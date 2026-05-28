28 મે 2026નું પંચાંગ: ગુરુવારે બનાવો નવી યોજના, ભગવાન વિષ્ણુના મળશે આશીર્વાદ

જેઠ મહિનાના શુક્લ પક્ષની સુદની તિથિ ઉપવાસ કરવા માટે સૌથી સારી માનવામાં આવે છે.

Published : May 28, 2026 at 8:02 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, 28 મે 2026 ગુરુવારનો દિવસે, જેઠ મહિનાના સુદ પક્ષની બારસની તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન વિષ્ણુ દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. નવી યોજનાઓ બનાવવા, વ્યૂહરચના વિકસાવવા, ધન દાન કરવા અને ઉપવાસ કરવા માટે આ દિવસ શુભ માનવામાં આવે છે.

28 મેનું પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: અધિક જેઠ
  • પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ (સુદ)
  • દિવસ: ગુરુવાર
  • તિથિ: સુદ બારસ
  • યોગ: વરીયન
  • નક્ષત્ર: ચિત્રા
  • કરણ: બાલવ
  • ચંદ્ર રાશિ: તુલા
  • સૂર્ય રાશિ: વૃષભ
  • સૂર્યોદય: 05:23:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 07:13:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 16:47
  • ચંદ્રાસ્ત: 03:34 (મે, 29)
  • રાહુકાળ: 14:02 થી 15:46
  • યમગંડ: 05:23 થી 07:07

આજનું નક્ષત્ર
આજે, ચંદ્રમા તુલા રાશિ અને ચિત્રા નક્ષત્રમાં સ્થિત રહેશે. આ નક્ષત્ર કન્યા રાશિમાં 23°20' થી તુલા રાશિમાં 6°40' સુધી ફેલાયેલું છે. તેના પ્રમુખ દેવતા વિશ્વકર્મા છે, અને તેનો સ્વામી ગ્રહ મંગળ છે. આ નક્ષત્ર નરમ પ્રકૃતિનું છે. આજે સર્જનાત્મકતા, સૌંદર્ય શાસ્ત્ર અને નવા નિર્માણનો સંકેત આપે છે. મંગળના પ્રભાવથી, ઉર્જા અને કાર્ય કરવાની પ્રેરણા મળશે, જેનાથી યોજનાઓને આગળ વધારવામાં સફળતા મળી શકે છે. આ નરમ પ્રકૃતિનું નક્ષત્ર હોવાના કારણે સંબંધોમાં મધુરતા અને સંતુલન બનાવી રાખવું સરળ રહેશે.

આજ માટે અશુભ સમય:
આજે, રાહુકાલ કાળ 14:02 થી 15:46 સુધી રહેશે. તેથી, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું હોય તો આ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન તેનું ટાળવું સારું રહેશે. આવી જ રીતે યમગંડ, ગુલિક, દુમુહૂર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

