3 ફેબ્રુઆરી 2026નું પંચાંગ: મંગળવારની તિથિ તીર્થયાત્રા માટે ઉત્તમ છે, જાણો આજના શુભ મહૂર્ત

મહા મહિનાના વદ પક્ષની બીજની તિથિ નવા મકાન બાંધકામ અને તીર્થયાત્રાઓ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

3 ફેબ્રુઆરી 2026નું પંચાંગ
3 ફેબ્રુઆરી 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 3, 2026 at 7:12 AM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ: આજે, 3 ફેબ્રુઆરી, 2026 મંગળવારે, મહા મહિનાના વદ પક્ષની બીજનો દિવસ છે. આ તિથિના પ્રમુખ દેવતા વાયુ છે, જે ધરતીના વાયુના દેવ છે. આ તિથિ નવા મકાન બાંધકામ અને તીર્થયાત્રાઓ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

3 ફેબ્રુઆરીનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: મહા
  • પક્ષ: વદ
  • દિવસ: મંગળવાર
  • તિથિ: બીજ
  • યોગ: શોભન
  • નક્ષત્ર: માઘ
  • કરણ: તૈતિલ
  • ચંદ્ર રાશિ: સિંહ
  • સૂર્ય રાશિ: મકર
  • સૂર્યોદય: સવારે 7:09
  • સૂર્યાસ્ત: સાંજે 6:01
  • ચંદ્રઉદય: સાંજે 7:37
  • ચંદ્રઆસ્ત: સવારે 8:03
  • રાહુ કાલ: 15:18 થી 16:39
  • યમગંધા: રાત્રે 11:13 થી 12:35

આ નક્ષત્ર દરમિયાન મુસાફરી અને નાણાકીય વ્યવહારો ટાળો

આજે ચંદ્ર સિંહ અને માઘ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર સિંહ રાશિમાં 0 થી 13:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા પૂર્વજો છે, અને તેનો સ્વામી કેતુ છે. આ નક્ષત્ર ઉગ્ર અને ક્રૂર સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્ય, મુસાફરી, અથવા પૈસા ઉધાર આપવા કે ઉધાર લેવાનું ટાળવું જોઈએ. આ નક્ષત્ર દરમિયાન દુશ્મનોનો નાશ કરવાની યોજના બનાવી શકાય છે.

આજનો નિષેદ્ધ સમય
રાહુકાલ આજે સાંજે 5:18 થી 6:39 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

સંપાદકની પસંદ

