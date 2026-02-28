28 ફેબ્રુઆરી, 2026 આજનું રાશિફળ: મેષ રાશિના લોકોએ શનિવારે મિલકત સંબંધિત નિર્ણયો લેવાનું ટાળવું
આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો આજે ખૂબ જ લાગણીશીલ રહેશે, તેથી કોઈ વધુ પડતું બોલવાથી તમારી લાગણીઓ દુભાઈ શકે છે.
મેષ - શનિવાર, 28 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં હશે. તમે આજે ખૂબ જ લાગણીશીલ રહેશો, તેથી કોઈ વધુ પડતું બોલવાથી તમારી લાગણીઓ દુભાઈ શકે છે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. કાયમી મિલકત સંબંધિત નિર્ણયો લેવા યોગ્ય નથી. તમે માનસિક ચિંતા અને શારીરિક બીમારીનો અનુભવ કરશો. વિદ્યાર્થીઓનો સમય મધ્યમ રહેશે. તમારા આત્મસન્માનને ઠેસ પહોંચી શકે છે. ઓફિસ કે વ્યવસાયમાં વિરોધીઓથી સાવધ રહો. તમારા જીવનસાથી સાથે દલીલો ટાળો.
વૃષભ - શનિવાર, 28 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે શરીર અને મનથી સ્વસ્થ અને ખુશ રહેશો. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ઘરગથ્થુ બાબતોની ચર્ચા કરશો. મિત્રો સાથે પ્રવાસનું આયોજન કરવામાં આવશે. તમે નાણાકીય બાબતો પર વધુ ધ્યાન આપશો. તમે તમારા બધા પ્રયત્નોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. ભાગ્યમાં વૃદ્ધિ થવાની શક્યતા છે. તમને તમારા ભાઈ-બહેનોનો સહયોગ મળશે. તમને કોઈ પ્રિય વ્યક્તિનો સહયોગ મળશે. તમને સમાજમાં માન-સન્માન મળશે. તમારો વ્યવસાય વધશે. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો.
મિથુન - શનિવાર, 28 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા બધા પ્રયત્નોમાં સફળતા મેળવશો. ભલે થોડો વિલંબ થશે, કોઈપણ નવા સાહસ પર તમારા પ્રયત્નો ચાલુ રાખો. દિવસની શરૂઆતમાં તમને કેટલીક નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમે કામ પર પણ અસ્વસ્થતા અનુભવશો. બપોર પછી, તમને તમારા કામમાં સાથીદારો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમારું પ્રેમ જીવન સકારાત્મક દિશામાં આગળ વધશે. બહાર ખાવાનું ટાળો. મોસમી બીમારીઓનું જોખમ છે.
કર્ક - શનિવાર, 28 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમારી આવક ઓછી અને ખર્ચ વધુ રહેશે. તમને આંખમાં દુખાવો અને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં હોઈ શકો છો. બપોર પછી, તમારી સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવવા લાગશે. નાણાકીય લાભ જોવા મળશે. તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો થશે. આ સમય પરિવાર સાથે ખુશી અને આનંદથી પસાર થશે. નકારાત્મકતાને દૂર રાખો.
સિંહ - શનિવાર, 28 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. વધુ પડતી ભાવનાત્મકતાને કારણે તમે ચિંતિત રહેશો. આજે મિત્રો સાથે વાતચીત કરતી વખતે સાવચેત રહો. તેમની સાથે વિવાદ થવાની સંભાવના છે. આજે કોર્ટના મામલાઓમાં સાવધાની રાખો. તમારે તમારા વર્તનમાં સંયમ અને વિવેક રાખવાની જરૂર પડશે. ખર્ચ વધુ રહેશે. નાની નાની બાબતોમાં પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ શક્ય છે. દિવસનો મોટાભાગનો સમય મૌન રહેવું સારું રહેશે. વ્યવસાય અને રોજગારમાં, નવા કાર્યો હાથ ધરવાને બદલે જૂના બાકી રહેલા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરો.
કન્યા - શનિવાર, 28 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ અનુકૂળ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે તમારા સંબંધો સારા રહેશે. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટો મળી શકે છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ નોકરીમાં રહેલા લોકોના કામથી ખુશ થશે. બપોર પછી તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણ અનુભવશો. કોઈ પણ બાબતમાં ઉતાવળ કરવાનું ટાળો. લગ્નયોગ્ય વ્યક્તિઓને યોગ્ય જીવનસાથી મળી શકે છે. મિત્રો ફાયદાકારક રહેશે. આજે સાંજે વાહન ચલાવતી વખતે કે બહાર જતી વખતે સાવધાની રાખો.
તુલા - શનિવાર, 28 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. કોઈ ખાસ કાર્ય પૂર્ણ થવાથી આનંદ થશે. પરિવારમાં ઉજવણી અને આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. લાગણીઓ વધશે. તમને તમારી માતાના આશીર્વાદ મળશે અને વૈવાહિક આનંદનો આનંદ મળશે. તમે મિલકતના દસ્તાવેજો પૂર્ણ કરી શકશો. વ્યવસાય માટે આ એક સારો અને સફળ દિવસ છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળતા તમને આનંદ લાવશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસની શરૂઆત સારી રહેશે.
વૃશ્ચિક - શનિવાર, 28 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. થાક, આળસ અને ચિંતા તમારા ઉત્સાહને ઓછો કરશે. તમારા ઉપરી અધિકારીનું વર્તન તમને કામ પર પરેશાન કરશે. તમારા વિરોધીઓની તાકાત વધશે. વ્યવસાયમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. આજે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. નાણાકીય રીતે, સમય સામાન્ય રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ શક્ય છે. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. બહાર ખાવાથી પેટની સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.
ધન - શનિવાર, 28 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મિશ્ર રહેશે. તમે સવારે આનંદ અને મનોરંજનમાં ડૂબેલા રહેશો. પારિવારિક વાતાવરણ સારું રહેશે. બપોરે, ઘણા નકારાત્મક વિચારો તમને કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી રોકશે. જૂની ચિંતાઓ ફરી ઉભરી આવશે. તમે કોઈના પર ગુસ્સે થઈ શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે વધુ પડતા દલીલો ટાળો. આધ્યાત્મિકતા તમને શાંતિ આપશે. કામ કરતી વખતે આરામ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
મકર - 28 ફેબ્રુઆરી, 2026, શનિવાર, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમને પ્રિયજનો અથવા સંબંધીઓ સાથે મુસાફરી કરવાનું મન થશે. તમે વાહનની વૈભવીતાનો આનંદ માણશો અને માન પણ મેળવશો. બપોર પછી, તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડશે. તમે વધુ પૈસા ખર્ચ કરશો. તમે ગુસ્સે થશો. ઓફિસમાં સહકાર્યકરો અથવા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. શક્ય હોય તો, ધીરજથી દિવસ પસાર કરો.
કુંભ - 28 ફેબ્રુઆરી, 2026, શનિવાર, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા પર ભારે કામનો બોજ રહેશે. જોકે, તમે તમારા કામમાં સફળતા અને ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરશો. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે પ્રેમથી રહેશો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. કામ પર અને વ્યવસાયમાં તમને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. ઘરમાં આનંદ અને ઉત્સાહનું વાતાવરણ રહેશે. આજે તમે મિત્રો સાથે ગપસપમાં વધુ સમય પસાર કરશો. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં. આ સમય દરમિયાન, સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે થોડી બેદરકારી નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
મીન - શનિવાર, 28 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમને કલ્પનાની દુનિયામાં ભટકવાનો આનંદ મળશે. તમે આજે સાહિત્યિક લેખનમાં ખૂબ સર્જનાત્મક બનશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો દિવસ છે. તમારા પ્રિયજનો અને પ્રિયજનોની સંગતમાં તમને સારું લાગશે. તમને કોઈ રોકાણથી ફાયદો થઈ શકે છે. માનસિક સંતુલન જાળવો. ઘણા બધા વિવાદોમાં ફસાવવાનું ટાળો. કામ પર પણ, આજે ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
