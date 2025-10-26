26 ઓક્ટોબર 2025નું પંચાંગ: આજે લાભ પાંચમ પર બની રહ્યો છે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ, પૂરી થશે મનોકામના
કારતક સુદની પાંચમની તિથિ તમામ પ્રકારના કાર્ય માટે શુભ છે. ગ્રહો અને તારાઓની ગતિવિધિઓ વિશે વિગતવાર જાણો.
Published : October 26, 2025 at 7:22 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, રવિવાર, 26 ઓક્ટોબર, 2025, કારતક મહિનાની સુદ પક્ષની પંચમની તિથિ છે. દેવી લલિતા ત્રિપુરા સુંદરી આ તિથિની રક્ષક છે. આ તિથિ બધા શુભ કાર્યો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે લાભ પાંચમ છે. આ તિથિ પર સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.
ઓક્ટોબર 26નું પંચાંગ
- ગુજરાતી સંવત : 2082
- મહિનો: કારતક
- પક્ષઃ સુદ
- દિવસ: રવિવાર
- તિથિ : સુદ પાંચમ
- યોગ: શોભન
- નક્ષત્રઃ જ્યેષ્ઠા
- કરણ: બવ
- ચંદ્ર ચિહ્ન: વૃશ્ચિક
- સૂર્ય રાશિ: તુલા
- સૂર્યોદય: 6:41 AM
- સૂર્યાસ્ત: 6:05 PM
- ચંદ્રોદય: 10:44 AM
- ચંદ્રાસ્ત: 8:48 PM
- રાહુ કાલ: 16:40 થી 18:05
- યમગંડ: 12:23 થી 13:49
આ નક્ષત્ર દરમિયાન શુભ કાર્યો ટાળો
આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને જ્યેષ્ઠ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં 16:40 થી 30:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ બુધ છે અને તેના દેવતા ઇન્દ્ર છે. આ નક્ષત્રને શુભ માનવામાં આવતું નથી, પરંતુ તે યુદ્ધ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવા, તાંત્રિક વિધિઓ કરવા અને કોઈપણ વિવાદ કે દલીલની તૈયારી કરવા માટે સારું છે. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન શુભ કાર્ય કરવાની મનાઈ છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે સાંજે 6:40 થી 6:05 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
આ પણ વાંચો: