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3 સપ્ટેમ્બર 2026નું પંચાંગ: આજે શીતળા સાતમ, જાણો આજનો શુભ સમય અને નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર મેષ રાશિમાં અને કૃતિકા નક્ષત્રમાં રહેશે.

3 સપ્ટેમ્બર 2026નું પંચાંગ
3 સપ્ટેમ્બર 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2026 at 7:23 AM IST

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હૈદરાબાદ: આજે, 3 સપ્ટેમ્બર, 2026 શ્રાવણ મહિનાના વદ પક્ષની સાતમની તિથિ છે. આજે શીતળા સાતમ પણ છે. આ તિથિ પર ઋષિઓ સાથે ભગવાન ઈન્દ્રનું પણ શાસન છે. જોકે કોઈપણ પ્રકારના શુભ કાર્યો માટે આ દિવસ ટાળવો જોઈએ. જીવનમાં આવતી મુશ્કેલીઓ પર કાબૂ મેળવવાની યોજના બનાવવા માટે આ દિવસ સારો છે.

3 સપ્ટેમ્બરનું પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત : 2083
  • માસ : શ્રાવણ
  • પક્ષઃ વદ
  • દિવસ: ગુરુવાર
  • તિથિ: સાતમ
  • યોગ: વ્યાઘાત
  • નક્ષત્ર: કૃતિકા
  • કરણઃ બવ
  • ચંદ્ર રાશિ: વૃષભ
  • સૂર્ય રાશિ: સિંહ
  • સૂર્યોદય: 06:39:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 07:35:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 11:10 PM
  • ચંદ્રાસ્ત: 01:45 AM
  • રાહુ કાળ: 13:55 થી 15:31
  • યમંગડ: 05:59 થી 07:34

આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મેષ રાશિમાં અને કૃતિકા નક્ષત્રમાં રહેશે. કૃતિકા નક્ષત્ર મેષ રાશિમાં 26 અંશથી વૃષભ રાશિમાં 10 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેના સ્વામી દેવતા અગ્નિ છે, અને આ નક્ષત્ર પર સૂર્ય ગ્રહનું શાસન છે. તે મિશ્ર ગુણો ધરાવતું નક્ષત્ર છે. તે સ્પર્ધાત્મક પ્રવૃત્તિઓ અને ધાતુઓ સંબંધિત કાર્ય માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે; જોકે, તે કોઈપણ નવી શરૂઆત કરવા માટે યોગ્ય માનવામાં આવતું નથી.

આજે માટે નિષિદ્ધ સમય
આજે 13:55 થી 15:31 સુધી રાહુ કાળ પ્રબળ રહેશે. તેથી, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે તમારે યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમથી પણ ટાળવા જોઈએ.

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3 SEPTEMBER 2026 PANCHANG

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