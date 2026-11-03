આજે સિંહ રાશિમાં ચંદ્રનો પ્રવેશ, મેષ-વૃષભથી મીન સુધીની 12 રાશિનું ભવિષ્યફળ જાણો
મેષએ ઉગ્ર સ્વભાવ પર કાબૂ રાખવો, વૃષભને પિતૃપક્ષથી લાભ, મિથુનને ભાગ્યવૃદ્ધિની તક અને આર્થિક લાભની શક્યતા.
Published : November 3, 2026 at 6:50 AM IST
મેષ આજે, મંગળવાર, 3 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર રાશિ બદલીને સિંહ રાશિમાં પ્રવેશશે. તમારી કુંડળીના પાંચમા ભાવમાં ચંદ્ર રહેશે. તમારા ઉગ્ર સ્વભાવ અને હઠીલા વર્તન પર કાબૂ રાખો. મહેનત પછી પણ સફળતા ન મળવાથી ચિંતા થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય પણ નબળું રહી શકે છે. મુસાફરી માટે સમય અનુકૂળ નથી. સંતાનને લઈને ચિંતા રહેશે. વિચાર્યા વિના કામ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. સરકારી કામમાં સફળતા મળશે, પરંતુ કાર્યક્ષેત્રે આજે ખાસ સફળતાનો દિવસ નથી.
વૃષભ આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં રહેશે અને તમારી કુંડળીના ચોથા ભાવમાં હશે. કામકાજમાં સફળતા મળશે. તમે મજબૂત મનોબળ અને આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર રહેશો. પિતૃપક્ષ તરફથી લાભ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસમાં રસ જાળવી શકશે. સરકારી કામમાં સફળતા કે લાભ મળશે. સંતાન પાછળ ખર્ચ થઈ શકે છે. કલાકારો અને ખેલાડીઓ પોતાની પ્રતિભા સાબિત કરશે. મિલકત સંબંધિત કામ આજે ન કરો. રોકાણ અંગે પણ કોઈ મોટી યોજના ન બનાવો. પરિવારજનો સાથે વાતચીત કરતી વખતે સંયમ રાખો.
મિથુન ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં હોવાથી તમારી કુંડળીના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. દિવસની શરૂઆતથી જ તાજગી અને સ્ફૂર્તિ અનુભવશો. ભાગ્યવૃદ્ધિની તકો મળશે. ઝડપથી બદલાતા વિચારો તમને મૂંઝવણમાં મૂકી શકે છે. નવા કામની શરૂઆત કરી શકશો. મિત્રો, સગાંસંબંધીઓ અને પડોશીઓ સાથે સંબંધો સારા રહેશે. આર્થિક લાભની શક્યતા છે. નોકરી કરતા લોકોનું કામ સરળતાથી પૂરું થશે. વેપારીઓ માટે દિવસ સારો છે. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ પણ સમય લાભદાયક છે.
કર્ક ચંદ્ર તમારી કુંડળીના બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે મન થોડું નિરાશ રહી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મનદુઃખ થઈ શકે છે. અહંકારને કારણે કોઈની લાગણી દુભાઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં મન નહીં લાગે. ખર્ચ વધશે. અસંતોષને કારણે મન ચિંતિત રહેશે. કોઈ ખોટું કામ ન કરો. કાર્યસ્થળે કોઈની સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો અને બહારનું ખાવા-પીવામાં બેદરકારી ન રાખો.
સિંહ ચંદ્ર તમારી કુંડળીના પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આત્મવિશ્વાસ અને ઝડપી નિર્ણયશક્તિથી કામમાં આગળ વધશો. સામાજિક માન-પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. બોલચાલ અને વર્તનમાં ઉગ્રતા આવી શકે છે; કોઈની સાથે અહંકારનો ટકરાવ થવાની શક્યતા છે. પિતા કે વડીલો પાસેથી લાભ મળશે. સ્વાસ્થ્યની બાબતમાં બેદરકારી ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. વૈવાહિક જીવનમાં મધુરતા રહેશે. સરકારી કામ ઝડપથી પૂરાં થશે. કાર્યસ્થળે લાભમાં રહેશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સામાન્ય છે; શરૂઆતમાં અભ્યાસમાં મન પરોવવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે.
કન્યા ચંદ્ર તમારી કુંડળીના બારમા ભાવમાં રહેશે. શારીરિક અસ્વસ્થતા સાથે માનસિક ચિંતા વધી શકે છે. આંખમાં દુખાવાની ફરિયાદ થઈ શકે છે. પરિવારજનો સાથે મનદુઃખ થવાની શક્યતા છે. ઉગ્ર વાણી અને અહંકારના ટકરાવથી ઝઘડો કે વિવાદ થઈ શકે છે. અચાનક ખર્ચ થશે. નોકરી કરતા લોકોએ પોતાના હાથ નીચે કામ કરતા લોકો સાથે સાવધાનીથી વર્તવું. આજે માત્ર પોતાના કામ પર ધ્યાન આપો. કોર્ટ-કચેરીનાં કામ મુલતવી રાખવાં હિતાવહ રહેશે.
તુલા ચંદ્ર તમારી કુંડળીના અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે સ્વસ્થ અને પ્રસન્ન રહેશો. મિત્રો સાથે મુલાકાત થશે અને રમણીય સ્થળોએ ફરવાનું આયોજન બની શકે છે. ગૃહસ્થ જીવનમાં સુખ-શાંતિ અનુભવશો. આવકમાં વધારો થશે અને દાંપત્યજીવનનું સુખ મળશે. અવિવાહિતો માટે સંબંધ નક્કી થવાની શક્યતા છે. પ્રેમજીવનમાં નવી અને સકારાત્મક શરૂઆત થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક ચંદ્ર તમારી કુંડળીના દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારાં બધાં કામ વિઘ્ન વિના પૂરાં થશે. ગૃહસ્થ જીવન આનંદમય રહેશે. માન-પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ થશે. અધિકારીઓ અને વડીલો પાસેથી લાભ મળશે. ધનલાભ થશે. વેપારીઓને ઉધાર આપેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. સંતાનની પ્રગતિથી મન પ્રસન્ન રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. મિત્રો અને સ્નેહીજનો પાસેથી લાભ મળશે. નોકરી કરતા લોકોને નવું કામ મળી શકે છે, જોકે બપોર પછી કોઈ બાબતની ચિંતા સતાવી શકે છે.
ધનુ ચંદ્ર તમારી કુંડળીના નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈ નવા કામની શરૂઆત ન કરો. કોઈ બાબતને લઈને મનમાં ગ્લાનિ રહી શકે છે. ક્રોધ પર કાબૂ રાખો અને પરિવારજનો સાથે વાદવિવાદ ટાળો. બપોર પછી શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિમાં સુધારો થવાની શક્યતા છે. પરિવારની મુશ્કેલીઓ પણ ઓછી થશે. ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત થઈ શકે છે. ઈશ્વરનું સ્મરણ અને આધ્યાત્મિકતા મનને શાંતિ આપશે.
મકર ચંદ્ર તમારી કુંડળીના આઠમા ભાવમાં રહેશે. નકારાત્મક વિચારોને મન પર હાવી થવા ન દો અને ક્રોધ પર કાબૂ રાખો. ભાગીદારો સાથે સંબંધ બગડી શકે છે. અચાનક મુસાફરીનો યોગ બની શકે છે, જેમાં ઘણો ખર્ચ પણ થઈ શકે છે. નવા સંબંધો સ્થાપવા માટે સમય અનુકૂળ નથી. ખાણીપીણી પર ખાસ ધ્યાન આપો, નહીં તો સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. વહીવટી કામમાં તમારી કુશળતા દેખાશે. અચાનક ધનલાભ પણ થઈ શકે છે.
કુંભ ચંદ્ર તમારી કુંડળીના સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ આનંદમાં પસાર થશે. આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. તમારો બેફિકર સ્વભાવ મનને તાજગી આપશે. નવા લોકો સાથે ઓળખાણ કે પ્રેમસંબંધની શક્યતા વધી શકે છે. મિત્રો સાથે ક્યાંક જવાનો કાર્યક્રમ બની શકે છે. જાહેર જીવનમાં પ્રતિષ્ઠા વધશે. સ્વાદિષ્ટ ભોજન, વસ્ત્ર અને વાહનસુખ મળી શકે છે. ભાગીદારીથી લાભ થવાનો યોગ છે.
મીન ચંદ્ર તમારી કુંડળીના છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. ઘરમાં શાંતિ અને આનંદનું વાતાવરણ રહેશે, જેની સકારાત્મક અસર અનુભવશો. તમારા ઉગ્ર સ્વભાવ અને વાણી પર કાબૂ રાખવો જરૂરી છે. હાથ નીચે કામ કરતા કર્મચારીઓનો સહયોગ મળશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને પ્રેમજીવનમાં સફળતા મળશે. આજે નવા સંબંધની શરૂઆત થઈ શકે છે. જોકે, વધુ ઉત્સાહમાં કામ બગડી ન જાય તેનું ધ્યાન રાખો. રોકાણ અંગેની યોજના પણ બનાવી શકશો.
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