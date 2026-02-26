26 ફેબ્રુઆરી 2026નું પંચાંગ: ગુરુવારે રવિ યોગમાં કરો શુભ કાર્યો, મળશે સફળતા
ફાગણ મહિનાના સુદ પક્ષની દશમની તિથિ શુભ સમારોહ અને નવી ઇમારતોના ઉદ્ઘાટન માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
Published : February 26, 2026 at 7:44 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, ગુરુવાર, 26 ફેબ્રુઆરી, 2026, ફાગણ મહિનાના સુદ પક્ષની દશમની તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવના મુખ્ય સેનાપતિ વીરભદ્ર દ્વારા શાસિત છે. આ તિથિ શુભ સમારોહ અને નવી ઇમારતોના ઉદ્ઘાટન માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે રવિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.
26મી ફેબ્રુઆરીનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- માસ : ફાગણ
- પક્ષઃ સુદ
- દિવસ: ગુરુવાર
- તિથિ: દશમ
- યોગ: પ્રીતિ
- નક્ષત્ર: મૃગાશિરા
- કરણ: તૈતિલ
- ચંદ્ર રાશિ: મિથુન
- સૂર્ય ચિહ્ન: કુંભ
- સૂર્યોદય: 6:50 AM
- સૂર્યાસ્ત: 6:18 PM
- ચંદ્રોદય: 12:54 PM
- ચંદ્રાસ્ત: મોડી રાત્રે 3:46 AM (27 PM)
- રાહુ કાળ: 14:00 થી 15:26
- યમગંડ: 6:50 થી 8:16 AM
શુભ વિધિ માટે નક્ષત્ર સારું છે
આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં અને મૃગશિરા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર વૃષભ રાશિમાં 23:20 વાગ્યા પછી મિથુન રાશિમાં 6:40 સુધી રહે છે. તેના દેવતા ચંદ્ર છે અને શાસક ગ્રહ મંગળ છે. આ નક્ષત્ર લગ્ન, દીક્ષા, યાત્રા અને મકાન બાંધકામ માટે શુભ છે. આ નક્ષત્રનો સ્વભાવ કોમળ છે. તે લલિત કળા માટે સારું છે. તે નવી કળાઓ શીખવા, મિત્રો બનાવવા, પ્રેમ વ્યક્ત કરવા, નવા કપડાં પહેરવા અને શુભ સમારંભો, ઉજવણીઓ અને કૃષિ વ્યવહારો માટે પણ સારું છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાળ આજે બપોરે 14:00 થી 15:26 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
આ પણ વાંચો: