભ પ્રવૃત્તિઓ ન કરવી જોઈએ.

30 જુલાઈનું પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: અષાઢ
  • પક્ષ: વદ
  • દિવસ: ગુરુવાર
  • તિથિ: એકમ
  • યોગ: આયુષ્માન
  • નક્ષત્ર: શ્રવણ
  • કરણ: બાલવ
  • ચંદ્ર રાશિ: મકર
  • સૂર્ય રાશિ: કર્ક
  • સૂર્યોદય: 05:40:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 07:14:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 08:04 PM
  • ચંદ્રાસ્ત: 06:30 AM
  • રાહુ કાળ: 14:09 થી 15:51
  • યમંગડ: 05:40 થી 07:22

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને શ્રવણ નક્ષત્રમાં રહેશે. મકર રાશિમાં આ નક્ષત્ર 10 ડિગ્રીથી 23:20 સુધી ફેલાયેલું છે. તેના પ્રમુખ દેવતા ભગવાન વિષ્ણુ છે, અને તે ચંદ્રનું શાસન છે. આ સમય દરમિયાન મુસાફરી, વાહન ચલાવવું, શોભાયાત્રામાં જોડાવું, મિત્રોને મળવું, ખરીદી કરવી અને કામચલાઉ કાર્યો કરવા જેવી પ્રવૃત્તિઓ યોગ્ય છે.

આજ માટે પ્રતિબંધિત સમય
આજે 14:09 થી 15:51 સુધી રાહુ કાળ પ્રબળ રહેશે. તેથી, કોઈપણ શુભ કાર્યો માટે આ સમય ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, તમારે યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

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