26 માર્ચ 2026નું રાશિફળ: ગુરુવારે મિથુન રાશિ ખર્ચ પર રાખે કાબુ, સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે
આજનો દિવસ આ રાશિના જાતકો માટે મિશ્રિત ફળદાયી રહેશે.
Published : March 26, 2026 at 7:35 AM IST
અમદાવાદ: 26 માર્ચ, 2026 ગુરુવારનો દિવસ છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે, કોણે કાર્યક્ષેત્રમાં વધારે કાળજી રાખવી પડશે અને કઈ રાશિના જાતકોનો દિવસ મિશ્ર રહેશે. બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે અને કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ...
મેષ - આજનો દિવસ તમારા માટે મિશ્રિત ફળદાયી રહેશે. તમને નવા કાર્યો કરવા માટે પ્રેરણા મળશે. કોઈ નવો પ્રોજેક્ટ પણ શરૂ કરી શકો છો. આજે તમારા વિચારો જલ્દી-જલ્દી બદલાશે; આનાથી થોડી મૂંઝવણ થઈ શકે છે. તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં, તમારે હરીફો તરફથી ખરાબ વ્યવહારનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કોઈ ચોક્કસ કામ માટે તમે પ્રયાસ કરશો. યાત્રાનો યોગ છે. મહિલાઓને આજે તેમની વાણીમાં સંયમ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જોકે, સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી, સમય ઉત્તમ છે.
વૃષભ - આજે તમે દુવિધાને બાજુ પર રાખીને મનને એકાગ્ર અને પ્રસન્ન રાખો, કારણ કે મનની અસ્થિરતાના કારણે તમે હાથમાં આવેલી સુવર્ણ તક ગુમાવશો. તમારે આજે જીદ અને અહંકાર છોડી દેવો જોઈએ, તેના બદલે વધુ સમાધાનકારી વ્યવહાર અપનાવવો પડશે. ભાઈ-બહેનો અને સંબંધીઓ સાથેના સંબંધો વધુ સહયોગપૂર્ણ બનશે. કલાકારો, લેખકો અને કારીગરો જેવા સર્જનાત્મક ક્ષેત્રોમાં રોકાયેલા લોકો માટે દિવસ નફાકારક સાબિત થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
મિથુન - આજે, તમે ઉત્સાહીત અને તાજગીનો અનુભવશ કરશો. સારા કપડા અને આભુષણ ખરીદવાનો યોગ છે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો, અને તમારો દિવસ સંબંધીઓ અને પ્રિયજનોની સંગતમાં આનંદથી પસાર થશે. તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં સંતોષ અને શાંતિનો અનુભવ કરશો. નાણાકીય લાભ મેળવવા અને તમારી યોજનાઓને પૂરી કરવા માટે આજનો દિવસ ઉત્તમ છે. જોકે, તમારે તમારા ખર્ચાઓ પર નજર રાખવી જોઈએ. ઓફિસમાં તમારા કામની પ્રશંસા થઈ શકે છે, અને તમને એક નવો ટાર્ગેટ પણ સોંપવામાં આવી શકે છે.
કર્ક - આજે, તમે માનસિક અસ્વસ્થતાનો અનુભવ કરી શકો છો. તમે કોઈ ચોક્કસ નિર્ણય અથવા નિષ્કર્ષ પર પહોંચી શકશો નહીં. અસમંજસના કારણે, તમે તમારા મન ક્યાંય લાગશે નહીં. તેની અસર તમારા કામ પર થશે. સંબંધીઓ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે, અને તમને કૌટુંબિક બાબતો સંબંધિત ખર્ચાઓ થઈ શકે છે. ઝઘડાથી દૂર રહો. જો કોઈ વિવાદ થાય છે, તેમની પાસે માફી માંગો; નહીં તો, તમને પછીથી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. યોગ્ય વિચાર કર્યા વિના કામ કરવાથી નુકસાન થશે. સ્વાસ્થ્ય અને નાણાકીય બંને બાબતે નુકસાન થવાનું જોખમ છે.
સિંહ - આજે તમારા માટે નાણાકીય લાભની પ્રબળ સંભાવના છે. તમારે માનથી મજબૂત થવું પડશે; નહીંતર હાથમાં આવેલી તકો ગુમાવશો. મિત્રો સાથે વાતચીત દ્વારા તમને લાભ મળી શકે છે. તમને તમારા વડીલોના આશીર્વાદ મળશે. તમારા ઘરમાં શુભ પ્રસંગનું આયોજન થશે. વેપારમાં નોંધપાત્ર સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશો. પગારદાર વ્યક્તિઓની આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. મુસાફરીની પણ શક્યતા છે. તમને તમારા કાર્યસ્થળ પર નવું કાર્ય સોંપવામાં આવી શકે છે. આજે વ્યવસાયમાં સફળતા મેળવવા માટે, તમારે વધારાના પ્રયત્નો કરવાની જરૂર પડશે.
કન્યા- તમે નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે બનાવેલી યોજનાઓ સરળતાથી અમલમાં મૂકી શકશો. તમારા પિતા સાથે તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. તમારી પ્રતિષ્ઠા અને સન્માનમાં વધારો થશે. તમને સરકારી કામકાજમાં સફળતા મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. પૈસાની વસૂલી અથવા વ્યવસાય સંબંધિત ઉદ્દેશ્યો માટે મુસાફરીની સંભાવના છે. તમને વિદેશ સંબંધિત કામમાં સફળતા મળશે. તમને વિદેશમાં રહેતા પ્રિયજનો તરફથી સમાચાર મળી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. તમે તમારા બાળકોના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો.
તુલા – તમે લાંબા અંતરની યાત્રા અથવા ધાર્મિક સ્થળની યાત્રા કરી શકો છો. વિદેશથી જોડાયેલા કામમાં સરળતા રહેશે. તમને ઓફિસમાં નવું કાર્ય સોંપવામાં આવી શકે છે. જોકે, નોકરીયાત લોકોને આજે અધિકારીઓ અને સહકર્મીઓ તરફથી અપેક્ષિત સહયોગ નહીં મળે. વેપારીઓ માટે દિવસ સામાન્ય રહેશે. સંતાન અને સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા અનુભવી શકો છો. તમારે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ. તમારા વિરોધીઓ સાથે ગંભીર ચર્ચા કરવાનું ટાળો. બિનજરૂરી પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક – આજે, તમારા સ્વભાવ અને વર્તન પર નિયંત્રણ રાખો. ઓફિસમાં બિનજરૂરી વિવાદો થઈ શકે છે. આજે કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ ન કરો. તમારા આહારનું ધ્યાન રાખો, કારણ કે તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા છે. બહાર હોય ત્યારે તમારા ખાવા-પીવાની આદતો પ્રત્યે બેદરકાર ન બનો. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ અથવા સાધના માટે આ સમય અનુકૂળ છે. વિચાર અને ચિંતનથી મનને શાંત કરી શકશો. તમે કોઈ નવા પરિચિતને મળી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે.
ધન - તમારો દિવસ સુખદ અને આનંદથી પસાર થવાનો છે. આજે તમે મનોરંજનમાં વ્યસ્ત રહેશો. પાર્ટી, પિકનિક, મુસાફરી, સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને શોપિંગ આજના દિવસનો ભાગ બની શકે છે. જોકે, બહાર નીકળતી વખતે સંપૂર્ણ સાવધાની રાખો. પરિણીત કપલ વચ્ચે રોમાંસ ખીલશે. લેખન સંબંધિત કાર્યો માટે દિવસ અનુકૂળ છે. તમારા વિચારો બૌદ્ધિક અને તાર્કિક રહેશે. તમને ભાગીદારીથી લાભ થશે. તમને માન અને પ્રતિષ્ઠા મળશે. તમારી લવ લાઈફમાં સંતુષ્ટિ રહેશે. મહત્વપૂર્ણ કામોમાં સફળતા મળશે.
મકર - તમારા વ્યવસાય માટે દિવસ અનુકૂળ છે. તમે તમારા ઉદ્યોગને વધારવા માટે ખાસ પ્રયાસો કરશો. પૈસાની લેવડ-દેવડમાં સરળતા રહેશે. જોકે, કોઈને પૈસા ઉછીના આપવાનું ટાળો. ઘરમાં શાંતિ અને આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. બિનજરૂરી કારણો પર પૈસા ખર્ચવામાં આવશે. કામ પર તમારા સાથીદારો તરફથી તમને સહયોગ મળશે. વિદેશનો વેપાર વધશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે તમારા જીવનસાથી માટે સરપ્રાઈઝ પ્લાન કરી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ છે.
કુંભ - આજે કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ ન કરો. ઉતાવળિયા પગલાં નુકસાન તરફ દોરી શકે છે. ઓફિસમાં, ફક્ત તમારા પોતાના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. મહિલાઓએ તેમની વાણી પર સંયમ રાખવો જોઈએ. કોઈપણ મુસાફરીની યોજનાઓ ટાળો. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતા અનુભવી શકો છો. બપોરે તમે સર્જનાત્મક કાર્યોમાં રસ કેળવશો. તમને બૌદ્ધિક ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવાની તક મળશે. અણધાર્યા ખર્ચાઓ થવાની સંભાવના છે. પેટ સંબંધિત બીમારીઓથી પીડાઈ શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો ટાળો.
મીન - આજનો દિવસ અપ્રિય ઘટનાઓના કારણે ઉત્સાહજનક રહેવાની શક્યતા નથી. ઘરમાં પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદો થવાની સંભાવના છે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. કોઈ ચોક્કસ મુદ્દા પર તમારું મન બેચેન રહેશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય બંને બગડી શકે છે, જે અનિદ્રા તરફ દોરી શકે છે. સ્ત્રીઓ સાથે વાતચીત કરતી વખતે સાવધાની રાખો. નાણાકીય નુકસાનનું જોખમ છે. નોકરી કરનારાઓને કોઈ ચિંતા રહેશે. સ્થાવર મિલકત અને વાહનો સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાની રાખો.
