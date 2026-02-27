ETV Bharat / spiritual

27 ફેબ્રુઆરી, 2026 આજનું રાશિફળ: મીન રાશિના જાતકોએ શુક્રવારે પોતાની માતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ

આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોને આજે સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે.

27 ફેબ્રુઆરી, 2026 આજનું રાશિફળ
27 ફેબ્રુઆરી, 2026 આજનું રાશિફળ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 27, 2026 at 7:05 AM IST

5 Min Read
મેષ - 27 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે નવા પ્રોજેક્ટ સરળતાથી શરૂ કરી શકશો, પરંતુ તમારા વિચારોમાં સ્પષ્ટતાનો અભાવ મૂંઝવણ વધારી શકે છે. વ્યવસાયમાં સ્પર્ધકોને પાછળ છોડી દેવાનું મુશ્કેલ બનશે. સારી અને નફાકારક યાત્રા થવાની શક્યતા છે. મિત્રો સાથેના સંબંધો સારા રહેશે અને તેમનાથી લાભ થશે. આજે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. તમારા જીવનસાથી સાથે થોડો મતભેદ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે.

વૃષભ - 27 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારું મન મૂંઝવણમાં રહેશે, જે તમને કોઈપણ નક્કર નિર્ણયો લેવામાં રોકશે. તમે તક ગુમાવશો. તમારી જીદ કોઈની સાથે વિવાદનું કારણ બની શકે છે. કલાકારો, લેખકો અને સાહિત્યકારો પોતાની પ્રતિભા દર્શાવી શકશે. તમારા વાણીના કારણે તમારું કાર્ય પ્રગતિ કરશે, અને અન્ય લોકો પ્રભાવિત થશે. નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે આ સારો દિવસ છે.

મિથુન - શુક્રવાર, 27 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. દિવસની શરૂઆતમાં તમારું મન ખુશ અને શાંત રહેશે. તમે મિત્રો અથવા પરિવારના સભ્યો સાથે ભોજનનો આનંદ માણી શકો છો. તમે સુંદર કપડાં પહેરશો. તમે તમારા નોકરી અને વ્યવસાયમાં તમારા વિરોધીઓને પાછળ છોડી શકશો. આર્થિક રીતે, આજનો દિવસ તમારા માટે નફાકારક છે. વધુ પડતા ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખો. આજે તમારા મનમાંથી નકારાત્મક વિચારો દૂર કરો, નહીં તો તમને નુકસાન થઈ શકે છે. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ અથવા મિત્ર તરફથી ભેટ મેળવીને ખુશ થશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.

કર્ક - શુક્રવાર, 27 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં રહેશો. નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરી શકે છે. વ્યવસાયમાં કે કામકાજમાં કોઈની સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. આવી સ્થિતિમાં, તમારે ખૂબ કાળજીપૂર્વક વાતચીત કરવાની જરૂર પડશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. કૌટુંબિક બાબતોમાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. જો તમે કોઈના પ્રત્યે કોઈ દ્વેષ રાખો છો, તો આજે જ તેનું નિરાકરણ કરો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. બદનક્ષી અને નાણાકીય નુકસાન શક્ય છે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો.

સિંહ - 27 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સંબંધો માટે ફાયદાકારક છે. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થવાની શક્યતા છે. તમે કોઈ સુંદર સ્થળની મુલાકાત પણ લઈ શકો છો. તમારા જીવનસાથી સાથેના જૂના મતભેદો ઉકેલાઈ શકે છે. જોકે, આજે તમે કામ પર મૂંઝવણમાં રહેશો. તમારે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો મુલતવી રાખવા જોઈએ. તમે તમારો મોટાભાગનો સમય વિચારોમાં વિતાવી શકો છો. વ્યવસાયમાં વધુ નફાના લોભથી નુકસાન થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ સારો છે.

કન્યા - શુક્રવાર, 27 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ છે. તમે નવા કાર્યની સારી શરૂઆત કરી શકશો. વ્યવસાય અને નોકરી કરતા લોકો માટે પણ આ સારો સમય છે. કામ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. વ્યવસાયમાં નફો અને પ્રમોશન શક્ય છે. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ થવાની સંભાવના છે. પરિવારમાં ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમે તમારા પ્રિયજનની વાતોને પણ પ્રાથમિકતા આપશો. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે વધુ સમય વિતાવી શકશો. આ સમય વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ ફાયદાકારક છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે.

તુલા - આજે, શુક્રવાર, 27 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે બૌદ્ધિક અને લેખન કાર્યોમાં સક્રિય રહેશો. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આ સારો દિવસ છે. તમે લાંબી યાત્રાની યોજના બનાવી શકો છો અથવા ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. તમને કામ પર લાભની તક મળશે. તમને વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અથવા પ્રિયજનો તરફથી સમાચાર મળશે. જો કે, વ્યવસાય અથવા કાર્યમાં તમને સાથીદારો તરફથી ઓછો ટેકો મળશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. વિરોધીઓ સાથે ચર્ચા કરવાનું ટાળો. તમારા જીવનસાથીની વાતો પર પણ ધ્યાન આપો.

વૃશ્ચિક - આજે, શુક્રવાર, 27 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમને દિવસ શાંતિથી અને કાળજીપૂર્વક પસાર કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. નવા પ્રયાસોમાં નિષ્ફળતાની શક્યતા છે, તેથી કંઈપણ નવું શરૂ કરવાનું ટાળો. આજે કામ પર કામ બોજરૂપ રહેશે. આ સમય દરમિયાન ધીરજ રાખો. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. નિયમો વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિઓ ટાળો. વધતા ખર્ચથી નાણાકીય કટોકટી પણ થઈ શકે છે. તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે તમારો સમય સારો રહેશે. જોકે, આજે નકારાત્મક વિચારો ટાળો.

ધન - ૨૭ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૬ ના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આનંદદાયક રહેશે. તમે મનોરંજન પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. નવા મિત્રને મળવાથી તમને આનંદ થશે. તમે મિત્રો સાથે બહાર જવાનું આયોજન કરી શકો છો, પરંતુ બહાર જતી વખતે તમારે સાવધાની રાખવી જોઈએ. ભાગીદારી ફાયદાકારક રહેશે. ઘરનું વાતાવરણ સારું રહેશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં જૂના વિવાદો ઉકેલાઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય મધ્યમ છે, તેથી તમારે ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર પડી શકે છે.

મકર - 27 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. વ્યવસાયિક વૃદ્ધિ માટે આજનો દિવસ ખૂબ ફાયદાકારક રહેશે. તમે નવા લોકો સાથે જોડાશો. નાણાકીય વ્યવહારોમાં પણ તમને સફળતા મળશે. તમે તમારા કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તમને સાથીદારો તરફથી પણ સહયોગ મળી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ઘરમાં શાંતિ અને સુલેહ-શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. જોકે, બપોર પછી, તમે અચાનક કોઈ બાબતની ચિંતા કરી શકો છો. આ તમારા તણાવમાં વધારો કરી શકે છે.

કુંભ - આજે, શુક્રવાર, 27 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આ દિવસ માનસિક અશાંતિ અને ચિંતાથી ભરેલો છે. ઝડપથી બદલાતા વિચારો અનિર્ણાયકતાનું કારણ બનશે, જેનાથી તમે ચોક્કસ નિષ્કર્ષ પર પહોંચી શકશો નહીં. તમારા બાળકોની ચિંતા તમને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. પેટની બીમારીથી પીડાવાની શક્યતા છે. કામમાં નિષ્ફળતા તમને હતાશ કરશે. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચ થશે. સાહિત્યિક લેખન માટે આ અનુકૂળ દિવસ છે. તણાવ દૂર કરવા માટે, યોગ અથવા ધ્યાનનો આશરો લો. તમારા પરિવારના સભ્યોના મંતવ્યોનો આદર કરો.

મીન - આજે, શુક્રવાર, 27 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદો ઉભા થશે. સંઘર્ષ ટાળવા માટે, તમારે મોટાભાગે મૌન રહેવાની જરૂર પડશે. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. ચિંતા ઊભી થઈ શકે છે, સાથે નાણાકીય અને માનહાનિનું નુકસાન પણ થઈ શકે છે. કામ પર સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. તમારા કામમાં પ્રમાણિક રહેવાનો પ્રયાસ કરો. કાયમી મિલકત માટે દસ્તાવેજો તૈયાર કરતી વખતે સાવચેત રહો. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

