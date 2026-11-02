2 નવેમ્બર 2026નું રાશિફળઃ એક ક્લિકમાં મેષથી માંડીને મીન રાશિ સુધી જાણો ભાગ્યફળ

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Published : November 2, 2026 at 6:57 AM IST
મેષ – સોમવાર, 2 નવેમ્બર, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના ચોથા ભાવમાં હશે. આજે તમે સંવેદનશીલ અનુભવી શકો છો; અન્ય લોકો દ્વારા કરવામાં આવેલી હળવી મજાક પણ તમને દુઃખી કરી શકે છે. તમને તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા થઈ શકે છે. આજે મિલકત કે જમીનને લગતા દસ્તાવેજોના કામકાજથી દૂર રહેવું હિતાવહ છે. મનની અશાંતિ દૂર કરવા માટે આધ્યાત્મિકતા અથવા યોગનો સહારો લઈ શકો છો. નદી, તળાવ કે સમુદ્ર કિનારે જવાનું ટાળો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ મધ્યમ રહેશે. નોકરી કરતા લોકોએ ધીરજ રાખીને પોતાના કાર્યો પૂર્ણ કરવા પર ધ્યાન આપવું જોઈએ.
વૃષભ – સોમવાર, 2 નવેમ્બર, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના ત્રીજા ભાવમાં હશે. અમુક બાબતોને લઈને તમે ભાવુક થઈ શકો છો, જેનાથી તમારી લાગણીઓ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં બદલાવ આવશે; લાંબા સમયથી ચાલી આવતી ચિંતા દૂર થઈ શકે છે, જેનાથી તમે વધુ ખુશી અનુભવશો. તમે તમારી કલ્પનાશક્તિનો ઉપયોગ કરીને સર્જનાત્મક કાર્યોમાં જોડાઈ શકશો. પરિવાર કે મિત્રો સાથે ભોજન લેવાની તક મળી શકે છે. અચાનક ક્યાંક બહાર જવાનો યોગ બની શકે છે. આર્થિક બાબતોમાં કોઈ મોટી સમસ્યા નહીં આવે અને આવક તથા ખર્ચ વચ્ચે સંતુલન જળવાઈ રહેશે.
મિથુન – સોમવાર, 2 નવેમ્બર, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના બીજા ભાવમાં હશે. શરૂઆતમાં થોડા પડકારો આવ્યા પછી, તમારા આયોજિત કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે, જેનાથી તમને સંતોષ મળશે. યોગ્ય આર્થિક આયોજન તમારી મુશ્કેલીઓ ઘટાડવામાં મદદરૂપ થશે. નોકરી કે વ્યવસાયમાં તમને સહકર્મીઓનો સહયોગ મળશે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથેની મુલાકાત તમારી ખુશીમાં વધારો કરશે. પરિવારમાં શાંતિ અને આનંદનું વાતાવરણ રહેશે.
કર્ક – સોમવાર, 2 નવેમ્બર, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના પ્રથમ ભાવમાં હશે. મિત્રો, સંબંધીઓ અને પરિવાર સાથે તમારો દિવસ ખૂબ જ સારો પસાર થશે. તેમના તરફથી મળેલી ભેટ તમને આનંદ આપશે. તમે ક્યાંક બહાર ફરવા જવાનું આયોજન કરી શકો છો અને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણવાની તક મળશે. તમને સારા સમાચાર મળશે અને આર્થિક લાભ થશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે સારો સમય વિતાવશો. આજે તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ અને પ્રસન્ન અનુભવશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આજનો દિવસ ઉત્તમ છે.
સિંહ - સોમવાર, 2 નવેમ્બર, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના બારમા ભાવમાં હશે. આજે કાયદાકીય બાબતો કે કોર્ટ-કચેરીના મામલાઓથી દૂર રહેવું તમારા હિતમાં રહેશે. તમને બેચેની અનુભવાઈ શકે છે અને વિવિધ ચિંતાઓ તમને પરેશાન કરી શકે છે. તમારા શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પર પણ અસર પડી શકે છે. સંભવિત વિવાદોથી બચવા માટે તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખો. આજે તમે ખૂબ જ ભાવુક અનુભવી શકો છો અને તમારા ખર્ચ પણ વધી શકે છે. ગેરસમજને કારણે નુકસાન થઈ શકે છે.
કન્યા - સોમવાર, 2 નવેમ્બર, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના અગિયારમા ભાવમાં હશે. તમને ખ્યાતિ, માન-સન્માન અને લાભ પ્રાપ્ત થશે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત રહેશે. તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે આનંદદાયક દિવસ વિતાવશો, અને કદાચ ક્યાંક બહાર ફરવા પણ જઈ શકો છો. જીવનસાથી અને બાળકો સાથે સમય વિતાવવાથી તમારા દાંપત્ય જીવનમાં ખુશીઓ આવશે. તમને તમારા બાળકો વિશે કોઈ સમાચાર મળી શકે છે, અને કોઈ પ્રિયજન સાથે મુલાકાત થવાની પણ શક્યતા છે. કાર્યસ્થળ પર તમને કોઈ નવું લક્ષ્ય સોંપવામાં આવી શકે છે.
તુલા - સોમવાર, 2 નવેમ્બર, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના દસમા ભાવમાં હશે. આજનો દિવસ અત્યંત શુભ છે. તમને ઘર અને કાર્યસ્થળ બંને જગ્યાએ અનુકૂળ વાતાવરણ જોવા મળશે. જેઓ નોકરી કરે છે તેમને બઢતી (પ્રમોશન) મળવાની તકો મળી શકે છે. પારિવારિક જીવનમાં આનંદ અને ઉત્સવનું વાતાવરણ રહેશે અને ઘરમાં પ્રેમની લાગણી વધશે. તમને ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રોત્સાહન મળશે અને માતા તરફથી લાભ થશે. તમે દાંપત્ય સુખનો આનંદ માણશો અને સહકર્મીઓનો સહયોગ પ્રાપ્ત કરશો. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ આ સમયગાળો સારો છે.
વૃશ્ચિક - સોમવાર, 2 નવેમ્બર, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના નવમા ભાવમાં હશે. આજનો દિવસ પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે. તમે લેખન કે સાહિત્યને લગતા કાર્યોમાં જોડાઈ શકો છો, પરંતુ કાર્યસ્થળ પર પરિસ્થિતિ પ્રતિકૂળ હોઈ શકે છે. આજે વ્યવસાયના વિસ્તરણ માટે કોઈ મોટી પહેલ ન કરવાની સલાહ છે. પરિવારના સભ્યોનું વલણ નકારાત્મક હોઈ શકે છે, અને તમારે વિરોધીઓ સાથે દલીલબાજીમાં પડવાનું ટાળવું જોઈએ. બાળકો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. મુસાફરી થવાની પણ શક્યતા છે. બિનજરૂરી ખર્ચને કારણે તમે ચિંતિત થઈ શકો છો.
ધન – સોમવાર, 2 નવેમ્બર, 2026ના રોજ કર્ક રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના આઠમા ભાવમાં હશે. તમારે તમારી વાણી અને ક્રોધ પર સંયમ રાખવો પડશે; અન્યથા, કોઈની સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. શરદી અને કફ સંબંધિત સમસ્યાઓને કારણે તમારું સ્વાસ્થ્ય નરમ રહી શકે છે. તમને માનસિક ચિંતા થઈ શકે છે અને તમારા ખર્ચમાં વધારો થશે. ગેરકાયદેસર કે અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ થવાથી તમારી પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન થઈ શકે છે. જીવનસાથી સાથે મતભેદ થવાની શક્યતા છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમયગાળો બહુ અનુકૂળ ન પણ હોય.
મકર – સોમવાર, 2 નવેમ્બર, 2026ના રોજ કર્ક રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના સાતમા ભાવમાં હશે. તમારો દિવસ મનોરંજન અને સામાજિક મેળાવડામાં પસાર થશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો અને મિત્રો સાથે બહાર જઈ શકો છો; તેમની સંગતમાં તમારો સમય સારો પસાર થશે. આર્થિક લાભ થવાની પ્રબળ શક્યતા છે. તમારા વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થશે અને ભાગીદારી (પાર્ટનરશિપ) ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમને દલાલી, કમિશન કે વ્યાજ દ્વારા પણ આર્થિક લાભ મળી શકે છે. જાહેર જીવનમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે અને તમે તમારા કાર્યોમાં સફળતા મેળવશો.
કુંભ – સોમવાર, 2 નવેમ્બર, 2026ના રોજ કર્ક રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના છઠ્ઠા ભાવમાં હશે. તમે તમારા ઘણા કાર્યોમાં સફળતા મેળવશો અને તમને ખ્યાતિ તથા સન્માન પ્રાપ્ત થશે. આજે તમે સામાન્ય કરતાં વધુ ભાવુક અનુભવી શકો છો. મહિલાઓને તેમના પિયર પક્ષ તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે અને ઘરમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. વ્યવસાયમાં તમને તમારા સહયોગીઓનો સાથ અને સહકાર મળશે. ભાગીદારી ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશ રહેશો અને પરિવારમાં શાંતિ તથા ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે.
મીન – સોમવાર, 2 નવેમ્બર, 2026ના રોજ કર્ક રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના પાંચમા ભાવમાં હશે. આજે તમારી કલ્પનાશક્તિ ચરમસીમા પર હશે, જે સર્જનાત્મક કે સાહિત્યિક કાર્યો માટે ઉત્તમ સમય છે. વિદ્યાર્થીઓ સારું પ્રદર્શન કરી શકશે. તમે વધુ પડતી ભાવુકતા અને સંવેદનશીલતા અનુભવી શકો છો. પેટમાં દુખાવો થવાની શક્યતા છે. મનમાં ભયની લાગણી પણ પેદા થઈ શકે છે. તમારું માનસિક સંતુલન જાળવી રાખો. આજનો દિવસ રોમેન્ટિક સંબંધો માટે અનુકૂળ છે. કાર્યસ્થળ પર, તમારાં કેટલાંક કામ અધૂરાં રહી શકે છે.
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