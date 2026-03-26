26 માર્ચ 2026નું પંચાંગ: નવરાત્રિની આઠમ પર કરો પિતૃ પૂજા, થશે લાભ

ચૈત્ર માસની આઠમની તિથિ મોટાભાના કાર્યો માટે અશુભ માનવામાં આવે છે. સંભાળીને રહો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 26, 2026 at 7:57 AM IST

અમદાવાદ: આજે, ગુરુવાર, 26 માર્ચ, 2026 ચૈત્ર મહિનાની સુદ પક્ષની આઠમની તિથિ છે. આ તિથિ પર દેવી દુર્ગાનું શાસન છે. આ દિવસે પિતૃ પૂજા કરી શકાય છે, જોકે મોટાભાગના અન્ય કાર્યો માટે તેને અશુભ તિથિ માનવામાં આવે છે. વધુમાં, આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ રચાઈ રહ્યો છે.

26 માર્ચનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: ચૈત્ર
  • ચંદ્ર પક્ષ: સુદ
  • દિવસ: ગુરુવાર
  • તિથિ: આઠમ
  • યોગ: શોભન
  • નક્ષત્ર: આર્દ્રા
  • કરણ: બવ
  • ચંદ્ર રાશિ: મિથુન
  • સૂર્ય રાશિ: મીન
  • સૂર્યોદય: સવારે 06:19
  • સૂર્યાસ્ત: સાંજે 06:35
  • ચંદ્રોદય: 11:53 AM
  • ચંદ્રાસ્ત: 02:35 AM (મોડી રાત્રે, 27 માર્ચ)
  • રાહુકાળ: 13:59 થી 15:31
  • યમગંડ: 06:19 થી 07:51

આ નક્ષત્ર દરમિયાન મુસાફરી અને ખરીદી ટાળો
આજે, ચંદ્ર મિથુન રાશિ અને આર્દ્રા નક્ષત્રમાં સ્થિત હશે. આ નક્ષત્ર મિથુન રાશિમાં 6:40 થી લઈને 20:00 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેના પ્રમુખ દેવતા ભગવાન રુદ્ર છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ રાહુ છે. આ નક્ષત્ર દુશ્મનો સામે યુદ્ધ કરવા, ઝેર સંબંધિત કામ કરવા, આત્માઓનું આહ્વાન કરવા, ચોક્કસ કાર્યોથી પોતાને અલગ કરવા અથવા જર્જરિત માળખાં તોડી પાડવા માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. તે વડીલોના આશીર્વાદ મેળવવા માટે પણ શુભ માનવામાં આવે છે. જો કે, જ્યારે આ નક્ષત્ર સક્રિય હોય ત્યારે વ્યક્તિએ મુસાફરી કે ખરીદી કરવાનું ટાળવું જોઈએ.

આજ માટે અશુભ સમય
આજે, રાહુકાળ 13:59 થી 15:31 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનો ઇરાદો ધરાવો છો, તો આ સમસગાળાને ટાળવો સારો રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

