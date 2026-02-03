3 ફેબ્રુઆરી 2026નું પંચાંગ: મંગળવારની તિથિ તીર્થયાત્રા માટે ઉત્તમ છે, જાણો આજના શુભ મહૂર્ત
મહા મહિનાના વદ પક્ષની બીજની તિથિ નવા મકાન બાંધકામ અને તીર્થયાત્રાઓ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
Published : February 3, 2026 at 7:12 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, 3 ફેબ્રુઆરી, 2026 મંગળવારે, મહા મહિનાના વદ પક્ષની બીજનો દિવસ છે. આ તિથિના પ્રમુખ દેવતા વાયુ છે, જે ધરતીના વાયુના દેવ છે. આ તિથિ નવા મકાન બાંધકામ અને તીર્થયાત્રાઓ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
3 ફેબ્રુઆરીનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: મહા
- પક્ષ: વદ
- દિવસ: મંગળવાર
- તિથિ: બીજ
- યોગ: શોભન
- નક્ષત્ર: માઘ
- કરણ: તૈતિલ
- ચંદ્ર રાશિ: સિંહ
- સૂર્ય રાશિ: મકર
- સૂર્યોદય: સવારે 7:09
- સૂર્યાસ્ત: સાંજે 6:01
- ચંદ્રઉદય: સાંજે 7:37
- ચંદ્રઆસ્ત: સવારે 8:03
- રાહુ કાલ: 15:18 થી 16:39
- યમગંધા: રાત્રે 11:13 થી 12:35
આ નક્ષત્ર દરમિયાન મુસાફરી અને નાણાકીય વ્યવહારો ટાળો
આજે ચંદ્ર સિંહ અને માઘ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર સિંહ રાશિમાં 0 થી 13:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા પૂર્વજો છે, અને તેનો સ્વામી કેતુ છે. આ નક્ષત્ર ઉગ્ર અને ક્રૂર સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્ય, મુસાફરી, અથવા પૈસા ઉધાર આપવા કે ઉધાર લેવાનું ટાળવું જોઈએ. આ નક્ષત્ર દરમિયાન દુશ્મનોનો નાશ કરવાની યોજના બનાવી શકાય છે.
આજનો નિષેદ્ધ સમય
રાહુકાલ આજે સાંજે 5:18 થી 6:39 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
