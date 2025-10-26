ETV Bharat / spiritual

26 ઓક્ટોબર 2025નું રાશિફળ: રવિવારના દિવસે સિંહ રાશિ વાદ-વિવાદથી બચે, જાણો તમારો દિવસ કેવો રહેશે?

આ રાશિના લોકો માટે આજનો દિવસ સાવધાનીભર્યો રહેશે. તણાવ પણ રહેશે. વધુ માહિતી માટે આગળ વાંચો.

26 ઓક્ટોબરનું રાશિફળ
26 ઓક્ટોબરનું રાશિફળ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 26, 2025 at 7:09 AM IST

અમદાવાદ: આજે 26 ઓક્ટોબર, 2025 રવિવારનો દિવસ છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે, કોણે કાર્યક્ષેત્રમાં વધારે કાળજી રાખવી પડશે અને કઈ રાશિના જાતકોનો દિવસ મિશ્ર રહેશે. બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે અને કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ...

મેષ - 26 ઓક્ટોબર, 2025 રવિવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારા બધા કાર્યો સાવધાનીથી કરો. સરકાર વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિઓ કરવાનું ટાળો. અકસ્માતો શક્ય છે, તેથી વાહનોનો કાળજીપૂર્વક ઉપયોગ કરો. બહાર ખાવાથી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થશે. કામ સમયસર પૂર્ણ ન થઈ શકે. વ્યવસાયમાં સાવધાની રાખો. નોકરીમાં રહેલા લોકો તેમના ઉપરી અધિકારીઓથી નાખુશ હોઈ શકે છે. બાળકો સાથે મતભેદ શક્ય છે. આજે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો મુલતવી રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે કોઈ સંઘર્ષ ટાળવા માટે મૌન રાખો.

વૃષભ - 26 ઓક્ટોબર, 2025 રવિવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા પ્રિયજનો અને પરિવાર સાથે બહાર ફરવાનો આનંદ માણશો. તમને સુંદર કપડાં, ઘરેણાં અને ખોરાકનો અનુભવ કરવાની તક મળશે. બપોર પછી, પરિસ્થિતિઓ નિયંત્રણ બહાર જઈ શકે છે. ધીમે વાહન ચલાવો. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ શક્ય છે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને નવું કામ મળી શકે છે. જો તમે કામને બોજ તરીકે જુઓ છો, તો ભૂલોનું જોખમ રહેલું છે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે સામાન્ય છે. કોઈપણ મોટા નિર્ણયો લેવાનું ટાળો.

મિથુન - 26 ઓક્ટોબર, 2025 રવિવારના રોજ વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આ મનોરંજન અને આનંદ માટેનો દિવસ છે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ઓફિસ સહયોગી રહેશે. તમે મિત્રો સાથે કોઈ પર્યટન સ્થળની યાત્રાનું આયોજન કરી શકો છો. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણવાની તક મળશે. પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદદાયક વાતાવરણ રહેશે. જોકે, આજે તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. બપોર પછી નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરી શકે છે.

કર્ક - 26 ઓક્ટોબર, 2025 રવિવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ થોડો મુશ્કેલ રહેશે, પરંતુ તમારી મહેનતમાં કોઈ કમી રહેશે નહીં. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમને પેટમાં દુખાવાની ફરિયાદ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં સફળતા મળશે, પરંતુ બપોર પછી પરિસ્થિતિ વધુ અનુકૂળ બનશે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થઈ શકે છે. બપોર પછી કોઈપણ ચિંતા દૂર થશે. કોઈપણ અધૂરા કામ પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજયી થશો. પરિવારના સભ્યો સાથેના જૂના વિવાદો આજે ઉકેલાશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ બનશે.

સિંહ - 26 ઓક્ટોબર, 2025 રવિવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે દરેક કાર્ય કાળજીપૂર્વક કરો. તમે માનસિક રીતે તણાવમાં રહેશો, અને આનાથી કામ પર નકારાત્મક વિચારો આવી શકે છે. સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળતા તમને નાખુશ પણ કરી શકે છે. તમને થોડી અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદો થઈ શકે છે. આવા સમયમાં સંયમ જાળવવો ફાયદાકારક રહેશે. આજે ધન અને ખ્યાતિનું નુકસાન થઈ શકે છે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. બૌદ્ધિક અને રાજકીય ચર્ચાઓ ટાળો. સાવધાનીપૂર્વક રોકાણ કરો.

કન્યા - 26 ઓક્ટોબર, 2025 રવિવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમને ફાયદો થશે. નસીબમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. સંબંધોમાં પ્રેમ અને આદર પ્રબળ રહેશે. બપોર પછી તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહી શકો છો. આ તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યને બગાડી શકે છે. કોઈ વ્યક્તિગત વિવાદ તમને પરેશાન કરી શકે છે. તમે તમારા માતાપિતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. કામ પર તમારા વિચારો સકારાત્મક રહેશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે નવી યોજના પણ બનાવી શકો છો.

તુલા - 26 ઓક્ટોબર, 2025 રવિવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારી સવાર થોડી સુસ્તીથી શરૂ થશે. તમે કોઈ બાબતમાં દોષિત અનુભવી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે તમારી વાતચીત મર્યાદિત કરવાનું ટાળો. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં ખર્ચ કરવાની શક્યતા છે. બપોર પછી તમે ખુશ અનુભવશો. નાણાકીય લાભ તમારા પક્ષમાં રહેશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. કામ પર સફળતા પણ શક્ય છે. ટૂંકી યાત્રા પણ શક્ય છે. મિત્રો સાથેના સંબંધો સારા રહેશે. તમારા જીવનસાથીની વાત પર ધ્યાન આપો. તમારું પ્રેમ જીવન સંતુષ્ટ રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.

વૃશ્ચિક - 26 ઓક્ટોબર, 2025 રવિવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આનાથી તમે કામ પર તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. પારિવારિક વાતાવરણ ખુશીથી ભરેલું રહેશે. જો તમે ગુસ્સે હોવ તો પણ આજે ગુસ્સો ટાળો. બપોર પછી નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરી શકે છે. તમારા શબ્દો કોઈને દુઃખ પહોંચાડી શકે છે, જેના કારણે તમારા અને તે વ્યક્તિ બંનેમાં અપરાધભાવની લાગણી થઈ શકે છે. ધાર્મિક હેતુઓ માટે ખર્ચ થશે. વિદ્યાર્થીઓને જ્ઞાન પ્રાપ્તિમાં કેટલીક અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

ધન - 26 ઓક્ટોબર, 2025 રવિવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો અને ગુસ્સો ટાળો. પરિવારના સભ્યો સાથેના સંબંધો તણાવપૂર્ણ બની શકે છે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ રહેશો. આજે શસ્ત્રક્રિયા જેવા કોઈપણ કાર્યને મુલતવી રાખો. બપોર પછી કામમાં સફળતા મળશે. પારિવારિક વાતાવરણ સુખદ રહેશે. તમને મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળવાની તક મળશે. આનો લાભ લેવાનું ભૂલશો નહીં. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.

મકર - 26 ઓક્ટોબર, 2025 રવિવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. સામાજિક માન્યતાની સાથે, આજનો દિવસ વ્યવસાયિક, નાણાકીય અને સામાજિક રીતે પણ ફાયદાકારક છે. બપોર પછી કાળજીપૂર્વક કામ કરો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. વાહન ચલાવતી વખતે સાવચેત રહો. તમને માનસિક અસ્વસ્થતા પણ અનુભવાઈ શકે છે. મનોરંજન અને આનંદ પર પૈસા ખર્ચ થશે. સંબંધીઓ સાથે તકરાર ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. કોર્ટના મામલાઓમાં સાવધાની રાખો.

કુંભ - 26 ઓક્ટોબર, 2025 રવિવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે, અને નાણાકીય લાભના સંકેતો છે. દરેક કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી સંતુષ્ટ રહેશે. પ્રમોશનની શક્યતા છે. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાની યોજના પણ બનાવી શકો છો. વ્યવસાયમાં પણ નફો જોવા મળશે. ભાગીદારીના કાર્યમાં સફળતા શક્ય છે. આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો સમય તમારા માટે સારો છે. જોકે, બહાર ખાવાનું ટાળો.

મીન - 26 ઓક્ટોબર, 2025 રવિવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. નવા વ્યવસાયિક સોદા માટે આજનો સમય અનુકૂળ નથી. ઉપરી અધિકારીઓ અથવા વિરોધીઓ સાથે બિનજરૂરી ચર્ચાઓ ટાળો. મુસાફરી શક્ય છે. બપોર પછી ઓફિસનું વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. વ્યવસાય કે નોકરીમાં રહેલા લોકો પ્રવાસ પર જઈ શકે છે. તમે તમારા બાળકોની પ્રગતિથી સંતુષ્ટ રહેશો. સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. તમે તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ અનુભવશો. જોકે, તમે સકારાત્મક વિચારો રાખીને તમારા દિવસનો શ્રેષ્ઠ સમય બનાવી શકો છો.

