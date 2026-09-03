3 સપ્ટેમ્બર 2026નું પંચાંગ: આજે શીતળા સાતમ, જાણો આજનો શુભ સમય અને નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મેષ રાશિમાં અને કૃતિકા નક્ષત્રમાં રહેશે.
Published : September 3, 2026 at 7:23 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, 3 સપ્ટેમ્બર, 2026 શ્રાવણ મહિનાના વદ પક્ષની સાતમની તિથિ છે. આજે શીતળા સાતમ પણ છે. આ તિથિ પર ઋષિઓ સાથે ભગવાન ઈન્દ્રનું પણ શાસન છે. જોકે કોઈપણ પ્રકારના શુભ કાર્યો માટે આ દિવસ ટાળવો જોઈએ. જીવનમાં આવતી મુશ્કેલીઓ પર કાબૂ મેળવવાની યોજના બનાવવા માટે આ દિવસ સારો છે.
3 સપ્ટેમ્બરનું પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત : 2083
- માસ : શ્રાવણ
- પક્ષઃ વદ
- દિવસ: ગુરુવાર
- તિથિ: સાતમ
- યોગ: વ્યાઘાત
- નક્ષત્ર: કૃતિકા
- કરણઃ બવ
- ચંદ્ર રાશિ: વૃષભ
- સૂર્ય રાશિ: સિંહ
- સૂર્યોદય: 06:39:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:35:00 PM
- ચંદ્રોદય: 11:10 PM
- ચંદ્રાસ્ત: 01:45 AM
- રાહુ કાળ: 13:55 થી 15:31
- યમંગડ: 05:59 થી 07:34
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મેષ રાશિમાં અને કૃતિકા નક્ષત્રમાં રહેશે. કૃતિકા નક્ષત્ર મેષ રાશિમાં 26 અંશથી વૃષભ રાશિમાં 10 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેના સ્વામી દેવતા અગ્નિ છે, અને આ નક્ષત્ર પર સૂર્ય ગ્રહનું શાસન છે. તે મિશ્ર ગુણો ધરાવતું નક્ષત્ર છે. તે સ્પર્ધાત્મક પ્રવૃત્તિઓ અને ધાતુઓ સંબંધિત કાર્ય માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે; જોકે, તે કોઈપણ નવી શરૂઆત કરવા માટે યોગ્ય માનવામાં આવતું નથી.
આજે માટે નિષિદ્ધ સમય
આજે 13:55 થી 15:31 સુધી રાહુ કાળ પ્રબળ રહેશે. તેથી, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે તમારે યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમથી પણ ટાળવા જોઈએ.
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