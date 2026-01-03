3 જાન્યુઆરી, 2026 પંચાંગ: શનિવારે પોષ પૂર્ણિમાનું વ્રત, શુભ મુહૂર્ત દરમિયાન પૂજા કરો
માઘ શુક્લ પક્ષની પૂર્ણિમાના દિવસે શુભ વિધિઓ અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થાય છે.
Published : January 3, 2026 at 7:04 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે 3 જાન્યુઆરી, 2026 શનિવાર માઘ મહિનાની પૂર્ણિમાના દિવસે છે. આ દિવસે દેવી લક્ષ્મી, સરસ્વતી અને પાર્વતીની પૂજા કરવામાં આવે છે. આ દિવસ તમામ પ્રકારની શુભકામનાઓ વ્યક્ત કરવા માટે શુભ છે. શુભ વિધિઓ અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આ પૂર્ણિમાના દિવસે શાકંભરી પૂર્ણિમા અથવા પોષ પૂર્ણિમાનું વ્રત થાય છે.
જાન્યુઆરી 3જી પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: માઘ
- પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ પૂર્ણિમા
- દિવસ: શનિવાર
- તિથિ: પૂર્ણિમા
- યોગ: બ્રહ્મા
- નક્ષત્ર: આર્દ્રા
- કરણ: બાવા
- ચંદ્ર રાશિ: મિથુન
- સૂર્ય ચિહ્ન: ધનુરાશિ
- સૂર્યોદય: 7:15 AM
- સૂર્યાસ્ત: 5:35 PM
- ચંદ્રોદય: સાંજે 5:28
- ચંદ્રાસ્ત: સૂર્યાસ્ત નથી
- રાહુ કાલ: સવારે 9:50 થી 11:08 સુધી
- યમગંધા: બપોરે 1:43 થી 1:00 PM
આ નક્ષત્ર દરમિયાન મુસાફરી અને ખરીદી ટાળો
આજે ચંદ્ર મિથુન અને આર્દ્રા નક્ષત્રમાં રહેશે. મિથુન રાશિમાં આ નક્ષત્ર 6:40 થી 20:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના પ્રમુખ દેવતા રુદ્ર છે અને શાસક ગ્રહ રાહુ છે. આ નક્ષત્ર દુશ્મનો સામે લડવા, ઝેર સંબંધિત કાર્યો કરવા, આત્માઓને બોલાવવા, કોઈ કાર્યમાંથી પીછેહઠ કરવા અથવા ખંડેરોને તોડી પાડવા તેમજ વડીલોના આશીર્વાદ મેળવવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન મુસાફરી અને ખરીદી ટાળવી જોઈએ.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે સવારે 9:50 થી 11:08 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
