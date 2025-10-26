26 ઓક્ટોબર 2025નું પંચાંગ: આજે લાભ પાંચમ પર બની રહ્યો છે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ, પૂરી થશે મનોકામના

ETV Bharat / spiritual

આજનું પંચાંગ
આજનું પંચાંગ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 26, 2025 at 7:22 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, રવિવાર, 26 ઓક્ટોબર, 2025, કારતક મહિનાની સુદ પક્ષની પંચમની તિથિ છે. દેવી લલિતા ત્રિપુરા સુંદરી આ તિથિની રક્ષક છે. આ તિથિ બધા શુભ કાર્યો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે લાભ પાંચમ છે. આ તિથિ પર સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.

ઓક્ટોબર 26નું પંચાંગ

  • ગુજરાતી સંવત : 2082
  • મહિનો: કારતક
  • પક્ષઃ સુદ
  • દિવસ: રવિવાર
  • તિથિ : સુદ પાંચમ
  • યોગ: શોભન
  • નક્ષત્રઃ જ્યેષ્ઠા
  • કરણ: બવ
  • ચંદ્ર ચિહ્ન: વૃશ્ચિક
  • સૂર્ય રાશિ: તુલા
  • સૂર્યોદય: 6:41 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 6:05 PM
  • ચંદ્રોદય: 10:44 AM
  • ચંદ્રાસ્ત: 8:48 PM
  • રાહુ કાલ: 16:40 થી 18:05
  • યમગંડ: 12:23 થી 13:49

આ નક્ષત્ર દરમિયાન શુભ કાર્યો ટાળો
આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને જ્યેષ્ઠ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં 16:40 થી 30:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ બુધ છે અને તેના દેવતા ઇન્દ્ર છે. આ નક્ષત્રને શુભ માનવામાં આવતું નથી, પરંતુ તે યુદ્ધ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવા, તાંત્રિક વિધિઓ કરવા અને કોઈપણ વિવાદ કે દલીલની તૈયારી કરવા માટે સારું છે. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન શુભ કાર્ય કરવાની મનાઈ છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે સાંજે 6:40 થી 6:05 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

